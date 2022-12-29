"Росія зараз в повному тупику, ситуація на фронті застрягла" - Буданов

Х'юго Бачега

ВВС

51 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Бойові дії в Україні наразі в тій ситуації, коли ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів, заявив голова української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

"Станом на зараз ні ми не можемо їх на всіх напрямках одностайно вибити, ні вони нас. Тому ці локальні дії є підготовкою до звільнення наших територій", - стверджує він. При цьому додає, що ключовим для України лишається постачання озброєння від Заходу.

Буданов також впевнено заявляє, що сьогодні немає ознак підготовки повторного вторгнення з Білорусі, і оптимістично прогнозує, що війна завершиться поверненням Україні кордонів 1991 року.

ВВС поговорила з керівником воєнної розвідки України про ситуацію на фронті, відповідальність Росії, прогнози щодо ракетних атак, а також бойовий дух російської армії.

Про загрозу вторгнення з Білорусі

ВВС: Українська влада заявляла про можливість нового великого наступу з боку РФ на початку наступного року. Яка ваша оцінка щодо цього?

Кирило Буданов: Відповідаючи на ваше запитання, можу сказати, що в цілому як варіант-задум такий варіант існує. Він існував завжди й існує зараз і, на жаль, буде існувати ще досить великий проміжок часу, навіть після завершення війни. Станом на зараз, жодної інформації, або жодних ознак, реальних ознак підготовки нового вторгнення в місто Київ, я маю на увазі столицю або взагалі Північний напрямок, відсутнє.

ВВС: Але уряд каже про можливість вторгнення з Білорусі.

Кирило Буданов: Я ж вам надав вже відповідь. Я не знаю кого саме ви зараз маєте на увазі, проте це питання ви зараз адресуєте мені. І я вам кажу, що я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення з Білорусі на Київ. Станом на зараз та на найближчий період.

ВВС: Це були головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України. Чому ви даєте оцінку, яка відрізняється від того, що вони говорять?

Кирило Буданов: Я не можу надавати вам відповіді на питання, виходячи зі своїх особистих міркувань. Я дію як технократ і оцінюю реалії. Якщо є інформація - ми її врахуємо. Якщо інформації не існує, то, вибачте, її не існує. Але ще раз повторюю, гіпотетично, в теорії, такі задуми Росія виношує. Проте, ні періодів, ні (можливостей - Ред.) як це взагалі зробити у них немає.

Автор фото, ВВС

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ВВС: Як щодо військової активності РФ, яка відбувається в Білорусі?

Кирило Буданов: А яку саме активність ви маєте зараз на увазі?

ВВС: Російські війська тренуються в Білорусі, переміщення військової техніки, польові госпіталі направили з Росії до Білорусі.

Кирило Буданов: По-перше, росіяни вже досить тривалий період часу перебувають в Білорусі й, чомусь це, в принципі, не лякало. До того, я маю на увазі. По-друге, нам достовірно відомо про всі пересування росіян та про всю їхню діяльність. І я вам можу абсолютно прямо сказати: те угруповання, яке вони там створили, жодним чином не відповідає наступальному угрупованню або угрупованню, яке могло б нести хоч якусь реальну загрозу. Наприклад, стосовно такого розпіареного епізоду, на який зараз всі спиралися чотири-п'ять днів тому. Підкреслюю - це спеціальна інформаційна операція Російської Федерації, щодо введення в оману нас, як України.

Росія зробила наступне: вони завантажили кілька ешелонів техніки та особового складу. Перевезли ці ешелони не в притул до кордону, а просто ближче. Зробили це демонстративно в денний час доби. Саме так, щоб це зафіксували всі, навіть якщо не хотіли б це бачити. Самі ж через підконтрольні, перш за все, собі ЗМІ, показали це, значно збільшивши в цих ЗМІ кількість техніки й особового складу, який, начебто, висунувся вже штурмувати Україну.

Вони пробули там неповний день, не розвантажуючись. І на вечір вже відбули назад туди, звідки виїжджали. Це називається "карусель". Це демонстративні дії, які показують, начебто, масштабні переміщення, підготовку до чогось.

Крім того, хочу вказати вам на ще один цікавий факт стосовно цього епізоду. Період, коли вони почали робити ці "каруселі", як я висловився, повністю співпадає з датою, коли наш президент мав їхати на свій перший з часів цього вторгнення офіційний візит в США. І Росія хотіла завадити цьому. Проте, як бачите, ніхто на це не повівся й не повірив, і всі задуми ворога було виявлено завчасно.

ВВС: Отже, ви відкидаєте можливість наземної операції з Білорусії?

Кирило Буданов: Станом на зараз - так.

Про мобілізацію в Росії

ВВС: Як щодо російської мобілізації. Ваш уряд заявляв, що Росія тренує 200 тисяч мобілізованих, яких направлять на війну в Україні.

Кирило Буданов: Насправді, росіяни мають дуже величезні проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через те, що вони вже беруть участь в бойових діях, які мають величезні втрати.

При формуванні нових підрозділів їм не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації.

Чи оголосять вони про це саме 5 чи 9 січня - в принципі, це нічого не змінить. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації.

Це ще враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну.

Автор фото, ВВС

ВВС: Чи є якась інформація щодо цих мобілізованих - вони краще підготовлені, краще оснащені?

Кирило Буданов: Жодних змін, в порівнянні з попередньою хвилею, не буде. Сама система військкоматів вже адаптувалася і це буде проходити для них трішки легше.

Про ситуацію на фронті

ВВС: Як зараз росіяни діють на окупованих територіях? Особливо з того моменту, коли вони відступили з Херсона. Чи вони краще зараз організовані? Яке ваше бачення того, що відбувається на їхньому боці?

Кирило Буданов: Ви маєте на увазі, що зараз відбувається на окупованих територіях? Чи що було на окупованих територіях, які зараз звільнені?

ВВС: Які зміни ви побачили в російській армії та її діях після призначення генерала Суровікіна?

Кирило Буданов: З моменту того, як генерал Суровікін був призначений керівником цієї так званої спеціальної воєнної операції Російської Федерації, в управлінні військами було досить багато змін.

Перш за все, йому в принципі вдалося впорядкувати управління військами, він відійшов від практики розривання цілих військових частин на менш дрібні підрозділи й угруповання їх між собою. Зараз намагаються воювати підрозділи Східного військового округу разом з підрозділами Східного військового округу, Західного - з Західним. Він повністю налагодив і поставив усе на місце.

По-друге, він багато в чому змінив керівництво в підпорядкованих йому силах, розставив своїх людей, що викликає певне невдоволення з боку Герасимова й Шойгу.

По-третє, він дуже щільно зійшовся з паном Пригожиним, який керує "вагнерівцями", надав їм важку зброю, бронетехніку й бойові літаки.

Станом на зараз, йому вдається стабілізувати ситуацію, не йде мова про успіхи в наступі, а про стабілізацію ситуації. Є певні ділянки, де вони намагаються контратакувати, проте загалом, для них це більш оборонна операція.

В інших підходах діяльність російської армії абсолютно не змінилась. Вони як намагалися масами воювати, штовхаючи людей на смерть, так ця практика у них й продовжується. Чи дасть це якісь визначні результати? Одностайно - не дасть. Це вже не 30-40-ві роки. Так вже більше ніхто в світі не воює.

ВВС: Ви сказали, що Суровікін стабілізував ситуацію. Тобто ситуація для них покращилась?

Кирило Буданов: Не можна так сказати. Якщо спочатку росіяни постійно більш вдало чи менш вдало, але просувалися вперед, то тепер, єдине місце, де вони намагаються просунутись, це регіон міста Бахмут. В порівнянні з весняною та початком літньої кампанії, це просто точкові намагання десь пробити оборону. Глобального наступу в них ніякого нема. Окрім намагань охопити місто Бахмут, взяти його в кільце.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські війська в Бахмуті, грудень 2022 року

ВВС: Я ви гадаєте, чому вони так наполегливо хочуть захопити Бахмут?

Кирило Буданов: Перш за все, треба розуміти, що захопленням Бахмуту займається підрозділ ПВК "Вагнер". До них доєдналися ще підрозділи так званого "Ахмату" і армія по флангу намагається їх трошки підтримати.

А причина дуже проста. Пан Пригожин на всю Росію публічно заявив, що він візьме Бахмут. Пообіцяв і зараз намагається щось зробити. Але, оскільки, як ви бачите, вже кінець грудня, а Бахмут він все ще бере - ну, не думаю, що у нього це вдасться.

ВВС: Окрім Бахмуту, чи бачите ви якісь активності росіян на інших ділянках фронту, такі як будівництво укріплень чи підготовка до українського наступу?

Кирило Буданов: Щодо діяльності і планів України в цій війні, я відповідати не буду, з абсолютно зрозумілих причин. Щодо діяльності росіян - вони планують щось, намагаються сконцентрувати певні сили трохи північніше Бахмута. Є намагання зібрати невеликі штурмові підрозділи на Запорізькому напрямку, але все це абсолютно нам відомо. Все це контролюється й готуються адекватні дії на підрив всіх цих задумів.

Росія зараз перебуває в повному тупику і ситуація застрягла. Станом на зараз ні ми не можемо їх на всіх напрямках одностайно вибити, ні вони нас. Тому ці локальні дії є підготовкою до звільнення наших територій.

Ми дуже чекаємо на зміну підходів щодо постачання нам озброєння та інтенсифікації процесу щодо серйозних типів озброєння, які нам потрібні для успішного завершення війни проти Російської Федерації.

Про бойовий дух росіян

ВВС: Що відомо про бойовий дух росіян? Від початку вторгнення багато говорили, що він на низькому рівні. Чи змінилась ситуація?

Кирило Буданов: У відповідь на ваше питання, пропоную вам з абсолютно офіційного нашого ресурсу послухати радіоперехоплення розмов російських бійців, які тут зараз перебувають. Обирайте будь-які періоди і самі зробіть висновок. Як на мене, бойовий дух максимально низький. Є певні підрозділи, де він трошки вищий, проте, якщо ми оцінюємо загалом, він дуже низький.

ВВС: Як щодо інформації, яку отримує президент Путін? Чи вона відповідає реальній ситуації?

Кирило Буданов: Інформація, яка доноситься до керівництва Російської Федерації, зазвичай, видозмінена та прикрашена. Так, щоб вона більш-менш в звичному форматі для керівництва Російської Федерації сприймалася. Тобто, об'єктивною інформацією вони не володіють. Проте, станом на зараз, вони чітко розуміють, що проблеми досить великі, і саме з цим пов'язана зміна риторики офіційних осіб Російської Федерації, які один за одним намагаються у своїх висловах зняти персональну відповідальність з себе й перекласти її назагал. Вже відійшла риторика: "Я прийняв рішення", "Я надав наказ". Вона змінилася на: "Послухавши доповіді, я прийняв рішення".

ВВС: Тож хто за них несе відповідальність?

Кирило Буданов: Це максимально важке питання. Я утримаюсь від відповіді на нього. Можливо, я неправильно висловився. Воно не стільки важке, скільки досить складне для розуміння. Тому я утримаюсь від відповіді на нього.

ВВС: Ви бачите, що критика наростає?

Кирило Буданов: Так.

ВВС: Чи є якась загроза його правлінню?

Кирило Буданов: Загроза самому існуванню режиму досить велика. Прояви цього, як то кажуть, на лице. Подивіться навіть офіційні їхні пропагандистські програми і ви побачите, як риторика змінювалась від "візьмемо Київ за 3 дні і весь світ в радіоактивний попіл" на те, що звучало з початком осені, "нам би не програти", а зараз - "нам би зберегти свої життя після того, як все зміниться". Я хочу вам підкреслити, що я слово "Путін" жодного разу не сказав, і прошу використовувати вираз "керівництво РФ".

Про майбутні ракетні атаки

ВВС: Чи буде Росія продовжувати атаки на критичну інфраструктуру України, які вона почала кілька місяців тому?

Кирило Буданов: Вони в будь-якому разі будуть намагатися їх проводити й надалі тому, що це прояви тероризму, це в стилі Російської Федерації. В тій ситуації, коли вони абсолютно не можуть досягти успіхів на полі бою, вони завжди переходять до терористичних методів. Продовжуючи цю думку, чи довго вони ще можуть це робити - ні, ракет лишилося досить небагато, оборонна промисловість не здатна виготовити достатню кількість для забезпечення постійного нанесення такої кількості ракетних ударів. Це ще одна причина, чому зараз вони намагаються знайти ракетне озброєння в інших країнах світу.

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ВВС: Як щодо іранських дронів?

Кирило Буданов: А це і є пояснення того, чому вони перейшли на використання іноземного типу озброєння, якими є іранські дрони. Причина проста - це недостатня кількість і розуміння військового керівництва ще влітку, що кількість ракет дуже швидко зменшується. Необхідність переходу на альтернативні зразки. Такими вони змогли знайти виключно дрони типу - "Шахед-136", які активно застосовують з початку осені, а взагалі - з кінця літа.

ВВС: Скільки, на вашу думку, вони мають дронів?

Кирило Буданов: Вони приходять до них партіями. Використовують - йде нова партія. Це зумовлено темпами виробництва.

ВВС: А скільки, на вашу думку, в росіян залишилось ракет власного виробництва, які вони застосовують для ударів по Україні?

Кирило Буданов: По основних типах у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, здебільшого від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп.

Ситуація з виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа, навіть гірша, ніж з виробництвом "Калібрів". З "Іскандерами" в них взагалі катастрофа.

ВВС: Кажуть, Росія хоче купувати в Ірану і балістичні ракети?

Кирило Буданов: В них є такі наміри. Проте, станом на зараз, Іран не передав жодної ракети Російській Федерації. Тому, що Іран теж розуміє, куди ця вся ситуація рухається. Вони розуміють наслідки для своєї країни у випадку передачі. Всіляко намагаються відтермінувати цей процес. Вони не відмовляють прямо, проте постійно відтерміновують. Зараз росіяни будуть намагатися в найближчі два тижні знову вмовити їх на передачу ракет. Чим це закінчиться - побачимо. Всі працюють для того, щоб це не сталось.

Про Путіна і Лукашенка

ВВС: Минулого тижня відбулася зустріч Путіна і Лукашенка. Лунали припущення, що російський президент намагався переконати білоруського залучити білоруську армію у війні проти України. Яка ваша оцінка щодо цього?

Кирило Буданов: Стосовно візиту керівництва Російської Федерації до Республіки Білорусь моя відповідь буде майже ідентична до відповіді на питання, з якого ви почали. Білоруська армія, станом на зараз, не буде застосована у війні проти України. Це абсолютно не в інтересах Білорусі і білоруська армія не має бажання брати в цьому участь, саме білоруське суспільство не так вже й добре сприймає подібну ідею, тому президент Лукашенко робить усі кроки, аби не допустити катастрофи перш за все для своєї країни.

ВВС: Коли, на вашу думку, закінчиться війна?

Кирило Буданов: Стосовно бачення термінів та наслідків закінчення війни нічого не змінилося. Ще раз можу повторити, що це все закінчиться поверненням нам кордонів станом на 1991 рік. На цьому все.

ВВС: Включно з Кримом?

Кирило Буданов: Крим - це невід'ємна частина території України.