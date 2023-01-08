"Я була товстою все життя і звикла до кпинів". Як у Бразилії борються за права повних людей

Боб Говард

BBC News

1 година тому

Підпис до фото, Раян Соуза уникала їздити на міських автобусах, бо їй важко було до них зайти

Раян Соузі було проблематично їздити автобусом у Віторії, столиці бразильського штату Еспіріту-Санту, за 480 км на північ від Ріо-де-Жанейро.

У 14 років, коли вона вчергове застрягла в автобусному турнікеті й відчула на собі погляди решти пасажирів, вона поклялася ніколи більше не їздити цим транспортом.

"Я була товстою все своє життя. Я звикла чути грубі коментарі про свою вагу", - сказала вона.

Досвід Соузи не унікальний. Ще одна бразилійка нещодавно застрягла в турнікеті в автобусі на понад чотири години.

Зрештою, щоб її звільнити, довелося викликати пожежників. Кілька пасажирів намагалися їй допомогти, але інші опублікували її принизливі фотографії в соцмережах.

Під час навчання в університеті Соуза теж зіткнулася із подібним приниженням у соцмережах, а до того через її вагу її дражнили та цькували в школі.

"Я стала жертвою цькувань, фетфобії (від англ. fat - товстий). Інші студенти створили групу в WhatsApp, взяли мої фотографії, які я опублікувала у своїх соцмережах, і почали знущатися з мене у цій групі", - каже вона.

Це був переломний момент для Соузи. Замість того, щоб закритися в свою мушлю, вона вирішила не дати себе залякати.

Вона вирішила створити групу разом із подругою - випускницею факультету права Маріаною Олівейрою. Вони назвали її Gorda na lei, що португальською означає "жир у законі".

Вона має на меті розповісти людям про їхні законні права, якщо вони зазнають дискримінації через свою вагу.

Вони отримують близько 70 повідомлень на місяць від людей, які хочуть отримати компенсацію або просто поділитися своєю історією.

Прийняття різних форм тіла

Бразилія відома стереотипним образом засмаглого тіла на пляжі, але в реальності, як і в більшості розвинутих країн світу, понад половина населення має надлишкову вагу, а чверть має медичний діагноз ожиріння.

Getty Ожиріння в Бразилії 13%дітей віком від п'яти до дев'яти років мають ожиріння 7%дітей до п'яти років мають ожиріння Джерело: Міністерство охорони здоров'я Бразилії

Активісти стверджують, що суспільство має це прийняти. Вони кажуть, що Бразилія є однією з країн, які лідирують у світі в успішному впровадженні змін у політику, щоб адаптувати різні форми тіла.

Згідно з офіційною статистикою, тільки в бразильських органах з розгляду трудових суперечок є понад 1400 відкритих справ про фетфобію.

Попри те, що фетфобія не є окремим злочином, її можна переслідувати в межах наявних юридичних категорій, таких як наклеп чи моральні знущання, пояснює пані Олівейра, яка зараз є юристкою з прав людини.

Вона згадує один випадок, коли власник бізнесу поставив схуднення умовою виплати премії одній зі своїх працівниць.

"Він навіть змусив її застрибнути на ваги", - каже Олівейра.

Підпис до фото, Юристка з прав людини Маріана Олівейра чула про багато випадків дискримінації

Суддя виніс рішення на користь працівниці та призначив компенсацію у розмірі 10 000 бразильських реалів (1 900 доларів США) - це одна з найвищих сум, зареєстрованих у Бразилії у справах про фетфобію. Але це все ще невелика сума порівняно з іншими рішеннями бразильської судової системи.

Практичні зміни з цього приводу запровадили у місті Ресіфі.

Минулого року міськрада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує школи мати більші парти.

Місцева депутатка Сіда Педроса активно просувала нове законодавство:

"Я чула багато історій про людей, яких принижували, бо вони не могли поміститися за шкільну парту", - каже вона.

Згідно з новим законом, у кожній класній кімнаті тепер має бути більша парта.

Автор фото, Cida Pedrosa Підпис до фото, Місцева депутатка Сіда Педроса боролася за більші парти у школах

Педроса відкидає припущення про те, що внесення таких змін означає відмову від спроб змусити бразильців, які страждають ожирінням і надмірною вагою, схуднути.

"Ми не заперечуємо, що в деяких випадках ожиріння може спричинити проблеми зі здоров'ям. Але ми також повинні перестати патологізувати товсті тіла та думати, що товсті тіла хворі", - каже вона.

У Бразилії немає національної кампанії, яка б заохочувала людей схуднути - частково тому, що медичні працівники не можуть дійти згоди щодо того, як донести це повідомлення, не стигматизуючи людей із зайвою вагою.

Багато бразильських лікарів вважають, що пацієнтам із зайвою вагою слід прямо говорити, що їм потрібно схуднути.

Люсія Кордеро, спеціалістка, яка лікує багатьох пацієнтів із ожирінням у своїй клініці в Ресіфі, погоджується, що цей стан може призвести до цілої низки проблем зі здоров'я.

"Ми знаємо, що вищий ІМТ (індекс маси тіла) призводить до більшої смертності, інфарктів, інсультів", — каже вона.

За словами Кордеро, апное уві сні - коли дихання пацієнта зупиняється під час сну, а потім відновлюється - також є великою проблемою, як і діабет і рак.

Водночас вона наполягає, що до пацієнтів потрібен більш чутливий підхід.

"Ожиріння - це хвороба. Ми повинні донести до суспільства, що треба намагатися жити здоровим життям, але нам потрібно бути обережними з тим, як ми надсилаємо це повідомлення, щоб воно не перетворилося на упередження, на фетфобію", - каже лікарка.