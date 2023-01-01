Чи чекати світової кризи у 2023 році?
- Олексій Калмиков
- ВВС
Рік, що минув, остаточно підірвав здоров'я світової економіки, перервав повернення до нормального життя і до колишніх темпів зростання добробуту після ковідної кризи. 2023-й, що почався, не обіцяє жодного полегшення, а словом року обіцяє стати "рецесія".
Причини нинішньої хвороби криються у хронічних проблемах світової економіки. Вона, можливо, і впоралася б із ними, якби Володимир Путін не відправив російську армію завойовувати Україну та не пішов енергетичною війною на Європу.
Спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну потрясіння стали останньою краплею, в якій захлинулося постковідне відновлення у світі.
"Чим ближчий 2023 рік, тим більше прогнозів про те, що він стане третім в антирейтингу ХХІ століття. Гірше було лише 2020-го, коли почалася пандемія, і 2009-го, після світової фінансової кризи", - зазначили перед Новим роком економісти Deutsche Bank.
І в 2009, і в 2020 роках світ поринав у рецесію. Рецесією економісти називають періоди довжиною пів року, у яких замість приросту добробуту, виробництва та ділової активності в економіці триває падіння.
Люди біднішають, бізнес руйнується, соціальні витрати скорочуються, інфраструктура деградує, а інвестиції у майбутнє - освіта, виробництво, технології - сходять нанівець.
Ще нещодавно нічого не віщувало такого розвитку подій. У першому після пандемії 2021 році економіка зросла на бадьорі 6% після ковідного спаду на 3%, однак минулого 2022 року зростання сповільнилося приблизно до 3%, а у новому році економісти очікують лише 2,2%.
Нехай мляво, але добробут у світі зростає, і глобальний ВВП у 2022 році вперше в історії перевищив 100 трлн доларів. На розвинені країни припадає 57% цієї суми, включно з "важкоатлетами" США (25% світової економіки) та ЄС (17%). З країн, що розвиваються, далеко попереду всіх Китай з 18%. На Росію припадає лише близько 2%.
Саме Захід зазнає основного удару кризи у 2023 році.
Чому Заходу буде гірше
"США і Європа різко гальмують, і три чверті економічного зростання в 2023 році забезпечать економіки Азії, що розвиваються", - малюють непривабливу для Заходу картину року економісти клубу багатих країн ОЕСР.
Вони зазирнули в історію та з'ясували, що щонайменше останні пів століття розвинені економіки занурювалися в рецесію, тільки коли різко збільшувалися витрати на їхній головний імпорт - енергоносії. Єдиним винятком була рецесія 2020, викликана пандемією.
Цього разу є усі умови. Досі спад траплявся після того, як витрати на світло, паливо та тепло досягали 13% ВВП. У 2022 році вони перевищили 17%.
Зростання цін на енергоносії стало прямим наслідком російської агресії, оскільки Захід запровадив санкції проти нафти та вугілля з Росії, а Кремль скоротив постачання газу до ЄС.
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Кінець подкаст
У результаті саме Європа більше за інших ризикує пережити не лише технічну рецесію (спад протягом двох кварталів поспіль цієї зими), а й завершити весь 2023 рік у мінусі, кажуть більшість опитаних газетою FT економістів.
США як провідний світовий виробник нафти й газу у набагато кращому становищі, ніж ЄС, який на 60% залежить від імпорту. Уряд та центробанк найбільшої економіки світу заявляють, що вона уникне рецесії. Експерти ж оцінюють її ймовірність у 70%, показало грудневе опитування Bloomberg.
Навіть якщо спад станеться, він буде недовгим, вважають економісти з Oxford Economics. Проте швидко повернутись до колишніх темпів зростання не вийде, як і після минулої кризи 2008 року.
Усе тому, що епоха дешевих грошей у США та Європі швидко не повернеться, а Китаю ще далеко до того, щоб замінити Захід як головного світового кредитора, пишуть вони у прогнозі на 2023 рік.
"Рецесія буде м'якою, але і подальше відновлення розчарує. Ключові причини, через які світова економіка пригальмувала 2022-го, мають відійти 2023 року, проте цього буде недостатньо".
Що це за проблеми?
Чому зараз погано
Головна світова біда - інфляція. Повномасштабний напад Росії на Україну посилив її, оскільки зросли ціни на енергоносії та харчі. Але й раніше ціни на Заході росли рекордними за останні 40 років темпами.
Основна причина - ковід. Після півтора року локдаунів населення і бізнес кинулися надолужувати втрачене. Попит зростав рекордними темпами, а пропозиція товарів та послуг не встигала, насамперед тому, що Китай так і не вийшов із карантину. Російська агресія лише додала проблем, оскільки ще більше підірвала глобалізацію та світову торгівлю.
Виник дефіцит усього: чипів, автомобілів, дешевої робочої сили, транспортних послуг. Ціни зросли. У діловій пресі "інфляція" була головним словом 2022 року. Для боротьби з нею центробанки підвищували ставки рекордними за останні два десятиліття темпами.
Подорожчання кредитів гальмувало споживання, будівництво, інвестиції та ринок житла. Інфляцію вдалося збити, але чи надовго? І якою ціною?
"Хороші новини в тому, що інфляція має тепер швидко знижуватися. А погані - у тому, що багатьом країнам для цього доведеться пережити рецесію", - вважають економісти британського дослідницького центру CEBR.
Чим погана рецесія?
Двійко років на воді та хлібі - небезпечна дієта, її переживуть не всі, попереджають економісти.
Адже майже два десятиліття кредитні гроші у розвинених економіках практично нічого не коштували. Це дозволяло перспективним компаніям агресивно інвестувати у розвиток без огляду на прибутковість, а безперспективним - приховувати збитки.
Для першої категорії кінець епохи безкоштовних кредитів призведе до гальмування бурхливого зростання, як показали лідери цього десятиліття - Amazon, Facebook, Apple та інші високотехнологічні компанії. Вони ріжуть витрати, скорочують співробітників та згортають проєкти.
Для другої категорії "зомбі-компаній", яких від банкрутства досі рятували лише доступні кредитні гроші, рецесія може стати останнім ударом. Спад економіки позбавить їх частини доходів, а зростання кредитних ставок збільшить витрати на обслуговування боргу та розвиток. Вони збанкрутують, їхні власники та працівники втратять дохід, а банки - кошти вкладників, видані у вигляді кредитів.
Хвиля банкрутств загрожує кризою ліквідності та новими потрясіннями на фінансовому ринку, як це було під час попередньої кризи 2008 року.
Тоді впали банки, які загралися з неякісною іпотекою. Тепер прийшла черга ще менш зрозумілих нормальним людям організацій та інструментів - на кшталт відсоткових та валютних свопів, якими страхові компанії чи пенсійні фонди, серед інших, страхують вкладення коштів клієнтів у акції та облігації.
Перший дзвінок фінансової кризи вже пролунав - і не один. Ринок криптовалют стрімко зменшився майже на дві третини, акції гігантів масштабу Amazon та Meta подешевшали вдвічі, а ціни на нерухомість вперше за десятиліття не зростають, а знижуються.
Чи може бути ще гірше?
Прогнози помірної рецесії на Заході та млявого відновлення у світі ризикують виявитися надто оптимістичними. Серед головних загроз економісти називають три.
По-перше, Китай, що раптово відкрився після майже трирічного карантину, переживає хвилю ковіду, наслідки якої наразі не очевидні. Якщо вона спаде до весни, попит на енергоресурси з боку Китаю зросте, і на світ чекатиме на новий виток енергетичної кризи та інфляції.
По-друге, ймовірна ескалація війни Росії проти України загрожує перебоями з експортом зерна та подорожчанням харчів.
Викликана двома цими причинами друга хвиля інфляції завадить центробанкам припинити підвищення ставок кредитів. Це по-третє.
Подорожчання грошей прискорить спад економіки та призведе до проблем фінансового сектора, оскільки тим, хто йому винен, буде складніше виконувати свої зобов'язання.
З попередньою кризою та з пандемією світ боровся у кредит. У результаті країни, бізнес та громадяни накопичили рекордні 235 трильйонів доларів боргу, згідно з даними МВФ. Або навіть більше, якщо вірити розрахункам провідної світової асоціації фінансової галузі Institute of International Finance (IIF).
За її даними, загальний борг - приватний та державний - досяг майже 300 трлн доларів, що на третину більше, ніж десять років тому.
Особливо вразливими є країни, що розвиваються, чий борг номінований у доларах США, які дорожчають. Зростання витрат на рефінансування та обслуговування цих зобов'язань може підірвати їхнє відновлення, а значить, зіпсувати і загальносвітову картину, оскільки всі прогнози зростання на 2023 рік ґрунтуються на припущенні, що Захід стагнуватиме, а ринки, що розвиваються, зростатимуть прискореними темпами.
Розвиненим країнам зростаючі ставки також обіцяють проблеми. Вони загрожують кризою на ринку житла.
Попит та ціни на нерухомість впадуть. Будівельний бізнес і банки втратять прибутки. Збільшення виплат з іпотеки підірве споживчий попит - у людей залишиться менше грошей на інше.
Майже всі двигуни зростання останніх десятиліть мають проблеми.
Поруч із фінансовим стимулюванням згортається і глобалізація. За оцінками Світової організації торгівлі (СОТ), минулого року зростання світової торгівлі товарами сповільнилося до 3,5% з 10% у постковідному 2021-му, а в новому 2023-му замість очікуваного зростання на ті ж 3,5% взагалі очікується спад світової торгівлі на 1%.
Все пропало?
Крім просто неприємних, є й апокаліптичні сценарії.
Більшість прогнозів у цій категорії зводяться до двох сюжетів: ескалація російської агресії, включно з ядерною війною, і напад Китаю на Тайвань з конфліктом із Заходом, що випливає з цього.
"Наслідки економічної війни між Китаєм і Заходом будуть набагато серйознішими, ніж нападу Росії на Україну, - пишуть експерти британського центру CEBR. - Вони майже напевно викличуть глибоку рецесію світової економіки і новий виток інфляції".
Але є й оптимістичні сценарії, за яких спаду вдасться уникнути, а більшість проблем розв'язати.
Один - передбачає припинення агресії Росії проти України. Виведення військ та репарації дозволять розпочати переговори про зняття санкцій із Кремля.
Ще нижчі шанси на новий технологічний прорив, який можна порівняти з винаходом інтернету, що дав світові десятиліття зростання. Поки що успіхи скромніші.
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Без надії на диво владі залишається боротися з кризою у давно перевірений спосіб - не робити дурниць, радить головний економіст ОЕСР Альваро Перейра.
"Все в наших руках, - прокоментував він похмурий прогноз ОЕСР на 2023 рік. - Якщо проводити розумну політику, шанси на успіх виростуть".