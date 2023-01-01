Чи чекати світової кризи у 2023 році?

Олексій Калмиков

ВВС

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Світова економіка пливе у незвідані води 2023 року без особливої віри в майбутнє

Рік, що минув, остаточно підірвав здоров'я світової економіки, перервав повернення до нормального життя і до колишніх темпів зростання добробуту після ковідної кризи. 2023-й, що почався, не обіцяє жодного полегшення, а словом року обіцяє стати "рецесія".

Причини нинішньої хвороби криються у хронічних проблемах світової економіки. Вона, можливо, і впоралася б із ними, якби Володимир Путін не відправив російську армію завойовувати Україну та не пішов енергетичною війною на Європу.

Спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну потрясіння стали останньою краплею, в якій захлинулося постковідне відновлення у світі.

"Чим ближчий 2023 рік, тим більше прогнозів про те, що він стане третім в антирейтингу ХХІ століття. Гірше було лише 2020-го, коли почалася пандемія, і 2009-го, після світової фінансової кризи", - зазначили перед Новим роком економісти Deutsche Bank.

І в 2009, і в 2020 роках світ поринав у рецесію. Рецесією економісти називають періоди довжиною пів року, у яких замість приросту добробуту, виробництва та ділової активності в економіці триває падіння.

Люди біднішають, бізнес руйнується, соціальні витрати скорочуються, інфраструктура деградує, а інвестиції у майбутнє - освіта, виробництво, технології - сходять нанівець.

Ще нещодавно нічого не віщувало такого розвитку подій. У першому після пандемії 2021 році економіка зросла на бадьорі 6% після ковідного спаду на 3%, однак минулого 2022 року зростання сповільнилося приблизно до 3%, а у новому році економісти очікують лише 2,2%.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Криза веде до безробіття, невдоволення, протестів, зміни влади. Протест у Бельгії

Нехай мляво, але добробут у світі зростає, і глобальний ВВП у 2022 році вперше в історії перевищив 100 трлн доларів. На розвинені країни припадає 57% цієї суми, включно з "важкоатлетами" США (25% світової економіки) та ЄС (17%). З країн, що розвиваються, далеко попереду всіх Китай з 18%. На Росію припадає лише близько 2%.

Саме Захід зазнає основного удару кризи у 2023 році.

Чому Заходу буде гірше

"США і Європа різко гальмують, і три чверті економічного зростання в 2023 році забезпечать економіки Азії, що розвиваються", - малюють непривабливу для Заходу картину року економісти клубу багатих країн ОЕСР.

Вони зазирнули в історію та з'ясували, що щонайменше останні пів століття розвинені економіки занурювалися в рецесію, тільки коли різко збільшувалися витрати на їхній головний імпорт - енергоносії. Єдиним винятком була рецесія 2020, викликана пандемією.

Цього разу є усі умови. Досі спад траплявся після того, як витрати на світло, паливо та тепло досягали 13% ВВП. У 2022 році вони перевищили 17%.

Зростання цін на енергоносії стало прямим наслідком російської агресії, оскільки Захід запровадив санкції проти нафти та вугілля з Росії, а Кремль скоротив постачання газу до ЄС.

Автор фото, EPA Підпис до фото, ЄС терміново шукає альтернативу російському газу. Новий плавучий термінал для прийому скрапленого газу в Німеччині

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У результаті саме Європа більше за інших ризикує пережити не лише технічну рецесію (спад протягом двох кварталів поспіль цієї зими), а й завершити весь 2023 рік у мінусі, кажуть більшість опитаних газетою FT економістів.

США як провідний світовий виробник нафти й газу у набагато кращому становищі, ніж ЄС, який на 60% залежить від імпорту. Уряд та центробанк найбільшої економіки світу заявляють, що вона уникне рецесії. Експерти ж оцінюють її ймовірність у 70%, показало грудневе опитування Bloomberg.

Навіть якщо спад станеться, він буде недовгим, вважають економісти з Oxford Economics. Проте швидко повернутись до колишніх темпів зростання не вийде, як і після минулої кризи 2008 року.

Усе тому, що епоха дешевих грошей у США та Європі швидко не повернеться, а Китаю ще далеко до того, щоб замінити Захід як головного світового кредитора, пишуть вони у прогнозі на 2023 рік.

"Рецесія буде м'якою, але і подальше відновлення розчарує. Ключові причини, через які світова економіка пригальмувала 2022-го, мають відійти 2023 року, проте цього буде недостатньо".

Що це за проблеми?

Чому зараз погано

Головна світова біда - інфляція. Повномасштабний напад Росії на Україну посилив її, оскільки зросли ціни на енергоносії та харчі. Але й раніше ціни на Заході росли рекордними за останні 40 років темпами.

Основна причина - ковід. Після півтора року локдаунів населення і бізнес кинулися надолужувати втрачене. Попит зростав рекордними темпами, а пропозиція товарів та послуг не встигала, насамперед тому, що Китай так і не вийшов із карантину. Російська агресія лише додала проблем, оскільки ще більше підірвала глобалізацію та світову торгівлю.

Виник дефіцит усього: чипів, автомобілів, дешевої робочої сили, транспортних послуг. Ціни зросли. У діловій пресі "інфляція" була головним словом 2022 року. Для боротьби з нею центробанки підвищували ставки рекордними за останні два десятиліття темпами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через брак сезонних робітників зривається збір врожаю, що збільшує інфляцію зарплат та ціни на їжу. На фото - збір журавлини в Массачусетсі

Подорожчання кредитів гальмувало споживання, будівництво, інвестиції та ринок житла. Інфляцію вдалося збити, але чи надовго? І якою ціною?

"Хороші новини в тому, що інфляція має тепер швидко знижуватися. А погані - у тому, що багатьом країнам для цього доведеться пережити рецесію", - вважають економісти британського дослідницького центру CEBR.

Чим погана рецесія?

Двійко років на воді та хлібі - небезпечна дієта, її переживуть не всі, попереджають економісти.

Адже майже два десятиліття кредитні гроші у розвинених економіках практично нічого не коштували. Це дозволяло перспективним компаніям агресивно інвестувати у розвиток без огляду на прибутковість, а безперспективним - приховувати збитки.

Для першої категорії кінець епохи безкоштовних кредитів призведе до гальмування бурхливого зростання, як показали лідери цього десятиліття - Amazon, Facebook, Apple та інші високотехнологічні компанії. Вони ріжуть витрати, скорочують співробітників та згортають проєкти.

Для другої категорії "зомбі-компаній", яких від банкрутства досі рятували лише доступні кредитні гроші, рецесія може стати останнім ударом. Спад економіки позбавить їх частини доходів, а зростання кредитних ставок збільшить витрати на обслуговування боргу та розвиток. Вони збанкрутують, їхні власники та працівники втратять дохід, а банки - кошти вкладників, видані у вигляді кредитів.

Хвиля банкрутств загрожує кризою ліквідності та новими потрясіннями на фінансовому ринку, як це було під час попередньої кризи 2008 року.

Тоді впали банки, які загралися з неякісною іпотекою. Тепер прийшла черга ще менш зрозумілих нормальним людям організацій та інструментів - на кшталт відсоткових та валютних свопів, якими страхові компанії чи пенсійні фонди, серед інших, страхують вкладення коштів клієнтів у акції та облігації.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Зростання ставок загрожує кризою на ринку житла. У деяких країнах вона вже розпочалася

Перший дзвінок фінансової кризи вже пролунав - і не один. Ринок криптовалют стрімко зменшився майже на дві третини, акції гігантів масштабу Amazon та Meta подешевшали вдвічі, а ціни на нерухомість вперше за десятиліття не зростають, а знижуються.

Чи може бути ще гірше?

Прогнози помірної рецесії на Заході та млявого відновлення у світі ризикують виявитися надто оптимістичними. Серед головних загроз економісти називають три.

По-перше, Китай, що раптово відкрився після майже трирічного карантину, переживає хвилю ковіду, наслідки якої наразі не очевидні. Якщо вона спаде до весни, попит на енергоресурси з боку Китаю зросте, і на світ чекатиме на новий виток енергетичної кризи та інфляції.

По-друге, ймовірна ескалація війни Росії проти України загрожує перебоями з експортом зерна та подорожчанням харчів.

Викликана двома цими причинами друга хвиля інфляції завадить центробанкам припинити підвищення ставок кредитів. Це по-третє.

Подорожчання грошей прискорить спад економіки та призведе до проблем фінансового сектора, оскільки тим, хто йому винен, буде складніше виконувати свої зобов'язання.

З попередньою кризою та з пандемією світ боровся у кредит. У результаті країни, бізнес та громадяни накопичили рекордні 235 трильйонів доларів боргу, згідно з даними МВФ. Або навіть більше, якщо вірити розрахункам провідної світової асоціації фінансової галузі Institute of International Finance (IIF).

За її даними, загальний борг - приватний та державний - досяг майже 300 трлн доларів, що на третину більше, ніж десять років тому.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зустріч 2023 року в Ухані. Вихід Китаю із трирічного карантину допоможе світовій економіці не скотитися в рецесію, навіть якщо Захід і опиниться ненадовго в мінусі

Особливо вразливими є країни, що розвиваються, чий борг номінований у доларах США, які дорожчають. Зростання витрат на рефінансування та обслуговування цих зобов'язань може підірвати їхнє відновлення, а значить, зіпсувати і загальносвітову картину, оскільки всі прогнози зростання на 2023 рік ґрунтуються на припущенні, що Захід стагнуватиме, а ринки, що розвиваються, зростатимуть прискореними темпами.

Розвиненим країнам зростаючі ставки також обіцяють проблеми. Вони загрожують кризою на ринку житла.

Попит та ціни на нерухомість впадуть. Будівельний бізнес і банки втратять прибутки. Збільшення виплат з іпотеки підірве споживчий попит - у людей залишиться менше грошей на інше.

Майже всі двигуни зростання останніх десятиліть мають проблеми.

Поруч із фінансовим стимулюванням згортається і глобалізація. За оцінками Світової організації торгівлі (СОТ), минулого року зростання світової торгівлі товарами сповільнилося до 3,5% з 10% у постковідному 2021-му, а в новому 2023-му замість очікуваного зростання на ті ж 3,5% взагалі очікується спад світової торгівлі на 1%.

Все пропало?

Крім просто неприємних, є й апокаліптичні сценарії.

Більшість прогнозів у цій категорії зводяться до двох сюжетів: ескалація російської агресії, включно з ядерною війною, і напад Китаю на Тайвань з конфліктом із Заходом, що випливає з цього.

"Наслідки економічної війни між Китаєм і Заходом будуть набагато серйознішими, ніж нападу Росії на Україну, - пишуть експерти британського центру CEBR. - Вони майже напевно викличуть глибоку рецесію світової економіки і новий виток інфляції".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зміна клімату посилює ймовірність природних катастроф і підвищує витрати на боротьбу з їхніми наслідками. На фото - повінь у США

Але є й оптимістичні сценарії, за яких спаду вдасться уникнути, а більшість проблем розв'язати.

Один - передбачає припинення агресії Росії проти України. Виведення військ та репарації дозволять розпочати переговори про зняття санкцій із Кремля.

Ще нижчі шанси на новий технологічний прорив, який можна порівняти з винаходом інтернету, що дав світові десятиліття зростання. Поки що успіхи скромніші.

Ковід дав поштовх віддаленій роботі та цифровізації документообігу в морській торгівлі, а газова криза спонукала енергоощадження. Але справжні прориви попереду.

Штучний інтелект і квантові комп'ютери здатні в рази збільшити продуктивність праці, а нова енергетика, включно з термоядерним синтезом, обіцяє нові робочі місця, відновлювану енергію та зниження витрат для людей, бізнесу та планети. Навряд чи це станеться 2023 року.

Без надії на диво владі залишається боротися з кризою у давно перевірений спосіб - не робити дурниць, радить головний економіст ОЕСР Альваро Перейра.

"Все в наших руках, - прокоментував він похмурий прогноз ОЕСР на 2023 рік. - Якщо проводити розумну політику, шанси на успіх виростуть".