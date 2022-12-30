Тоні Блер пророкував Путіну місце за "головним столом" у світовій політиці

24 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Володимир Путін з Тоні Блером під час його візиту на Даунінг-стріт, 10 квітня 2000 року

20 років тому Тоні Блер подарував президенту Росії Володимиру Путіну на день народження срібні запонки і заявив, що йому слід надати місце за "головним столом" міжнародної спільноти".

Про це свідчать документи, опубліковані британським Національним архівом.

На початку 2001 року тодішній британський прем'єр хотів спонукати нового президента Росії до прийняття західних цінностей. Однак британські високопосадовці сумнівалися, чи можна довіряти колишньому агенту КДБ.

Архівні документи також свідчать, що Путін пропонував побудувати газопровід у Велику Британію.

На початку 2001 року Блер пояснював свій підхід до російського президента тим, що це допоможе "долучити" його до західних поглядів та економічної моделі Заходу.

Він вважав Путіна російським патріотом, чутливим до "втрати поваги" до Росії у світі. А під час зустрічі з віцепрезидентом США Річардом Чейні Блер заявив, що Путін - це російський Шарль де Голль, хоча порівнювати їх напряму не можна.

Однак за лаштунками Даунінг-стріт панували більш скептичні настрої.

Дані розвідки свідчили, що заяви російського президента на адресу Блера іноді "суперечили" діям Росії.

Серед прикладів - загибель російського атомного підводного човна "Курськ" зі 118 моряками на борту. Путін заявляв, що вдячний Британії за пропозицію про допомогу. Тоді як російські офіційні особи перешкоджали її наданню. Вони також повторювали необґрунтовані чутки про те, що причиною катастрофи стало зіткнення з британським підводним човном.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Володимир Путін з Тоні Блером під час його візиту на Даунінг-стріт, 10 квітня 2000 року

Інший приклад - російський лідер у 2001 році заявляв главі британського уряду, що не хоче, щоб його вважали противником НАТО. Водночас тодішній міністр оборони РФ Ігор Сергєєв казав своїм колегам, що розширення Північноатлантичного альянсу на схід буде "великою політичною помилкою" і Росія "зробить відповідні кроки".

Путін тепло відгукнувся про "близькість" між Британією і Росією. Він навіть пропонував побудувати газопровід через Балтійське море для постачання газу до Великої Британії.

Російський президент сказав Блеру, що це "забезпечить стабільне постачання на десятиліття вперед". Пропозиція пролунала на зустрічі двох лідерів у Москві в 2002 році, однак так і залишилась на рівні ідеї, а трубопровід не збудували.

Тим часом російські розвідники, як і раніше, діяли на рівні часів "холодної війни". Вони "продовжували просувати активних і вороже налаштованих офіцерів для роботи проти британських інтересів у всьому світі".