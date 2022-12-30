Пеле: легендарний спортсмен, який зробив футбол красивим

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Англійський футболіст Боббі Чарльтон одного разу сказав, що футбол, можливо, був "створений для Пеле".

Звичайно, більшість коментаторів вважають його найкращим представником "красивого футболу".

Майстерність і приголомшлива швидкість Пеле поєднувалися з фантастичною точністю його ударів.

Національний герой у своїй рідній Бразилії, він став світовою іконою спорту.

А за межами футбольного майданчику він невтомно боровся за покращення життя найбільш знедолених людей у суспільстві.

Юна зірка

Едсон Арантес ду Насіменту народився 23 жовтня 1940 року в Трес-Корасойнс, місті на південному сході Бразилії.

У його свідоцтві про народження вказано, що він народився 21 жовтня, але Пеле наполягав, що це неправильно: "У Бразилії не дуже переймаються точністю".

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Пеле грає за збірну Бразилії в 1960 році

Його назвали на честь винахідника Томаса Алви Едісона, тому що, за словами Пеле, електрика з'явилась в його будинку незадовго до народження хлопчика.

Згодом батьки викинули "і" з його імені.

Він виріс у бідній родині у місті Бауру і допомагав своїм батькам, підробляючи неповний робочий день у місцевих кафе.

Батько навчив його грати у футбол, але сім'я не могла дозволити собі купити м'яч - тому юний Пеле часто набивав на вулиці згорнутою шкарпеткою.

Просто "Пеле"

Саме у школі друзі вперше назвали хлопчика Пеле, хоча ні він, ні хтось із них поняття не мають, що це означає.

Йому ніколи не подобалося це прізвисько, йому здавалось, що воно звучить по-дитячому португальською.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Удари Пеле відзначались неймовірною точністю

У підлітковому віці він почав грати за місцеві аматорські команди.

Футзал тільки набував популярності у Бразилії, і юному Пеле подобалось грати на новому покритті.

"Я відчував себе як риба у воді, - розповідав він пізніше. - Гра у залі набагато швидша, ніж футбол на траві - ви повинні дуже швидко думати".

Завдяки йому клуб юніорів Bauru Athletic взяв участь у трьох молодіжних чемпіонатах штату, а сам Пеле зміг показати свій яскравий талант.

У 1956 році його тренер Вальдемар де Бріто привіз його до портового міста Сантос, щоб він спробував зіграти за професійну команду Santos FC.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле грає за клуб "Сантос"

Де Бріто вже був упевнений у здібностях свого протеже, він заявив директорам "Сантоса", що Пеле стане найкращим футболістом світу.

Пеле більше ніж виправдав похвалу, вразивши керівників клубу, які запропонували йому контракт у червні 1956 року. Йому було лише 15 років.

Найкращий бомбардир

Через рік він перейшов у старшу команду "Сантоса" і вже у першому матчі забив перший із багатьох голів у своїй кар'єрі.

Вже у перший рік він став найкращим бомбардиром ліги.

Лише через 10 місяців після підписання контракту з клубу Пеле запросили до національної збірної Бразилії.

Автор фото, Keystone Підпис до фото, Пеле почав грати за збірну Бразилії у підлітковому віці

Він дебютував у матчі зі збірною Аргентини на "Маракані", де Бразилія програла з рахунком 2:1.

Але цей єдиний гол забив 16-річний Пеле, таким чином ставши наймолодшим футболістом, який забивав голи у міжнародних матчах.

Через травму коліна його мрія зіграти за Бразилію на чемпіонаті світу 1958 року могла не здійснитися.

Але товариші по команді натиснули на керівництво, і Пеле зіграв свій перший матч на чемпіонаті світу проти СРСР.

Хет-трик

Очікувано він став також наймолодшим гравцем, який забив гол на чемпіонаті світу. Це був гол у ворота Уельса у чвертьфіналі.

У півфіналі Бразилія вела у грі проти Франції 2-1, але у другому таймі Пеле зробив хет-трик, принісши своїй команді безперечну перемогу.

Здавалося, що він не здатен помилитися, коли у фіналі він забив два голи у ворота Швеції, і Бразилія перемогла з рахунком 5-2.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле стрибує вище шведського воротаря у фіналі Чемпіонату світу 1958 року

Повернувшись до Бразилії, Пеле допоміг "Сантосу" виграти чемпіонат вищої ліги Сан-Паулу в 1958 році, і завершив сезон як найкращий бомбардир.

А у 1962 році відбулася знаменита перемога над клубом-чемпіоном Європи "Бенфікою".

Хет-трик Пеле в Лісабоні розгромив португальську команду та заслужив повагу її воротаря Коста Перейри.

"Я йшов на гру, сподіваючись дати відсіч відомому гравцю, - сказав Перейра. - Але пішов з неї, переконаний, що мене переміг той, хто народився не на одній планеті з нами".

Національне надбання

Однак на Чемпіонаті світу 1962 року сталося і перше розчарування. Отримавши травму на одному з перших матчів, Пеле вилетів з турніру.

Утім, це не завадило багатьом відомим клубам, зокрема "Манчестеру Юнайтед" і "Реал Мадриду", запропонувати йому контракт. Пеле вже тоді вважали найкращим футболістом світу.

Стривожений думкою про те, що їхня зірка поїде за кордон, бразильський уряд оголосив його "національним надбанням", щоб таким чином запобігти його переїзду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле святкує свій тисячний гол

Чемпіонат світу 1966 року став великим розчаруванням для Пеле та Бразилії. Пеле став мішенню суперників, він зазнавав багатьох фолів, насамперед в іграх з Португалією і Болгарією.

Бразилія не змогла вийти із першого раунду, а травми Пеле після численних підкатів суперників завадили йому показати свою найкращу гру.

Його рідний клуб "Сантос" переживав важкі часи, і Пеле вже не міг зробити суттєвий внесок у його розвиток.

Найкраща команда

У 1969 році Пеле було близько 30, він не дуже хотів грати за Бразилію на чемпіонаті світу 1970 року в Мексиці.

У той час він також зазнав переслідувань з боку військової диктатури, яка прийшла до влади в його країни і яка підозрювала його в симпатіях до лівих.

Зрештою, Пеле таки зіграв у своєму останньому чемпіонаті у складі бразильської збірної, яку вважають найкращою командою в історії.

Автор фото, Popperfoto/Gerry Підпис до фото, Гордон Бенкс відбиває удар Пеле, здійснивши "сейв століття"

Найвідоміший момент стався у груповій грі з Англією. Здавалося, що удар Пеле головою мав без сумніву влучити у ворота, але Гордон Бенкс зміг його відбити, здійснивши "сейв століття".

Попри це, перемога Бразилії над Італією з рахунком 4:1 у фіналі забезпечила Бразилії третій поспіль Кубок світу. Збірна отримала останній трофей Жюля Ріме - так називався Кубок світу ФІФА з моменту заснування чемпіонату і до 1970 року.

Його останній матч за збірну Бразилії відбувся 18 липня 1971 року проти Югославії в Ріо, після чого 1974 року він завершив кар'єру бразильського клубного футболу.

Через два роки він підписав контракт з клубом "Нью-Йорк Космос". Попри те, що його зіркові часи вже минули, саме ім'я Пеле значно підняло авторитет футболу у Сполучених Штатах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле виграв Чемпіонат світу 1970 року. Перемога Бразилії принесла їй останній трофей Жюля Ріме

Амбассадор

У 1977 році Пеле зіграв свій прощальний матч, в якому він зіграв по одному тайму за "Космос" і свій попередній клуб "Сантос".

Ставши одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі, Пеле продовжував залишатися машиною для заробляння грошей після виходу на пенсію.

Він пробував себе в акторській кар'єрі, знявшись із Сильвестром Сталлоне та Майклом Кейном у фільмі 1981 року "Перемога" (Escape to Victory).

Він підписав низку спонсорських угод, а його ім'я досі має величезний резонанс у всьому світі.

У 1992 році Пеле призначили послом ООН з питань екології та довкілля, а пізніше він став послом доброї волі ЮНЕСКО.

Через п'ять років Пеле став почесним лицарем-командором Британської імперії на церемонії у Букінгемському палаці.

Після того як президент Бразилії Фернандо Енріке Кардозу в 1995 році призначив Пеле міністром спорту, він взяв на себе провідну роль у спробах покінчити з корупцією в бразильському футболі. Закон Пеле, ухвалений у 1998 році, став ключовим у модернізації управління спортом у країні.

Пеле залишив свою посаду в ЮНЕСКО після того, як його звинуватили в корупції, хоча доказів цього так і не виявили.

Автор фото, ullstein bild Підпис до фото, Пеле у фільмі "Перемога" 1981 року

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Пеле також зіграв важливу роль у тому, що Бразилія виграла конкурс на проведення Олімпіади 2016 року у Ріо-де-Жанейро.

У 2005 році він отримав нагороду за життєві досягнення на заході Спортивна особистість року BBC.

У 1966 році Пеле одружився з Розмері дос Рейс Шолбі, у пари було дві доньки та син. Вони розлучилися в 1982 році через чутки про стосунки Пеле з моделлю і кінозіркою Сюксою.

Він одружився вдруге на співачці Ассірії Лемос Сейшас. Подружжя народило близнюків, але згодом розлучилося.

У 2016 році він одружився втретє на Марсії Сібеле Аокі, японсько-бразильській підприємиці, з якою познайомився в 1980 році.

Ходили чутки і про інших позашлюбних дітей Пеле, але він категорично це заперечував.

В останні роки у Пеле почалися проблеми зі здоров'ям. У вересні 2021 року йому видалили пухлину в товстому кишківнику, він проходив хіміотерапію протягом року до смерті.

Пеле переносив хворобу з притаманним йому гумором. Перед тим, як його востаннє поклали у лікарню у листопаді 2022 року, він пожартував в інстаграмі, що зареєструвався на свій "щомісячний візит".

Він також подякував організаторам Чемпіонату світу з футболу в Катарі, де на будівлі з'явився напис "Одужуй швидше, Пеле".

Світовий бренд

Ім'я Пеле відомо навіть тим, хто ніколи не цікавився футболом і не знає футболіста.

Одного разу він навіть пожартував, що справжніх інтернаціональних брендів лише три: Ісус, Кока-кола і Пеле.

Він був однією з тих рідкісних постатей, які вийшли за межі свого спорту, ставши відомими у всьому світі.

У старшому віці він боровся з наслідками операції на стегні. Пеле доводилось пересуватися в інвалідному візку, він часто не міг ходити.

Але за часів свого професійного розквіту його спортивний геній приносив задоволення мільйонам. Його вроджений талант викликав повагу як товаришів по команді, так і суперників.

Великий угорський нападник Ференц Пушкаш відмовився навіть класифікувати Пеле лише як гравця. "Пеле був вище цього", - сказав він.

Але саме Нельсон Мандела, ймовірно, найкраще підсумував те, що зробило Пеле такою зіркою.

"Спостерігати, як він грає, означало дивитися на захоплення дитини, поєднане з надзвичайною витонченістю дорослого чоловіка".