Чому відсторонили мера Чернігова і що він каже про конфлікт з офісом Зеленського

Жанна Безп'ятчук

BBC News Україна, Київ - Чернігів

1 година тому

"Ось з того боку від нас - Білорусь", - показує напрямок нового можливого наступу на Україну з позиції свого кабінету в Чернігові Владислав Атрошенко. Формально суд відсторонив його від виконання обов'язків міського голови через адмінправопорушення, а саме - конфлікт інтересів. Але поки триває апеляція, він має право далі працювати.

З одного боку, в Чернігові з тривогою дивляться на обрій з боку Білорусі й ремонтують обстріляні будинки. А з іншого - з напругою спостерігають за політичним протистоянням свого міського голови з ОП, а точніше, як вважає мер, - із заступником керівника офісу Кирилом Тимошенком.

У фінальному зверненні до парламенту кілька днів тому Володимир Зеленський говорив про потребу єдності в країні та відмови від політичної партизанщини.

Але наростання конфлікту офісу президента з керівниками деяких міст, м'яко кажучи, суперечить цій тезі. Мова йде і про ситуацію з мером Чернігова, якого судовим рішенням відсторонили від посади. На захист Атрошенка стали інші очільники українських міст, зокрема і мер Києва Віталій Кличко.

Автор фото, ДСНС

ВВС News Україна зустрілася з Владиславом Атрошенком саме тоді, коли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав: у січні чи навесні Росія може атакувати з півдня, Донбасу чи Білорусі. Чернігів знову опинився в зоні можливого наземного наступу.

Ми також намагалися впродовж тижня зв'язатися в різний спосіб із Кирилом Тимошенком, щоб почути його точку зору й реакцію на заяви опонента. Жодної відповіді на момент виходу матеріалу ВВС News Україна не отримала.

"Безглузде рішення"

7 грудня Яворівський районний суд на Львівщині відсторонив його на рік від виконання обов'язків міського голови через дії, скоєні в умовах конфлікту інтересів у липні цього року. Суддя зробив це на підставі протоколу Національного агентства із запобігання корупції.

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Конфлікт інтересів, за версією слідства, полягав у тому, що міський голова відправив свого водія відвезти його приватну автівку Tesla Model X за кордон. Там машину передали дружині Владислава Атрошенка. До цього епізоду ми ще повернемося.

Рішення про своє відсторонення Владислав Атрошенко вважає "безглуздим з державницької точки зору". "Воно продиктоване якимись дріб'язковими речами, як-от помста. Воно точно не наближає перемоги", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

За його версією, конфлікт зародився ще до війни. "Першопричина цього в тому, що я відмовився очолити політичний процес на місцевих виборах у жовтні 2020 року під прапорами партії "Слуга народу".

Тоді Атрошенка переобрали 77,5% містян. Це був один із найвищих рівнів електоральної підтримки міських голів. Його партія "Рідний дім" здобула 26 з 42 місць у Чернігівській міській раді, її члени очолили 19 з 57 ОТГ в області та здобули 19 місць з 64 в Чернігівській обласній раді. Партія "Слуга народу" на тих виборах не здобула жодної посади міського голови обласного центру.

Владислав Атрошенко за політичну кар'єру кілька разів змінював свою приналежність. У 2012-му він пройшов до Верховної Ради як самовисуванець, але згодом приєднався до фракції Партії регіонів. Голосував, зокрема, за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Пізніше відкликав свій підпис.

У 2015-му його обрали на мерську посаду від партії "Блок Петра Порошенка". Рух "Чесно" критикував Атрошенка за "гречкосійство", тобто роздачу матеріальної допомоги виборцям.

У тому ж році він оголосив про створення партії "Рідний дім", яка нині є партнером партії "Удар" Віталія Кличка. Останній також має складні взаємини з офісом президента.

Епізоди протистояння

Автор фото, ДСНС

В цьому політичному скандалі під час війни є щонайменше три епізоди, що допомагають зрозуміти дії сторін.

Перший - пов'язаний з дружиною мера. 5 березня 2022 року вона разом із двома дітьми виїхала з України за кермом службового авто міського голови Toyota Camry. Як він пояснює, приватну Теслу для евакуації не використали, бо могли виникнути проблеми із її підзарядкою. За кермо іншої приватної автівки дружина не була готова сісти, бо не мала досвіду керування нею, не відчувала габаритів.

Згодом, 19 червня Владислав Атрошенко повідомив, що його не випустили з України до польського Жешува. Там він мав підписати угоду про партнерство щодо відбудови Чернігова.

2 липня вдруге міського голову Чернігова не випустили з України. Цього разу на міжнародну конференцію з відбудови зруйнованих міст у швейцарському Лугано. Туди він поїхав на тій самій приватній Tesla Model X. За його словами, від самого початку він планував, виїхавши з України на цьому авто, за кордоном віддати його дружині й забрати в неї службову Toyota Camry.

Мера не пропустили в пункті пропуску "Краковець". Тоді його водій поїхав сам на інший пункт "Шегині", де його самого випустили з України. Ця історія з Tesla і лягла в основу рішення суду на Львівщині про конфлікт інтересів: приватного - щодо вивезення машини за кордон та службового - мер дав наказ своєму службовому водію їхати в приватній справі в іншу країну. Сам він наполягає на тому, що це була ініціатива водія - вивезти автівку за кордон після того, як туди не випустили самого Атрошенка. Він був у відрядженні за кошти міського бюджету.

НАЗК наголошує на тому, що Владислав Атрошенко мав повідомити: поїздка була приватна, а не робоча.

У Лугано також не пустили мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. Але туди зміг спокійно виїхати, приміром, міський голова Львова Андрій Садовий.

Прикордонники, своєю чергою, посилалися на закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

А українські ЗМІ оприлюднили фрагменти кримінального провадження ДБР щодо завдання збитків міському бюджету Чернігова на 100 млн грн. Теоретично ця справа могла бути справжньою причиною того, що мера не випустили за кордон.

Автор фото, UNIAN

Владислав Атрошенко визнав, що проти нього відкрито "дуже багато справ", а обшуки відбулися практично на всіх ключових комунальних підприємствах та в посадовців мерії: "За їхньою версією, будь-яке будівництво в Чернігові дорожче, ніж в інших. Ми ще кошти не заплатили, а вже порушена кримінальна справа".

Кирило Тимошенко останні події не коментує, але влітку досить емоційно висловився щодо ситуації, коли міських голів вибірково не пропускають на державному кордоні.

"Мери деяких міст обурюються що їх не випускають за кордон. По-перше, нагадую для тих, хто забув - в Україні йде війна! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих, що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула! Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", - заявив тоді заступник керівника офісу президента.

Владислав Атрошенко в інтерв'ю ВВС відповідає на це: "Я би не хотів, щоб в Україні далі використовували телефонне право. Коли хтось дає команду прикордонникам не пропускати одну або іншу особу. Ти звертаєшся до начальника прикордонного посту, щоб пояснили причину заборони на виїзд. Але ти її не чуєш". Прикордонники тоді, коментуючи цю ситуацію, заявляли, що діяли в рамках закону і повноважень, а рішення приймали, виходячи з наявних у Атрошенка документів.

Майже одночасно з рішенням суду щодо Атрошенка, з'явилося розслідування "Української правди" про Porsche Taycan 2021 року за 100 тисяч доларів, за кермом якого в Києві помітили Кирила Тимошенка. У коментарі виданню він пояснив, що автівка належить не йому й він уже повернув її власнику.

А ще раніше розслідування Bihus.info виявило, що заступник голови ОП їздить у робочі поїздки на Chevrolet Tahoe, яку General Motors передала Україні для вивезення людей із зони бойових дій і гуманітарних цілей.

Автівка перебувала на балансі Державного управління справами. Після цього Кирило Тимошенко повідомив, що авто передали на фронт разом із трьома пікапами.

"Підготовка до виборів"

Під час нападу на Чернігівщину та окупації частини області Владислав Атрошенко залишався весь час у місті, тому має підтримку містян, каже чернігівський медіаексперт Павло Пущенко.

"Зараз дуже посилився вплив на громадську думку в Чернігові телеграм-каналів, груп у соціальних мережах. І ця думка неоднозначна. Там тема відсторонення чернігівського міського голови дуже жваво обговорюється", - розповідає він.

"Одні говорять: як так, що мер, така багата людина, використав своє службове становище? Інші кажуть навпаки: він підняв місто, не залишив його, коли почалася війна. Загалом рейтинг міського голови залишається доволі високим. Завдяки збільшенню місцевого бюджету, схемам, які тут прокручувалися, місто змінилося", - додає він.

Головна редакторка Руху ЧЕСНО Ірина Федорів вважає, що ці, на перший погляд, непов'язані між собою кейси є симптомом реальної проблеми: "В одному випадку, де громада вибрала мера обласного центру, бачимо відсторонення. В іншому випадку, де йдеться про призначеного чиновника, тобто людину, яку ніхто не обирав, відсторонення немає".

Експертка переконана, що це є підготовкою до перших повоєнних виборів: "Всі розуміють, що після перемоги у війні вибори будуть. І саме тому починають зачищати конкурентів. Є велике побоювання, що інститути та інституції нашої держави будуть використовуватися для розправи з опонентами. Комусь не дати виїхати за кордон, проти когось справу порушити, перенісши розгляд в суд іншої області. Я не кажу, чи винен, чи ні мер Атрошенко. Матеріалів справи я не бачила".

Про несвоєчасність політичного протистояння між ОП-ОВА, з одного боку, та міською владою, з іншого, на тлі війни говорить і Павло Пущенко: "Це ненормально, коли на Чернігівщину приїжджають представники фондів, іноземні делегації, а Атрошенка не запрошують. Або ж коли до нього приїжджають такі гості, він не запрошує опонентів. Це все видно й це ненормально для обласного міста, що постраждало від війни".

Тим часом у мешканців Чернігова багато інших проблем. Приміром, у напівзруйнованому багатоквартирному будинку на вулиці Чорновола, 15 ми бачили, як встановлювали нові вікна в квартири. Два перших під'їзди тут зруйновані російськими авіабомбами. Людські оселі перетворилися на чорні зяючі діри. Там загинуло щонайменше 47 людей.

"Ви не уявляєте, як це важко - щодня бачити ці руїни, ходити повз них і жити з ними поруч", - каже жінка, що мешкає в сусідньому вцілілому під'їзді.

Надії на відбудову житла тут пов'язують насамперед із місцевою владою та міжнародною допомогою. А своє майбутнє - із ЗСУ, як і решта українці.