Росіяни обстріляли Харківщину. Є загиблі та поранені
30 грудня російські війська обстріляли село Катеринівка та місто Куп'янськ у Харківській області, є щонайменше двоє загиблих та троє постраждалих.
Про обстріли Катеринівки повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
"Окупанти завдали удару по населеному пункту. Дві людини загинуло, ще двоє - поранено. На місці працюють екстрені служби", - написав він.
Крім того, під обстріл близько 13.00 потрапило місто Куп'янськ, пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Поранення отримав 70-річний чоловік.
Місто Харків росіяни обстрілювали 29 грудня, повідомляв мер міста Ігор Терехов.
Перед Новим роком він закликав містян не святкувати з феєрверками.
"На дворі війна, звуків вибухів нам і без феєрверків вистачає. Не слід лякати своїх сусідів розривами петард чи іншої піротехніки. Наш ворог і без того робить багато чого, аби зіпсувати нам новорічні та різдвяні свята. Тож зараз, коли Харків обстрілюють вже кілька днів поспіль, прошу вас більш турботливо ставитися до оточуючих та не збільшувати приводи для їхнього хвилювання", - написав він.