Росіяни обстріляли Харківщину. Є загиблі та поранені

1 година тому

"На дворі війна, звуків вибухів нам і без феєрверків вистачає. Не слід лякати своїх сусідів розривами петард чи іншої піротехніки. Наш ворог і без того робить багато чого, аби зіпсувати нам новорічні та різдвяні свята. Тож зараз, коли Харків обстрілюють вже кілька днів поспіль, прошу вас більш турботливо ставитися до оточуючих та не збільшувати приводи для їхнього хвилювання", - написав він.