"Він - громадянин Росії". Як українці відмовляються від Діда Мороза

Ілона Громлюк

ВВС News Україна

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Благодійний парад "Миколая зустрічай - ЗСУ допомагай" в Ужгороді

"Я сказала сину, що Дід Мороз цього року не прийде, бо війна, а він - громадянин Росії", - розповідає киянка Ілона Кошарна про розмову зі своєю 4-річною дитиною.

"А далі вже пішла дитяча фантазія, і син його похоронив - придумав, що його та Снігурку збила ППО, і погнав про це всім розповідати".

Хлопчик не ходить в свій дитсадок, тому що там немає бомбосховища, каже Ілона. Але він бачиться з дітьми на секціях і підготовчих заняттях до школи, де одного разу в присутності мами і поділився своєю історією про сумний кінець Діда Мороза.

"Діти були просто шоковані, ледь не плакали, а їхні мами виправдовувались і казали, що дід живий і прийде до них, з осудом поглядаючи на мене. Я відчула себе як той Грінч, що вкрав Різдво".

Крім поглядів, ні батьки, ні педагоги не закидали Ілоні якихось звинувачень.

Але прийшовши додому, вона заборонила сину розповідати іншим дітям такі страшні історії про Діда Мороза, щоб незручних ситуацій більше не виникало.

"Я сказала йому, що не всі готові відпустити діда і пережити його смерть (раз син вирішив, що той все ж помер)", - каже Ілона.

Але ця ситуація показала їй, що попри війну та розмови, не всі українці готові приймати нові традиції та викидати зі свого життя "все російське та радянське", вважає киянка.

Але і вона в своїх поглядах не поодинока.

Зрештою, 4-річна дитина не на пустому місці вигадала історію про Діда Мороза, якого збила ППО - багато де можна почути сьогодні цей анекдот. Вірусним стало і фото білборду з Дніпра, де на білому фоні тільки одне речення - "Діда Мороза ніколи не існувало".

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Дід Мороз зустрічає людей на вулицях Хрещатика у 2010 році

Навряд у такий спосіб дорослі зляться на дітей, які вірять у дива.

Схоже, багато українців не хочуть більше відзначати Новий рік із персонажем, якого вони вважають радянським, російським.

Про це у різних регіонах стверджують дитсадки, куди більше не ходить Дід Мороз, і аніматори, які зі своїми накладними бородами та червоними шубками цього року відчувають брак замовлень.

"Неестетично", проблемно і не по-українськи?

Це почалося задовго до 24 лютого.

У дитсадку №55 у Черкасах Діда Мороза немає вже три роки. Вихователька-методистка Ірина Гончар каже, що причина проста - це чоловічий персонаж, а в їхньому дитсадку, як і переважно по всій країні, виховательками працюють жінки.

За словами Гончар, її колеги вважали "неестетичним" надалі вдавати із себе дідуся.

Проблему можна було вирішити, найнявши аніматорів чи акторів, але це був 2020 рік, пандемія ковіду, і за правилами карантину в садки не допускали сторонніх людей.

"Так з 2020 по 2021 рік у нас Діда Мороза не було, а потім ми почали аналізувати, розмірковувати над тим, що цей персонаж більше притаманний СРСР, а тепер тим більше - почалася війна, багато людей налаштовані проти СРСР та їхніх героїв", - говорить Гончар.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Сьогодні більше в пошані Святий Миколай. Так його торік зустрічали на острові Хортиця в Запоріжжі

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Відмовлятися від Діда Мороза чи ні - це внутрішня справа кожного дитсадка, пояснює методистка, для цього не потрібен дозвіл районного управління освіти чи іншої структури.

"Це колись у дитсадках зобов'язували вішати на стіну портрет Леніна, я таких часів не застала. Зараз ми (дитсадки - Ред.) маємо академічну самостійність та самі можемо вирішувати, яких героїв нам запрошувати на свої свята", - пояснює Гончар.

Методистка точно не знає, що з Дідом Морозом вирішили інші дошкільні заклади у Черкасах, але ця тема часто з'являється в розмовах із колегами, й вона розуміє - він став проблемою для багатьох.

Подібна ситуація і в Києві. "Позаторік запрошували на цю роль актора, а цього року не було і згадки, ми тепер більше уваги приділяємо українським традиціям", - каже педагогиня Олександра Кантек, що працює у мережі приватних дитсадків Montessori.

У київському дитсадку №150 відмовилися від Діда Мороза три роки тому. "Це було легке рішення. На методичних зборах постало питання: чому ми використовуємо персонаж іншої країни? Українськими дітлахами з давніх часів опікувався Святий Миколай", - каже методистка Валентина Скуйбіда.

Вона додає, що тоді вихователів підтримали батьки, "і тим паче підтримують зараз". У дитсадку дітям пояснюють, що кожна країна має свого чарівника: у США, Канаді та Великій Британії - Санта Клаус, в Італії - Баббо Натале, у Фінляндії - Йоулупуккі, а в Росії - Дід Мороз.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, У 2019 році мер Києва ще перевдягався в Діда Мороза

"Не можна просто казати дітям, що Діда Мороза більше немає. Він є, але цей чарівник приходить до дітей, які живуть в Росії. Не треба вигадувати історії про ППО - в світі достатньо жорстокості, щоб іще і на персонажів її переносити. Нехай діти всього світу вірять у добрих чарівників, тоді й доброти буде більше, ніж жорстокості", - переконана вихователька.

Вітайте Різдвяника, чарівника з-під Карпат

У місті Вараш на Рівненщині про Діда Мороза вже забувають. У дитсадку №10 від нього відмовилися п'ять років тому, а цього року дітям під ялинку подарунки приносить новий персонаж - Різдвяник.

У дитсадок №11 теж уже приходить Різдвяник, а №8 ще думає - але Діда Мороза і там уже немає.

Спочатку, каже методистка Мирослава Золотарьова, у їхньому дитсадку №10 Діда Мороза замінили на Святого Миколая. Не всім вихователькам, особливо старшим, це подобалося - у перший рік змін в деякі групи все ще приходив Дід Мороз.

"Та і були протиріччя - як так, Святий Миколай же приходить вночі, коли діти сплять, а якщо він буде приходити вдень, це суперечитиме легенді", - розповідає Золотарьова.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Святий Миколай 22 грудня у Львові. Біля нього зібралися понад півсотні дітей-переселенців з Маріуполя, Херосона, Соледара, Харкова, Нової Каховки, Одеси, Києва та Дніпра

"Крім того, Дід Мороз - веселун, танцює з дітьми, грається. Це не притаманно Святому Миколаю, він усе ж святий, а тому ціла група людей - і методисти, і музичні керівники - міркувала над тим, як показати дітям цей образ. Чи він може голосно реготати, сміятися? Були питання, чи можна взагалі перевдягатися в святого, все ж таки багато людей ходять до церкви".

Врешті, придумали так: батьки і діти писали у скриньку листи про свої хороші справи за рік, а на святі Миколай читав звідти уривки, хвалив дітей чи хмурився на них, а гралися з ними його помічники.

Пізніше в дитсадку з'явився новий герой - Різдвяник, казка про якого торік вийшла в книгарнях. Це чарівник, що живе в старезному дубі в Карпатах, де трапляються зефірні кущі, шоколадний колодязь і молочна ріка, розповідає Мирослава Золотарьова. У Різдвяника є помічники - несики, і вони разом готують подарунки для дітей та навіть звірят.

Виховательки розповідають дітям, що Різдвяник добре знає Святого Миколая, а самі авторки книжки про Різдвяника кажуть, що він і є Святий Миколай.

Автор фото, Книгарня "Є" Підпис до фото, Таким Різдвяника зображують у книжці "Різдвяник і таємниця чарівної долини", яка вийшла торік

Цього року на святкові ранки в дитсадок №10 приходив Різдвяник, а Святий Миколай був лише в двох групах з одинадцяти. Його не скасовують, стверджує вихователька, але тепер він більше живе "у серцях", і нікому не доводиться перевдягатися в святого.

"Не хочемо нарватися на агресію"

Яка ситуація у менш релігійних областях на Сході та Півдні - сказати складніше. У Миколаєві та Харкові, прифронтових містах, дитсадки не працюють.

У багатьох дитсадках Одеси та Запоріжжя, куди намагалися додзвонитися ВВС News Україна, телефони теж мовчать.

Але у мережі все ще зустрічаються чимало оголошень про "Діда Мороза на замовлення", хоча його автори і зізнаються - цей образ уже не такий популярний.

"Якщо торік було умовно 10 замовлень на Діда Мороза, то цього року 1-2", - розповідає чоловік, який перевдягається у казкових персонажів на Київщині.

"Не знаю, як переналаштовуватися в наступному році, Святий Миколай все ж таки приходить в інші дати. Але справа не тільки в цьому - в людей немає світла і настрою", - пояснює він.

"Якщо порівнювати той рік і цей - замовлень взагалі менше, державні дитсадки не працюють, лише приватні", - відповідає по одному із телефонів під оголошенням жінка в Дніпрі.

Але цього року Миколай справді популярніший, каже вона, його замовили навіть на новорічну ніч.

"Ми працюємо так, що задовольняємо всі замовлення - і Діда Мороза, і Миколая, Санта Клауса часто іноземці замовляють. Я думаю, що головне - це свято, не так важливо, з якими персонажами".

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Харків, 2018 рік

Однак, зізнається жінка, у свіжих оголошеннях про масові заходи вона більше не згадує Діда Мороза - тільки Миколая або Санта Клауса.

"Не хочемо нарватися на агресію", - пояснює вона.

Справжня історія Діда Мороза

Українці переконані, що Дід Мороз - це винахід радянської влади, яка хотіла відвернути людей від релігійних свят, і зокрема церковного Святого Миколая.

"Це не є так. Насправді Дід Мороз набагато старший за радянську владу, і він, на щастя, її пережив", - каже в різдвяних епізодах свого подкасту "Музика та історії" історик Ярослав Грицак.

Насправді, атакувавши релігію, більшовики у 1927 році заборонили Діда Мороза, який асоціювався із Різдвом, пише краєзнавець Станіслав Цалик.

У грудні 1935 року дідуся повернули, але вже як новорічного персонажа, без небажаної прив'язки до народження Ісуса Христа.

На Галичині та Буковині про Діда Мороза дізналися аж у 1939-1940 роках, коли на їхні землі прийшла Червона армія, і для них цей персонаж справді був суто радянським, розповідає Цалик.

Автор фото, Станіслав Цалик Підпис до фото, На гілці табличка: "Рубати ялинку на Різдво заборонено". Карикатура з журналу "Безбожник у станка", 1931 рік, № 22, с. 1

Російські діти знали його давно - ще як "Мороза Івановича" з однойменної відомої казки 1840 року, а взагалі Дід Мороз походить із Німеччини 19 століття.

Тоді це була не одна, а сотні дрібних держав, і німецька патріотична молодь намагалася об'єднати ці землі в одне ціле, розповідає історик Ярослав Грицак.

У 1949 році австрійсько-німецький художник Моріц фон Швінд ілюстрував поему свого земляка про "Пригоди пана Зими" і намалював дідуся, у якому ми пізніше почали впізнавати Діда Мороза.

Пан Зима мав довгу сиву бороду, плащ з каптуром і носив під пахвою ялинку. За сюжетом поеми, він ходив від дверей до дверей і просився переночувати, пропонуючи ялинку в подяку за гостинність.

Але його ніхто не приймав - ні знать, ні міщани, ні селяни. "Його доля об'єднувала долю невтішної необ'єднаної Німеччини, яка шукає свого притулку", - пояснює Грицак.

У 1871 році Німеччина таки об'єдналася, але не зовсім так, як хотілося - цьому передувала франко-прусська війна. Художник, який створив Діда Мороза, дожив до цього моменту, але дорогою ціною - у нього, бездітного, на війні в один день загинуло двоє улюблених племінників, розповідає історик.

Відтак ні, Дід Мороз зі своєю складною долею був таки німцем, а росіянином став поневолі.

Хоча навряд це щось змінює для більшості українців, які через війну, що почалася вже в 21 столітті, цураються усього російського, нехай і запозиченого.