Новорічний обмін полоненими між РФ і Україною. Все, що відомо
Новий обмін полоненими відбувся 31 грудня. Росія першою заявила про повернення з українського полону 82 своїх військових.
Близько 15 години в суботу міністерство оборони РФ заявило про проведення обміну. "У результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 82 російські військовослужбовці, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", - сказано в заяві відомства.
Літаками військово-транспортної авіації Росії звільнених військовослужбовців доправлять до Москви для лікування та реабілітації в медичних установах.
"Всім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога", - уточнили в міністерстві.
Ватажок "ДНР" Деніс Пушилін повідомив, що обмін відбувався за формулою "82 на 82".
Тобто в Україну мала б повернутись така ж кількість військових, скільки відправлено в РФ.
Однак, очільник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив о 16:40, що з полону звільнили 140 українців.
"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити, - 140 людей повертаються додому", - заявив голова ОП.
Серед звільнених - поранені бійці, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці територіальної оборони зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також українські солдати з Бахмутського напрямку.
З полону повернулись 82 бійці Збройних сил, 15 - з тероборони, 22 - з Нацгвардії, 11 - з Військово-морських сил та десять прикордонників.
Загалом 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдатів.
Крім того, представник президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що серед звільненних парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджиєв.
"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу парамедик з "Азовсталі", Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян — військових і цивільних", - повідомила вона.
Він є тим медиком, який перебуваючи в оточенні на "Азовсталі" в травні записав відкрите звернення до турецького президента Реджепа Ердогана. Він попросив допомогти у виведенні (екстракції) захисників Маріуполя на безпечну територію.
"До війни я не бачив смерті, працював на швидкій допомозі, допомагав людям. Але тут мені боляче дивитись, як люди помирають просто на руках від нестачі антибіотиків", - сказав Асан у зверненні.
Слід зазначити, що 29 грудня Головне управління розвідки міноборони України, яке відповідає за процедури обміну, анонсувало нове звільнення українських бранців "найближчим часом".
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив, що продовжується "планова робота" щодо звільнення полонених.
"Є інформація про те, що робота ведеться, і найближчим часом ми очікуємо на новини", - заявив він.
Окрім того, українська влада розкрила загальну кількість громадян, що станом на зараз перебувають у російському полоні.
Уповноважена президента з прав захисників України Альона Вербицька заявила про полон близько 3,4 тис. українських військовослужбовців.
За її словами, ще 15 тисяч зникли безвісти.
"Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті", - сказала Вербицька в інтерв'ю німецькому RND.
Вербицька твердить, що Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і порушує Женевську конвенцію.