Новорічний обмін полоненими між РФ і Україною. Все, що відомо

1 година тому

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Звільнені з полону українські бійці

Новий обмін полоненими відбувся 31 грудня. Росія першою заявила про повернення з українського полону 82 своїх військових.

Близько 15 години в суботу міністерство оборони РФ заявило про проведення обміну. "У результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 82 російські військовослужбовці, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", - сказано в заяві відомства.

Літаками військово-транспортної авіації Росії звільнених військовослужбовців доправлять до Москви для лікування та реабілітації в медичних установах.

"Всім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога", - уточнили в міністерстві.

Ватажок "ДНР" Деніс Пушилін повідомив, що обмін відбувався за формулою "82 на 82".

Тобто в Україну мала б повернутись така ж кількість військових, скільки відправлено в РФ.

Однак, очільник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив о 16:40, що з полону звільнили 140 українців.

"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити, - 140 людей повертаються додому", - заявив голова ОП.

Серед звільнених - поранені бійці, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці територіальної оборони зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також українські солдати з Бахмутського напрямку.

З полону повернулись 82 бійці Збройних сил, 15 - з тероборони, 22 - з Нацгвардії, 11 - з Військово-морських сил та десять прикордонників.

Загалом 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдатів.

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Звільнені українські військові

Крім того, представник президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що серед звільненних парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджиєв.

"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу парамедик з "Азовсталі", Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян — військових і цивільних", - повідомила вона.

Він є тим медиком, який перебуваючи в оточенні на "Азовсталі" в травні записав відкрите звернення до турецького президента Реджепа Ердогана. Він попросив допомогти у виведенні (екстракції) захисників Маріуполя на безпечну територію.

"До війни я не бачив смерті, працював на швидкій допомозі, допомагав людям. Але тут мені боляче дивитись, як люди помирають просто на руках від нестачі антибіотиків", - сказав Асан у зверненні.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Звернення кримського татарина, медика з "Азовсталі" до турецької влади

Слід зазначити, що 29 грудня Головне управління розвідки міноборони України, яке відповідає за процедури обміну, анонсувало нове звільнення українських бранців "найближчим часом".

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив, що продовжується "планова робота" щодо звільнення полонених.

"Є інформація про те, що робота ведеться, і найближчим часом ми очікуємо на новини", - заявив він.

Окрім того, українська влада розкрила загальну кількість громадян, що станом на зараз перебувають у російському полоні.

Автор фото, Андрій Єрмак

Уповноважена президента з прав захисників України Альона Вербицька заявила про полон близько 3,4 тис. українських військовослужбовців.

За її словами, ще 15 тисяч зникли безвісти.

"Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті", - сказала Вербицька в інтерв'ю німецькому RND.

Вербицька твердить, що Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і порушує Женевську конвенцію.