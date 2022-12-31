Новорічне звернення Зеленського до українців: "Перемога точно буде"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, ОП

Володимир Зеленський у новорічному зверненні підбив підсумки року, що минає, і заявив, що очікує звільнення окупованих територій України у 2023-му.

Президент назвав 2022 - "роком України".

"Це був наш рік. Рік України. Рік українців". - заявив лідер держави.

"Це рік, коли Україна змінила світ. А світ відкрив Україну. Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО".

Зеленський у новорічному зверненні перерахував всі вагомі події війни 2022-го. Він згадав про знищення російського крейсера "Москва", вдалу оборону Києва і Харкова, вибух на Кримському мосту та інші.

"Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали всі сльози. Прокричали всі молитви. 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів - зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити".

Зеленський також назвав населені пункти, які мають бути звільнені, зокрема, містечко Кремінна на Луганщині, біля якого зараз бої.

"Молимося, що буде Кремінна та Сватове, Мелітополь, увесь Донбас, Крим. Ми б'ємося й битимемося далі. Заради головного слова: "перемога". Вона точно буде", - заявив він.

Автор фото, ОП

Міста-герої

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Окремо Зеленський відзначив міста, які зіграли вирішальну роль у відбитті російської агресії.

"Харків. Понівечений, але нескорений. Ви довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків - це українське місто. Місто-герой".

"Незламний Миколаїв. Героїчно витримує всі удари. Місто на хвилі, яке долає всі шторми".

"Сумщина й Суми. Ви одними з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони, взяли перших полонених. Сумщина - це сила".

"Дніпро. Опора й надійний тил нашого фронту. Ви приймали людей, ви повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе".

"Одеса. Сонячна й привітна, тепер - фортеця. Світова фортеця. Яка захищає нас і яка захищає світ. Годує його, щодня відправляючи морем мільйони тонн порятунку. Бо вона - Одеса-мама".

"Херсон! Ви - героїчні люди! Ви були в окупації понад вісім місяців. Без новин. Без зв'язку. Відірвані від України".

Зеленський, крім того, подякував регіонам на заході і в центрі України, які прийняли мільйони українців і стали для них прихистком.

Автор фото, ОП

Рік сподівань

"Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього - заявив Зеленський. - Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо - будемо обійматися".

Президент побажав, щоб 2023 рік став "поверненням наших земель".

І також додав: "Найкращий для нас салют - на складах окупантів. Найкращий подарунок - цифри у звіті Генштабу".