7000 км у пакеті з бананами. Дивні та дивовижні порятунки тварин у 2022

Дон Лімбу

BBC News & PA Media

1 година тому

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Іспанська звичайна деревна жаба поширена в Домініканській Республіці, повідомляє RSPCA

Британське Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) розповіло про дивні та дивовижні випадки порятунку тварин, які його співробітники здійснили цього року.

Протягом року вони відреагували на тисячі випадків, коли птахи, дикі, домашні та сільськогосподарські тварини опинялися в складних ситуаціях.

В організації кажуть, що для них "честь" простягнути руку допомоги тваринам, які цього потребують.

Автор фото, The Old Lock and Weir Підпис до фото, Шестимісячне тюленя було виснажене та мало рани на ластах

Одним із перших у 2022 році врятували шестимісячне тюленя Начо, яке знайшли 2 січня біля пабу Old Lock & Weird Inn у Кейншемі, Брістоль.

"Річка Ейвон протікає від узбережжя через Кейншем, де на березі розташований паб, тож, ймовірно, воно допливло туди за течією від узбережжя", - сказав інспектор з охорони дикої природи RSPCA Пол Оатен.

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Це тюленя знайшли на скелі

За два дні, 4 січня, дитинча тюленя знайшли на скелі у Вейборні, штат Норфолк, за 15 метрів від пляжу поруч із цегляним дотом часів війни.

"Я була дуже здивована, виявивши це тюленя так високо - мабуть, воно просто повернуло не туди, а потім рухалося стежкою, поки не опинилося на краю скелі", - сказала Емі Пеллегріні з RSPCA, яка віднесла тюленя до безпечного місця на сусідньому пляжі.

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Лисиці часто застрягають у різних предметах

Також RSPCA відреагувала на кілька випадків, коли лисиці застрягали головою у різних предметах - включно з інцидентом у лютому, коли лисиця застрягла у лійці в Колчестері, Ессекс.

Пізніше того ж місяця в Лондоні знайшли лисицю з великою консервною банкою від корму для собак на голові.

Інспектор RSPCA Дейл Грант сказав, що це наочно продемонструвало, "наскільки небезпечним може бути сміття".

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Лисиця застрягла головою в автомобільному диску на південному сході Лондона

У Лондоні протягом місяця також врятували кількох лисиць, які застрягли в автомобільних колесах, зокрема одне дитинча, яке залізло до сараю в Орпінгтоні.

"Мешканці також виявили в сараї його сестру, яка з тривогою спостерігала за своїм братом", - пояснив рятувальник Родні Кенні.

За його словами, ймовірно, лисиця провела так кілька днів без їжі та води, але її швидко витягли за допомогою мильної води.

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Екзотичну змію забрала працівниця RSPCA Ханна Ніксон

У липні клієнти McDonald's у Богнор-Регісі, Західний Сассекс, виявили 1,5-метрового удава, що ковзав по ресторану швидкого харчування.

Цю неотруйну змію передали співробітникам, які поклали її в коробку, перш ніж її забрали співробітники RSPCA.

У серпні в Галлі, Східний Йоркшир, рятувальники за допомогою щипців для барбекю витягли з відкритої каналізації їжака.

"Це була чудова командна робота", - прокоментував порятунок Гері Коттон із RSPCA, який разом із колегою-рятівницею Лорою Барбер оглядав їжака перед тим, як випустити його назад у дику природу.

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Цього їжака врятували з колодязя

У вересні рятувальників викликали на допомогу ще одному їжаку, який впав з висоти 7,6 метра у колодязь в історичному будинку поблизу Скарборо, Північний Йоркшир.

"Глибокий колодязь викопали й використовували для зберігання льоду влітку в 1800-х роках і, хоча потім його не використовували за призначенням, але зберегли для відвідувачів", - сказав інспектор Томас Гаттон, якого викликали на допомогу.

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Жаба добиралася до Британії "автостопом" у пакеті бананів

У вересні RSPCA викликали на найбільш дивовижний випадок - іспанська звичайна деревна жаба подолала майже 7000 км з Домініканської Республіки до Британії в пакеті з бананами.

"Ми розпаковували закупи на кухні, і моя дружина повернулася до мене і сказала: "Дивись, у бананах жаба", - розповів Ієн Голловей із Тамворта, графство Стаффордшир.

Рятувальник Джонні Вуд сказав, що попри довгу подорож жаба була в доброму стані.

Автор фото, RSPCA Підпис до фото, Зяблик на різдвяній ялинці

У Ньюкаслі маленький зяблик залетів у відчинену вітрину магазину Next 13 листопада, а спіймати його вдалося лише через два дні.

"Він просто не міг вилетіти назад і літав між товарів на трьох поверхах", - сказала рятівниця Рейчел Герст.

Уповноважений інспектор RSPCA Дермот Мерфі зазначив, що часто співробітники його організації є останньою надією для тварин у біді.

"Для нас велика честь мати можливість простягнути руку допомоги тваринам, які її відчайдушно потребують", - зазначив він.