"Альтернативна реальність Кремля". Новий рік у путінській Росії

Стів Розенберг

Редактор з питань Росії, Москва

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін виступив з новорічною промовою в оточенні людей у формі

Годинник на Спаській башті Кремля б'є північ.

Звучить гімн Росії.

Потім Перший канал розпочинає 2023 рік попсовою піснею: "Я росіянин, я йду до кінця… Я росіянин усьому світу на зло".

Далі лунає: "Я народився в Радянському Союзі, я створений в СРСР!"

Перемикаю канали. На новорічній вечірці "Росія-1" один із найвідоміших воєнних кореспондентів телеканалу тримає в руках келих шампанського, проголошує тост за 2023 рік і бажає "з передової більше хороших новин, ніж поганих".

З ним сидять люди у військовій формі. Поставлений Москвою чиновник з окупованої Росією території України заявляє: "Я бажаю всім нам миру. Але мир настане лише після нашої перемоги".

Ви зрозуміли суть. Цьогорічні святкові феєрії на російському ТБ - це дивна суміш "нумо веселитися" і "нумо перемагати на полі бою".

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Це геть не схоже на те, що зазвичай показують на російському ТБ на Новий рік. Але це й не звичайна новорічна ніч. "Нормальність" зникла 10 місяців тому, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У торішньому зверненні Володимира Путіна до російського народу не було нічого "нормального". Під час своєї щорічної промови президент зазвичай стоїть один біля Кремля. Цьогоріч за ним стояли чоловіки та жінки у бойових одностроях.

Минулого року у новорічній промові очільник Кремля зазначив, що "новорічна ніч буквально сповнена гарного настрою і радісних думок".

Цього разу гарного настрою та радісних думок забракло.

Президент Путін використав своє звернення, щоб вкотре пропагувати альтернативну реальність Кремля: у цьому конфлікті Росія герой, а Україна та Захід - лиходії.

"Роками західні еліти лицемірно запевняли нас у своїх мирних намірах,… але насправді всіляко заохочували неонацистів", - сказав він.

"Захист Батьківщини - наш священний обов'язок перед нашими предками і нащадками".

Проте коли Кремль говорить про "захист Батьківщини", то треба пам'ятати, що це Росія вторглася в Україну, й аж ніяк не навпаки.

Автор фото, Getty Images

Президент Росії стверджує, що його країна отримує величезну користь від драматичних подій 2022 року: "Це був рік… важливих кроків до повного суверенітету Росії".

"Ми закладаємо фундамент нашого спільного майбутнього, нашої справжньої незалежності".

Твердження про те, що в цій війні Росія бореться за свій суверенітет і незалежність, м'яко кажучи, викликає здивування.

Для початку Росія вже давно є суверенною, незалежною державою. Навіть якщо прийняти тезу Володимира Путіна про те, що Росія ніколи не досягла "повного суверенітету", виникає запитання: а чому? Путін перебуває при владі 23 роки. Досить довго, щоб вирішити це питання.

Також Путін у своєму новорічному зверненні ділить росіян на "нас" і "них" - на тих, хто підтримує його "спецоперацію", і тих, хто не підтримує.

"Це був рік, який розставив багато речей на свої місця, - сказав очільник Кремля, - і провів чітку межу між мужністю та героїзмом, з одного боку, та зрадою та боягузтвом - з іншого…"

У 2023 році ми, ймовірно, побачимо, як Кремль проводить цю лінію ще чіткіше. Російська влада мобілізувала всі ресурси країни для "спецоперації".

Немає місця для дебатів і дискусій: влада очікує, що громадськість згуртується і підтримає президента. Тих росіян, які цього не зроблять, змусять відчути, що вони зраджують свою Батьківщину.