"Він винний". Експрокурор у справі Мілошевича каже, що Путіна треба судити за воєнні злочини

6 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Британський прокурор Джефрі Найс, який співпрацював з Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії, сказав в інтерв'ю ВВС, що президент Росії Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні.

Найс, який з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, заявив BBC Radio 4, що звинувачення проти Путіна "цілком очевидні". "Це злочини проти людяності, тому що цивільні цілі в жодному разі не можна бомбити або якимось іншим чином на них нападати", - вважає Найс.

"Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень - як і всі ми. Але він не наказав [своїм військовим] повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винний", - вважає Найс.

Найс висловив здивування, що прокурори та політики не "формулюють це набагато вільніше і відкритіше", і припустив, що Путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках можливого правочину після закінчення війни в Україні.

"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин", - сказав при цьому Найс.

Автор фото, China Tribunal HO Підпис до фото, Джефрі Найс брав участь у роботі незалежного трибуналу зі злочинів у Китаї

"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? - продовжує він. - Політичні вигоди - це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якій буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя".

На думку Найса, особливо важливо судити саме Путіна, а не окремих офіцерів, оскільки таким чином "моральна відповідальність буде встановлена на першому етапі, і потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити".

Найс додав, що на його думку, суд може розпочатися "хоч завтра", і його мають вести українці - і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не є обов'язковою.

Пошук доказів

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування злочинів під час війни в Україні на початку березня 2022 року, невдовзі після початку війни. Його представники неодноразово стверджували, що усіма силами намагаються досягти того, щоб винні понесли відповідальність.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Ахмад Хан відвідав Київ у квітні 2022 року

У відповідь на твердження Найса МКС заявив, що його прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідчення воєнних злочинів, і він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього буде достатньо доказів.

"Будь-які твердження, що на офіс прокурора чи самого прокурора чинять сторонній тиск чи вплив з метою затримати розслідування чи інші дії, не відповідають дійсності", - йдеться у заяві суду.

Російська влада неодноразово відкидала звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Попри численні свідчення протилежного, зокрема зафіксовані міжнародними організаціями, Москва продовжує стверджувати, що завдає ударів лише по військових об'єктах.

Деякі країни та організації, зокрема Україна, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією під час вторгнення в Україну.

Підпис до фото, Прокурор Харківської області вивчає пошкодження від снарядів в аграрному технікумі поблизу міста

"Як країна, яка брала участь у створенні Міжнародного кримінального суду, Велика Британія готова надати необхідну технічну підтримку для винесення обвинувальних вироків, - заявив у березні 2022 року колишній міністр юстиції Британії Домінік Рааб. - Будь-який російський лідер та офіцер, який віддає злочинні накази, повинен знати, що йому загрожує лава підсудних і, звісно, в'язниця".

Що таке МКС

Міжнародний кримінальний суд було створено 20 років тому, він розслідує геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Перед ним немає імунітету ні в кого, зокрема й у голів держав.

Суд займається розслідуванням справ про воєнні злочини, злочини проти людяності та випадки геноциду, що входять до його юрисдикції, але тільки якщо вони сталися після 2002 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Візит головного прокурора Міжнародного кримінального суду до Бучі відбувся в той момент, коли фронт зрушив на схід, і з'явилися нові свідчення злочинів проти місцевих жителів

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Єдине покарання, яке суд може призначити обвинуваченому - позбавлення волі. При цьому важливо, що МКС не розглядає справи заочно, і для початку розгляду справи потрібно спочатку затримати обвинуваченого.

При цьому суд може розслідувати лише злочини на території або за участю громадян країн, які ратифікували Римський статут - документ, що ліг в основу цього органу. На цей момент це трохи більше ніж 120 країн-членів ООН.

Римський статут Міжнародного кримінального суду Росія у 2000 році підписала, але не ратифікувала. А в 2016 році МЗС РФ за розпорядженням президента Путіна повідомило ООН про відмову Росії брати участь у цій угоді - після того, як анексію Криму визнали окупацією.

Росія - не перша країна, яка підписала Римський статут, але потім відкликала свій підпис, так і не ратифікувавши його. Так, уже за два роки після початку роботи суду свій підпис під договором відкликали США.

Україна також не підписала Римського статуту.

Крім того, суд приймає до розгляду справи, лише якщо держава, де вчинений злочин (або громадянином якої є підозрюваний), не може чи не хоче сама розслідувати справу.

Проте із цього правила є винятки. МКС може взятися за розслідування у разі, якщо юридична система будь-якої держави не відповідає міжнародним стандартам, або якщо вона намагається захистити обвинуваченого.

За час свого існування суд видав 29 ордерів на арешт обвинувачених, проте затримати в результаті вдалося лише вісьмох із них. Ще 13 людей успішно ховаються від суду, а деякі померли раніше, ніж їх зуміли затримати.