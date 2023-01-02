"Пережити день - це лотерея". Times про Херсон під постійними обстрілами Росії

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки обстрілу Херсона 29 грудня 2022

Минуло сім тижнів відтоді, як українська армія звільнила Херсон після восьми місяців російської окупації, що викликало шалені святкування у місті. Але ейфорію звільнення змінив жах від щоденних ракетних ударів Росії по цьому місту на півдні України, пише британське видання The Times.

Напередодні Нового року Юлія Таран з двома дітьми вирушила до родини в Наддніпрянське, село за дев'ять кілометрів від Херсона. Вони туди так і не потрапили. Поруч розірвався російський снаряд, осколки влучили в 13-річного Ярослава та його 12-річну сестру Катерину.

"Все сталося так швидко, що я навіть не почула свисту снаряда, - цитує заплакану Юлію Times. - Я обернулася, а мої діти лежали на землі".

Їх доставили в центральну дитячу лікарню Херсона, де лікарі відчайдушно боролися, щоб врятувати Ярославу ногу. Його сестра теж отримала поранення, але не таке серйозне. Коли дітей привезли до лікарні, неподалік впали ще кілька російських снарядів, які зруйнували дві операційні та розбили вікна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після обстрілу лікарні в Херсоні Ярослава евакуювали до Миколаєва

Війська президента Путіна втратили контроль над Херсоном, але не відійшли далеко й зайняли позиції на березі Дніпра. За словами офіційних осіб, у новорічну ніч Херсон і прилеглу територію загалом обстріляли майже 50 разів, ракети влучили у багатоповерхівки, сільські будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Щонайменше одна людина загинула.

Це були останні з низки російських обстрілів, які перетворили Херсон на місце смерті та нещастя, пише Times. Напередодні Різдва на центральному ринку міста вибухнули ракети, які вбили 11 людей і поранили десятки. Ще п'ятеро людей загинули того дня під час мінометних обстрілів по всьому місту.

У вівторок російський снаряд врізався в пологове відділення, знищивши приймальне відділення поруч із кімнатою для матерів та їхніх новонароджених дітей. У цьому районі не було очевидних військових цілей, і українські чиновники звинуватили Росію в навмисній атаці на об'єкт.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"О 16:00 ми закінчили кесарів розтин. Вибухи пролунали о 17 годині, коли ми заповнювали бланки, - розповів Times лікар Сергій Морозов. - Перший вибух був трохи далі, але другий був дуже близько. Снаряд впав лише за десять метрів від місця, де були жінки та немовлята. Ми швидко забрали їх у притулок. Це було жахливо".

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Попри заклики українського уряду до жителів евакуюватися, у Херсоні залишилося близько 50 тис. людей із довоєнних 280 тис. Деякі занадто старі або занадто хворі, щоб їхати. Інші кажуть, що залишаться в місті, щоб допомогти рятувати життя.

"Поки в місті залишатимуться люди, їм потрібна буде допомога, - цитує Times Олега Мазуряка, головного лікаря кардіологічного диспансеру, який у четвер увечері постраждав від обстрілу, внаслідок якого поранення отримали двірник та медсестра. - Мені 74 роки, і я працюю лікарем у цьому місті 50 років. Це мій обов'язок".

Вибуховою хвилею в кабінеті Морозова вибило вікно, але співробітники заклеїли його поліетиленовими плівками.

25-річний Олексій Смешко пообіцяв, що не дасть Путіну задоволення вигнати його з міста.

"Це моє місто, і я не збираюся покидати його тільки тому, що якісь дурні хочуть його захопити. З початку війни я вважав, що поки стоїть Київ, є надія", - розповів він Times.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки російського обстрілу Херсона напередодні Різдва

Більшість підприємств закриті, їхні вікна забиті дошками. Але Black Goose, кафе в центрі міста, порушує цю тенденцію.

"Ми відкрилися в листопаді, через десять днів після звільнення Херсона, - розповідає бармен Володимир. - Ми хотіли принести трохи радості в життя людей".

Російське вторгнення вбило десятки тисяч людей, зруйнувало міста та розділило мільйони сімей, пише Times.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю ВВС заявив, що Путін не планує скоро завершувати війну, і Захід повинен бути готовий підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

"Українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ, але ми також знаємо, що Росія провела мобілізацію та поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни і до можливої спроби нового наступу", - сказав генсек НАТО.

Наприкінці року українські чиновники закликали громадян Росії виступити проти Путіна.

"Ця війна, яку ви ведете, не є війною з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти, - сказав президент Зеленський у зверненні російською мовою. - Вона для того, щоб [Путін] залишався при владі до кінця свого життя".

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян, що Путін планує закрити кордони для чоловіків бойового віку та розпочати нову мобілізацію вже цього тижня.

"Я хочу, щоб ви поставили собі одне запитання, - сказав він. - Коли ви йдете воювати на війні, в якій ви можете померти або залишитися калікою на все життя, за що саме ви будете воювати?"

Тим часом на Херсонщині, пише Times, російські війська розпочали рік так само, як і завершили попередній - зі шквалу обстрілів.

"Тут ніде не безпечно, - каже лікар пологового відділення Морозов. - Пережити день - це лотерея".