Лула да Сілва прийняв присягу президента Бразилії. Болсонару, який програв, вилетів у США

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

1 січня у столиці Бразилії пройшла інавгурація Луїса Інасіу Лули да Сілви на пост президента, подивитися на яку зібралися натовпи людей. Лула прийняв президентську присягу у Конгресі. У країні панує карнавальний настрій, десятки тисяч людей вийшли на вулиці бразильської столиці.

У своїй промові перед членами Конгресу Лула заявив, що отримує розорену країну, куди, за його словами, за Болсонару повернувся голод. Він звинуватив свого попередника на президентській посаді в тому, що за нього уряд вичерпав ресурси, необхідні для систем освіти, охорони здоров'я та для збереження лісів, а також підірвав основні права людини в країні.

Лула звинуватив адміністрацію та негативістську політику Болсонару в "геноциді бразильців" через його ставлення до пандемії ковіду, яка забрала життя більш ніж 680 тис. жителів країни.

Це не перше президентство ветерана бразильської політики, якого тут частіше називають просто Лула, він уже очолював країну між 2003 і 2010 роками і знову досяг вищої посади країни, здобувши перемогу над Жаїром Болсонару на жовтневих виборах.

Болсонару на інавгурації суперника не був присутній. Ще в п'ятницю він вилетів до Флориди, попередньо попрощавшись зі своїми прихильниками зі сльозами на очах.

Перед вильотом він розмістив у соцмережах відео, в якому сказав, що "битву програно, але війну ми не програємо".

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Колишній президент також закликав своїх прихильників не влаштовувати заворушень, але показати, що вони шанують норми конституції.

Прихильники Лули, який переміг, вбрані в червоні кольори створеної і очолюваної ним Робочої партії, почали збиратися перед будівлею Конгресу з раннього ранку.

Для них сьогоднішній день - це не просто офіційний захід, а й свято, на якому виступають понад 60 відомих артистів, як-от легендарний співак та композитор Мартіньо да Віла.

Виступи відбуваються на двох гігантських сценах, прикрашених бразильськими прапорами. Цей музичний фестиваль отримав назву Lulapalooza (злегка змінена назва щорічного чиказького фестивалю Lollapalooza).

Автор фото, EPA Підпис до фото, Серед головних критиків суперника Лули Жаїра Болсонару - представники корінного населення Бразилії

Прихильники нового президента, які зібралися на інавгурацію, були налаштовані святково. "Любов перемогла ненависть" - написано на одному з плакатів. "Бразилії потрібні зміни", - сказала BBC одна жінка, яка стояла в черзі на недільні урочистості.

А Джуліана Баррето зі штату Пернамбуку, де народився Лула, заявила, що на сьогоднішній день Бразилія перебуває у скрутному становищі і з цим треба щось робити.

Автор фото, Reuters

Офіційні заходи розпочалися з того, що Лула та новий віцепрезидент Джеральдо Алкмін проїхали вулицями столиці країни, Бразиліа, у відкритій машині.

Інавгурація проходила за умов підвищених заходів безпеки.

Як повідомляється, чоловіка з вибуховим пристроєм і ножем затримали при спробі проникнути на еспланаду біля палацу Планальто, резиденції президента.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Попри підвищені заходи безпеки, Лула та новий віцепрезидент Джеральдо Алкмін проїхали вулицями столиці у відкритій машині

Останні дні перед інавгурацією Лула та Алкмін обирали нових членів кабінету та призначали своїх прихильників на посади у ключові державні підприємства.

Наприклад, головою міністерства навколишнього середовища та клімату була призначена Марина Сілва, одна з найвідоміших кліматичних активістів країни. Вважається, що вона відповідатиме за виконання передвиборчої обіцянки Лули домогтися "нульової вирубки лісів" в Амазонії до 2030 року.