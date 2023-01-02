Що відомо про український удар по мобілізованих у Макіївці

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Makeevka administration Підпис до фото, Влада Макіївки у своєму офіційному телеграм-каналі виклала фотографії міста з "наслідками обстрілу ЗСУ Макіївки в новорічну ніч". Зруйнованої будівлі ПТУ на них немає

У Макіївці, яка розташована на території анексованої Росією Донецької області України, під обстріл потрапив будинок ПТУ, де перебували російські мобілізовані.

За непідтвердженими даними, там могли загинути десятки, якщо не сотні людей. Місцева проросійська влада повідомила лише про більш ніж 15 поранених. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило про 400 загиблих і 300 поранених.

Удар по будівлі в Макіївці, скоріше за все, завдали якраз у ті хвилини, коли російське телебачення передавало новорічне привітання президента Путіна, який з'явився на екрані на тлі військовослужбовців.

У соцмережах поширюють відео перших хвилин після удару, завданого, як стверджується, збройними силами України з системи HIMARS по розташуванню мобілізованих у Макіївці. З відео можна припустити, що будівлю ПТУ знищено повністю.

В українських ЗМІ стверджується, що загинули кілька сотень російських солдатів (за останніми повідомленнями, близько 400).

В умовах війни BBC не може отримати незалежне підтвердження цим цифрам, але якщо вони достовірні, то це можна назвати однією з найбільш смертоносних атак української армії у війні, яку розв'язала Росія.

Російська армія у новорічну ніч та в ніч на 2 січня продовжувала завдавати повітряних ударів по Києву та інших українських містах та енергетичній інфраструктурі України - зокрема з використанням іранських дронів-камікадзе "Шахед".

"Будинки стрибали"

Пізно ввечері 1 січня в українських ЗМІ та телеграм-каналах з'явилися повідомлення про те, що у новорічну ніч ЗСУ завдали удару по об'єкту в Макіївці, де розташовувалися мобілізовані російські солдати.

Українські медіа писали про це з посиланням на телеграм-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, де стверджувалося таке: у новорічну ніч у Макіївці вбито 400 та поранено 300 російських мобілізованих, розміщених у будівлі профтехучилища №19.

З російського боку не було офіційного підтвердження жодного удару, ані такої кількості жертв.

Автор фото, TELEGRAM: HOREVICA / ZSU STRATCOM

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У новорічну ніч російські інформагентства ТАСС і "РИА Новости" повідомляли про масовані обстріли західних околиць Донецька та кількох районів Макіївки, яка розташована у контрольованій Росією частині Донецької області.

О пів на третю ранку 1 січня агентство ТАСС написало (з посиланням на представників "ДНР"), що в Макіївці понад 15 людей поранено в результаті обстрілу з боку ЗСУ.

Представник самопроголошеної "ДНР" Данило Безсонов повідомив у своєму телеграм-каналі, що удар завдали у новорічну ніч о 00:01 за місцевим часом і українська армія застосувала американську РСЗВ HIMARS.

У соцмережах з'явилося відео - ймовірно, з Макіївки, - з якого можна зрозуміти, що від будівлі ПТУ практично нічого не залишилося. Публікуються також знімки, які нібито доводять, що будівля повністю зруйнована ракетним ударом.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах: "Я за 5 хвилин звідти живу... будинки стрибали".

У зведенні Генштабу ЗСУ конкретний удар по об'єкту у Макіївці не згадувався. Міноборони Росії не коментувало інформацію про удар по ПТУ в Макіївці, заявивши лише в одному зі зведень про перехоплення кількох HIMARS. Російське телебачення, контрольоване державою, теж не згадувало у своїх військових репортажах те, що сталося в Макіївці.

Російські воєнкори та мілітаристські блогери обурені

Російські пропагандистські телеграм-канали активно обговорюють повідомлення про велику кількість загиблих під час удару по базі мобілізованих у Макіївці.

З одного боку, вони намагаються применшити масштаби того, що трапилося, але з іншого - висловлюють обурення діями командування, яке розмістило особовий склад у будівлі ПТУ (яку, як стверджує дехто, також використовували як склад боєприпасів).

За непідтвердженою інформацією, у будівлі ПТУ №19 розташовувалися мобілізовані із Саратовської області. За даними телеграм-каналу "Romanov Лайт", йдеться про десятки загиблих: "І ще там була детонація боєкомплекту. Звідси такі руйнування".

Автор фото, VCHKA-OGPU TG Підпис до фото, Блогери розміщують фотографії будівлі ПТУ - до удару та після

Розслідувальний телеграм-канал "Агентство. Новини" цитує військового блогера Бориса Рожина, який пише про "істотну кількість вбитих та поранених". Репортер ВДТРК Олександр Сладков, якого також згадує "Агентство", не має точної інформації про кількість загиблих і поранених, але, за його інформацією, йдеться про велику кількість втрат.

Щодо цифри у 600 загиблих, яку спочатку називали в українських телеграм-каналах, то це "українська дезінформація", стверджує телеграм-канал "МІГ Росії".

Російський тележурналіст Андрій Медведєв написав у своєму телеграм-каналі: "На 10 місяць війни вважати противника дурнем, який не бачить нічого - небезпечно і злочинно. Розміщувати особовий склад де завгодно, в будинках замість того, щоб розміщувати в укриттях це пряма допомога ворогові".

"Чому було ухвалене рішення про саме таке розміщення особового складу? Ким було ухвалене? - обурюється він. - Із ситуації в Макіївці треба зробити найжорсткіші висновки".

2 січня удар по будівлі в Макіївці прокоментував колишній польовий командир самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), якого Україна вважає воєнним злочинцем, а Нідерланди звинувачують у справі про аварію пасажирського "Боїнга" під Донецьком.

На його думку, "об'єкт, в якому розташовувався N-ський підрозділ, що складається в основному з мобілізованих громадян РФ, був знищений майже повністю в результаті детонації БК, складованого в тому ж будинку. Знищена також практично вся військова техніка, яка стояла впритул до будівлі без найменшої ознаки маскування".

І далі він пише: "За кількістю жертв - досі остаточних цифр немає, оскільки безліч людей вважаються зниклими безвісти (залишилися під завалами)".

"У будь-якому разі - рахунок загиблих і поранених йде на багато сотень (приблизні цифри "200-х" є, але я їх не озвучуватиму)", - стверджує він.