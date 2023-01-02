Хорватія перейшла на євро і увійшла в Шенген

Натан Вільямс

BBC News

53 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Дубровник на узбережжі Адріотичного моря приваблює мільйони туристів

Хорватія розпочинає історичний рік, країна приєднується до безкордонної Шенгенської зони ЄС і відмовляється від своєї валюти, куни, переходячи на євро.

Країна взяла на себе зобов'язання приєднатися до єврозони, коли стала членом ЄС у 2013 році.

Націоналістичні партії хотіли зберегти куну, але їх вимоги відхилив конституційний суд.

Це двадцять сьома країна Шенгенської зони, яка дозволяє 400 мільйонам громадян вільно пересуватися між країнами.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала ці зміни "двома величезними досягненнями" для наймолодшої країни-члена ЄС.

Вона сказала, що 1 січня - коли офіційно відбулися зміни - "увійде в підручники історії".

Перш за все це буде моментом "радості та гордості для хорватського народу", сказала вона.

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"Це свідчення вашої дивовижної подорожі, вашої наполегливої праці та вашої рішучості".

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у неділю, що країна - колишня югославська республіка, яка вела війну за незалежність у 1990-х роках - "досягнула своїх стратегічних, державних і політичних цілей" завдяки двом історичним змінам.

Він виступав на церемонії, яка пройшла на пункті перетину кордону Брегана біля сусідньої Словенії. Тут більше не перевірятимуть паспорти.

Пленкович зазначив, що членство в Шенгені "багато означатиме для Хорватії як туристичної країни, більшість туристів в якій подорожують на автомобілях".

Він додав, що "те, що ми також будемо в єврозоні, дає ще один сигнал усім тим, хто відвідує Хорватію".

Очікується, що вступ Хорватії до Шенгенської зони сприятиме розвитку її індустрії туризму, яка становить 20% її ВВП, країна щороку приймає мільйони відвідувачів.

Великі черги на кордоні з Угорщиною та Словенією тепер мають відійти в минуле.

Євро вже широко використовують в країні. Операції з нерухомістю та велика частина банківських депозитів вже відбуваються в євро.

Експерти кажуть, що перехід на європейську валюту має допомогти захистити економіку Хорватії під час інфляції у світі.

Євро було запущено 1 січня 1999 року як електронна валюта і стало законним платіжним засобом для приблизно 300 мільйонів людей у 12 державах-членах 1 січня 2002 року. З переходом Хорватії на євро таких країн тепер буде 20.