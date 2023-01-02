Католики всього світу прощаються з Бенедиктом XVI. Найяскравіші фото

У 2013 році він став першим понтифіком за майже 600 років, що зрікся папського престолу за власним бажанням. У 1415 році схожим чином вчинив Григорій XII.
Рішення залишити папський престол було пов'язане зі здоров'ям понтифіка, що погіршується.
Похорон Бенедикта XVI відбудеться у четвер, 5 січня.
Наразі віруючі можуть попрощатися з колишнім понтифіком у Соборі Святого Петра у Ватикані. Собор буде відкритий для прощання з Бенедиктом XVI три дні, ворота храму зачинятимуться о 19:00 за місцевим часом.
Список гостей, запрошених на похорон, ще не опубліковано. Відомо лише, що приїдуть делегації Італії та рідної для колишнього понтифіка Німеччини.
Прессекретар Ватикану Матео Бруні раніше сказав, що Бенедикт XVI перед смертю висловив бажання, щоб його похорон був простим і скромним.
На світанку в понеділок черга з охочих попрощатися з Бенедиктом XVI простяглася через усю площу Святого Петра.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!