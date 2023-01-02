Католики всього світу прощаються з Бенедиктом XVI. Найяскравіші фото

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бенедикт XVI вітає вірян з балкона Собору Святого Петра у Ватикані - у день свого обрання на папський престол, 19 квітня 2005 року

Десятки тисяч вірян, як очікується, прийдуть попрощатися з колишнім понтифіком Бенедиктом XVI у Собор Святого Петра у Ватикані. Бенедикт XVI помер напередодні Нового року у віці 95 років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прощання з Бенедиктом XVI у Соборі Святого Петра

У 2013 році він став першим понтифіком за майже 600 років, що зрікся папського престолу за власним бажанням. У 1415 році схожим чином вчинив Григорій XII.

Рішення залишити папський престол було пов'язане зі здоров'ям понтифіка, що погіршується.

Похорон Бенедикта XVI відбудеться у четвер, 5 січня.

Наразі віруючі можуть попрощатися з колишнім понтифіком у Соборі Святого Петра у Ватикані. Собор буде відкритий для прощання з Бенедиктом XVI три дні, ворота храму зачинятимуться о 19:00 за місцевим часом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З самого ранку до Собору Святого Петра у Ватикані йдуть віряни, які бажають попрощатися з Бенедиктом XVI.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Черга з охочих попрощатися з Бенедиктом XVI всередині Собору Святого Петра

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Список гостей, запрошених на похорон, ще не опубліковано. Відомо лише, що приїдуть делегації Італії та рідної для колишнього понтифіка Німеччини.

Прессекретар Ватикану Матео Бруні раніше сказав, що Бенедикт XVI перед смертю висловив бажання, щоб його похорон був простим і скромним.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон Бенедикта XVI відбудеться 5 січня

Автор фото, EPA Підпис до фото, У багатьох, хто прийшов попрощатися з Бенедиктом XVI, в руках його портрети.

На світанку в понеділок черга з охочих попрощатися з Бенедиктом XVI простяглася через усю площу Святого Петра.

Автор фото, EPA

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Автор фото, EPA Підпис до фото, Про Бенедикта XVI згадують і моляться католики всього світу. Священник у храмі Святої Діви Марії у польському місті Ченстохова вимовляє слова на згадку про покійного.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Свічки на площі папи Бенедикта у рідній для колишнього понтифіка Баварії (на фото - місто Альтеттинг)

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Віряни залишають записи у книзі на згадку про Бенедикта XVI у кафедральному соборі міста Фрайзинг (Баварія)

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бенедикт XVI під час свого візиту до Польщі у травні 2006 року відвідав колишній нацистський табір смерті Аушвіц. Там Бенедикт XVI молився в камері, де чекав на смерть святий Максиміліан Колбе

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бенедикт XVI у день свого обрання на папський престол (19 квітня 2005 року) благословляє вірян з балкона Собору Святого Петра у Ватикані