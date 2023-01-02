Попри обстріли Росії, 85% українців не готові поступатись територіями заради миру

11 хвилин(и) тому

Автор фото, OLEG PETRASYUK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

85% українців вважають неприпустимими будь-які територіальні поступки Росії задля якнайшвидшого досягнення миру. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Про це свідчить опитування КМІС, яке провели 4-27 грудня шляхом елефонних інтерв'ю.

При чому цифри фактично ідентичні для всіх регіонів України. Є незначна різниця в україномовних та російськомовних українців - серед перших поступки відкидають 89%, серед других - 76%.

Аналогічне запитання про готовність до територіальних поступок заради миру КМІС ставив у попередніх опитуваннях у травні, липні і вересні 2022 року.

Увесь цей час небажання українців жертвувати своїми територіями залишається стабільно високою - понад 80%. 82% - у травні, 84% - у липні, 87% - у вересні та 85% - у грудні.

Різниця між вереснем і груднем, як зазначають соціологи, перебуває у межах статистичної похибки.

Водночас останнє опитування проводили вже після масштабних обстрілів цивільної інфраструктури Росією, коли в України почалися регулярні перебої з електроенергією, опаленням, водопостачанням та зв'язком, аж до нетривалих блекаутів.

"Українці після десяти місяців виснажливої та жорстокої війни зберігають стійкість та відкидають наратив "потреби територіальних поступок для умиротворення агресора", - коментує результати представник КМІСу Антон Грушецький.

Він зазначає, що регулярні атаки Росії на мирну інфраструктуру мають на меті "терор населення та створення ситуації внутрішньої напруги для тиску на військово-політичне керівництво України".

"Проте аналіз суспільних настроїв у динаміці засвідчує, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси", - пояснює Грушецький.