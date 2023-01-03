Мій зріст 223 см і я досі росту. Як живе найвища людина в Африці

Фавор Нуну

BBC News Піджин, Гамбага

1 година тому

Коли я почув, що на півночі Гани з'явився новий претендент на звання найвищої людини в світі, я вирішив з'ясувати, чи це правда, і вирушив туди.

Коли 29-річний Сулемана Абдул Самед прийшов на черговий медогляд, йому повідомили, що його зріст становить 2,89 м.

Така цифра зробила б його найвищою людиною у світі, але була одна проблема — для точного вимірювання зросту сільська лікарня на півночі Гани не мала необхідного інструменту.

Кілька років тому у Сулемани, якого місцеві називають Авуче, діагностували гігантизм. Відтоді він щомісяця відвідує лікарню, де його оглядають і пояснюють, як жити з його особливостями.

Коли медики вкотре захотіли виміряти його зріст, то виявилось, що зробити це не так просто.

"Ти вже вищий за лінійку", - вигукнула шокована медсестра.

Авуче не здивувався, оскільки постійно росте, але медики не були готові до такого сценарію.

Чергова медсестра покликала колегу, яка, своєю чергою, покликала на допомогу іншу. Незабаром зібралася група медсестер і фельдшерів, щоб вирішити непросте завдання - визначити зріст Авуче.

Один з них запропонував прикріпити до лінійки палицю. Так вони визначили приблизний зріст гіганта.

"Досі росте"

Коли я вперше зустрів Авуче, у мене не було вимірювальної рулетки, щоб перевірити його зріст.

Тож, аби довести справу до кінця, я озброївся майже п'ятиметровою рулеткою і повернувся до селища Гамбага, де мешкає місцева знаменитість.

Підпис до фото, Сусід Авуче став на стілець, щоб зробити позначку на стіні й дізнатись його зріст

План був простий. Авуче мав стати спиною до стіни. А його сусід - зафіксувати верхню точку його голови й зробити на стіні позначку. Потім виміряти зріст за допомогою рулетки.

Чоловік виявився вищим за більшість будинків у своєму районі, але після довгих пошуків ми знайшли відповідну будівлю з досить високою стіною.

Авуче зняв взуття - великі капці, спеціально зроблені для нього місцевим майстром з автомобільних покришок, адже купити відповідне взуття - неможливо.

Один з його сусідів став на дерев'яний табурет і шматком вугілля зробив позначку на стіні на рівні верхівки його голови.

Переконавшись, що все правильно, ми протягли вимірювальну стрічку від зазначеної лінії до землі. Авуче спостерігав за нами в очікуванні результату.

Підпис до фото, Авуче зі старшим братом (ліворуч)

"Ого, рулетка показує 2 метри 23 сантиметри", - вигукую я.

" Вау! І що це означає?" - реагує Авуче зі своєю неповторною усмішкою.

"Ну, найвища людина у світі має зріст 2 метри 51 сантиметр".

Я мав на увазі 40-річного Султана Кесена, що мешкає в Туреччині й потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

"Ну, я досі росту. Хто знає, можливо, я теж доросту до такої позначки", — зауважив Авуче, анітрохи не засмучений тим, що у лікарні помилились.

"Якщо ми зустрінемось за три-чотири місяці, ви побачите що я підріс", — каже він.

Язик заважав дихати

Аномальне зростання Авуче стало помітне, коли йому було 22 роки. Він жив у столиці, працював у м'ясній лавці й збирав гроші на навчання в автошколі.

Одного ранку він прокинувся від дискомфорту: "Я зрозумів, що язик в роті збільшився і заважає [правильно] дихати".

Підпис до фото, Аномальні габарити спричиняють проблеми зі здоров'ям

А за кілька днів чоловік відчув, що решта його тіла теж збільшилась у розмірах.

Саме в цей момент він зрозумів, що поступово перетворюється на гіганта й звернувся до лікаря.

Такі габарити завдають проблеми зі здоров'ям: аномально викривлений хребет, синдром Марфана — генетичне порушення розвитку сполучної тканини, що призводить до аномально довгих кінцівок, та вади серця.

Лікарі кажуть, що для зупинення росту потрібна хірургічна операція.

Але державне медичне страхування Гани не може покрити операцію й надає лише базове лікування.

За кожен візит до лікарні Авуче платить близько 50 доларів.

Проблеми зі здоров'ям змусили його повернутись до рідного села й відмовитись від мрії стати водієм.

"Навіть коли я відсуваю сидіння назад, я не можу тримати кермо ... Ноги витягнути не можу і стукатиму колінами по керму".

Зараз він живе з братом і ледве зводить кінці з кінцями.

Аномальні габарити також обмежили соціальне життя Авуче.

"Раніше я грав у футбол. Як будь-яка інша молода людина, я був спортивним, а тепер не можу ходити навіть на короткі дистанції", — пояснює він.

Місцева знаменитість

Але велетень не дозволяє собі опускати руки чи бути безпорадним. Коли його висока струнка фігура видніється на сільських курних стежках - він завжди усміхнений і привітний.

Підпис до фото, Авуче значно вищий за репортера BBC Фавора Нуну (праворуч)

Він - місцева знаменитість.

Його люблять і старі, і малі - підходять, щоб поспілкуватись, обійняти і пожартувати.

Деякі хочуть зробити з ним селфі — навіть незнайомці підходять, щоб запитати, чи це той велетень, якого вони бачили в соцмережах.

Він хотів би колись одружитись і мати дітей, але спочатку хоче розібратись зі своїм здоров'ям.

У своїй родині він такий один. Троє його братів не страждають гігантизмом.

Авуче дуже вдячний сім'ї за підтримку і не засмучується через своє скрутне становище.

"Таким вже Бог мене створив. Я не ображаюсь".