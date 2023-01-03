Бої за Великий Потьомкінський острів. Що це означає для звільнення Херсонщини?

Олег Черниш

BBC News Україна

49 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Українські військові на околицях Херсону. Російські війська залишили правобережжя Херсонщини 11 листопада, але досі утримують позиції на лівому березі.

Ввечері 2 січня українські депутати стали поширювати відеозапис встановлення бійцями ЗСУ прапора України на Великому потьомкінському острові. Це важливий з тактичної перспективи клаптик суходолу посеред Дніпра на Херсонщині.

Близько 19 години 2 січня заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін ("Слуга народу") поширив відео встановлення українського прапора на острові. Аналогічний запис розмісти в своїх соцмережах і парламентар Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності".

"Острів Великий Потьомкін, який розташований між лівим та правим берегом Дніпра недалеко від Херсона, вже під контролем ЗСУ", - написав Мисягін.

Автор фото, Юрій Мисягін Підпис до фото, Встановлення українського прапору на острові Великий Потьомкін 2 січня. Скріншот з відео

Щоправда, згодом речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк спростувалла взяття острова, заявивши, що "говорити про його звільнення ще зарано".

"Встановлення прапора - це сигнал для ворога, що ми працюємо, земля наша і це все Україна, а також це нагадування противнику про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано. Треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої військової операції", - зазначила вона.

Генштаб Збройних сил України офіційно не повідомляв про деокупацію острова. Єдиний раз він згадував про цю територію у звіті за 15 грудня. Тоді генштаб повідомив, що росіяни примусово перемістили мешканців острова на підконтрольну РФ територію.

Але коли вони його захопили?

Військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець 8 грудня писав, що "кілька днів тому" тактичний десант РФ ід прикриттям артилерії висадився на південний берег острова, діючи з району на схід від села Білогрудове.

За даними оглядача, група російських військових займала південь та південно-східну частину острова з перспективою просування на північний схід.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив висадку російського десанту і спрогнозував, що вони такими діями пробують взяти під контроль гирло Дніпра.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела серед військових вказує, що ЗСУ вибили росіян з острова ще перед Новим роком. Співбесідники ВВС News Україна серед офіцерського складу Збройних сил на цьому напрямку вказують, що на Великому Потьомкіну намагаються закріпитись бійці українського розвідувального батальону, а війська РФ намагаються їх звідти вибити і регулярно обстрілюють.

Автор фото, DeepState Підпис до фото, Острів розташований посередині Дніпра між Херсоном і Голою Пристанню

Історія острова

Острів, названий на честь фаворита російської імператриці Катерини ІІ князя Григорія Потьомкіна. Саме його останки російські військові вивезли з Херсону перед втечею на початку листопада.

Сам острів розташований безпосередньо в дельті Дніпра і ділить його річище надвоє. Він є одним із найбільших островів на Дніпрі і має площу біля 25 квадратних кілометрів.

На північ від нього, лише за 5 км, розташований Херсон, звільнений від росіян 11 листопада. На південь від Великого Потьомкінського - за 2 км - містечко Гола Пристань, що досі перебуває в окупації.

Великий Потьомкінський острів, хоч і є останніми роками фактично місцевою туристичною цікавинкою і дачним поселенням, має славетну історію. За часів Київської Русі він лежав на шляху "з варяг у греки" і також, цілком ймовірно, тут було давньоруське місто Олешшя.

Цей населений пункт неодноразово згадується в літописах XI-XIII ст., інколи під дещо видозміненими назвами: "Уліскі", "Елеске", "Оулескі", "Улікіс" та інші. В дослідження Інститут археології Національної академії наук України мова йде про те, що тут в 30-40 pp. XIV ст. розташовувалася торгова факторія (поселення іноземних купців на території іншої держави) генуезців.

Археологи вважають, що місто Олешшя було саме на острові Великий Потьомкін, де вдалось знайти залишки стародавнього поселення.

Крім того, на думку деяких істориків, саме тут розташовувалась "Олешківська Січ". Її заснували запорізькі козаки після розгрому Запорізької Січі наприкінці ХVII ст.

На це можуть вказувати знайдені на острові козацькі люльки, залишки посуду і зброї.

За часів Другої світової в плавнях херсонських островів переховувались партизанські загони, що влаштовували диверсії проти нацистських окупантів.

Дійсно, ця місцевість підходить для таких дій. Острів Великий Потьомкін має велику кількість заплав, невеликих озер і річечок, а також густу рослинність.

Під час розлиття Дніпра вода фактично затоплює ледь не більшу частину острова і пересуватися по ньому можна виключно на човнах.

Автор фото, khersondaily.com Підпис до фото, Великий Потьомкінський острів з висоти пташиного польоту

"Помста" чи битва за контроль?

Оскільки офіційно і Київ і Москва мовчать про бої на Великому Потьомкінському острові, то деяку інформацію щодо цього можна знайти на військових телеграм-каналах.

Наприклад, російський провоєнний канал "DONTSTOPWAR" запевняє, що острів Великий Потьомкін не перебуває повністю ні під ЗСУ, ні під РФ. Частину його контролюють росіяни, частину - українці, а інші території - заміновані.

"Цей острів - сіра зона", - йдеться в дописі ТГ-каналу від 3 січня.

Щоправда, напередодні він же повідомляв, що острів перебуває під російським контролем, але українські війська збираються атакувати біля Голої Пристані. Вона розташована лише за 2-3 км від узбережжя острова через річище річки Конка.

Депутат Херсонської облради і радник голови ОВА Сергій Хлань стверджує, що острів раніше був "сірою зоною", а тепер під контролем України.

"До цього це була сіра зона, звідти обстрілювали зокрема мікрорайон Корабел у Херсоні".

Також він заявив, що ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях російських військ в цьому району, зокрема біля Олешок і Голої Пристані. Це була "відповідь за терор у новорічну ніч".

Про це каже і голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Битва за Південь продовжується. За обстріли Херсона ворог отримує жорстку відповідь. Дії нашої армії - розумні та ефективні. Ворог несе втрати", - написав він вдень 3 січня.

Проукраїнський телеграм-канал Supernova+ виклав відео ураження позицій РФ 2 січня. OSINT-аналітики змогли ідентифікувати це місце - узбережжя річки Конка за 2 км від Великого Потьомкінського острова.

Автор фото, Supernova+ Підпис до фото, Ураження позицій росіян біля Великого Потьомкінського острова. Скріншот з відео

Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що сусіднє місто Гола Пристань, яка перебуває під окупацією, - під постійним обстрілами.

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку запевняє, що обстріли ведуть не ЗСУ, а війська Росії.

"З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої "добровільної евакуації" російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами", - сказано у звіті пресцентру 2 січня.

Генштаб натомість повідомляє, що 31 грудня українській армії вдалось вдарити по зосередженню живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Він розташований за 20 км від Голої Пристані.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, В переддень Різдва, 24 грудня, центр Херсону опинився рід обстрілом. Загинуло 10 мирних мешканців.

Шлях деокупації

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Сергій Грабський впевнений, що наразі мова не йде про вдале форсування Дніпра українськими силами і наступ на позиції росіян на лівобережжі Херсонщини.

На його думку, зараз ЗСУ зосереджені на обстрілах позицій і логістичних маршрутів противника на півдні.

"Збройні сили ведуть методичну операцію з руйнування системи оборони противника на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Це чітко видно по характеру ударів, які завдаються по базах, складах, пунктах управління, місцях зосередження особового складу і по комунікаціях", - пояснює він BBC News Україна.

"Саме це створює передумови для фронтального просування ЗСУ вздовж лівого берега. Ніхто не збирається визволяти Херсонщину методом форсування Дніпра, висадки десантів на лівому березі та просування там. Це безглуздо і Україна не має таких можливостей".

Експерт вказує, що на Херсонщині сформувався певний "трикутник", тобто українські воїни тиснуть на російські позиції з двох боків - з боку правобережжя Дніпра і з боку Запорізької області - та мають можливість завдавати удари вглиб окупованої території.

Відповідно, в таких умовах росіяни не можуть закріпитися і створити монолітну систему оборони своїх позицій.

Найголовнішою метою наступу України на Півдні, зазначає Грабський, є звільнення Мелітополя на Запоріжжі. Руйнування логістичних маршрутів росіян на Херсонщині допомагає цьому.

За аналогією з операцією зі звільнення правобережної Херсонщини, яка зайняла 3-4 місяці (з кінця липня по листопад 2022 року) він прогнозує такі ж терміни підготовки наступу на Півдні. Тобто, її можливо завершити ще до кінця зими.

Автор фото, GEORGE IVANCHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, На думку експертів, українські військові планомірно готуються до операції зі звільнення лівобережної Херсонщини. Вона може відбутись вже до кінця зими

На його думку, Великий Потьомкінський острів, які і Кінбурнська коса на захід від нього навряд чи можуть розглядатися як першочергові плацдарми для звільнення Півдня українськими військами.

Головне завдання для ЗСУ на острові - відтіснити артилерію противника від обласного центру, вважає Сергій Грабський.

З середини грудня житлові квартали Херсона майже щоденно потерпають від руйнівних обстрілів РФ. Найбільш смертоносним був удар напередодні Різдва 24 грудня, коли загинуло 10 і було поранено близько 60 людей.

"Тут важливо захистити мирних жителів. Мова наразі не про військову доцільність", - коментує він інформацію про можливе звільнення острова.

У випадку із Кінбурном важливо вибити росіян з цього півострова і встановити вогневий контроль над ним. Це дозволить відкрити прохід морських суден до портів Миколаєва.

Обидві операції тривають, вказує українське командування.