Обстріл Макіївки. Чи це найбільша одномоментна втрата росіян у війні з Україною

Ольга Івшина

ВВС

1 година тому

Автор фото, EPA

Міноборони Росії визнало загибель 63 своїх військових під час обстрілу ПТУ у Макіївці, російські пабліки та українські посадовці називають значно більші цифри - до кількох сотень загиблих. Чи це найбільша одноразова втрата російської армії?

Російське військове відомство раніше публічно повідомляло про загальні втрати лише двічі - на самому початку березня та наприкінці вересня 2022 року. У решті випадків жодних додаткових цифр і подробиць про загибель військових міноборони не надавало.

Проте достовірно відомо про кілька випадків великих одноразових втрат російських військових.

Дані про втрати в цьому тексті наводяться на підставі списку підтверджених загиблих російських військовослужбовців, який ВВС веде спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів на підставі відкритих джерел.

Бій за аеропорт "Гостомель". Щонайменше 27 загиблих

У перший день вторгнення Росії в Україну десантники висадилися в аеропорту "Гостомель" поблизу Києва. Точна кількість росіян, які загинули під час цієї операції, невідома.

Ті, хто наступав, зазнали серйозних втрат у перший день штурму.

Але з даних, вивчених ВВС, випливає, що найбільших одномоментних втрат у Гостомелі російські десантники зазнали 6 березня - тоді загинули щонайменше 27 солдатів і офіцерів ВДВ.

Здебільшого вони служили у 31-й бригаді ВДВ.

Реальна кількість загиблих у цей день може бути вищою, оскільки ВВС спирається лише на відкриті джерела інформації. Міноборони Росії не розкриває кількість загиблих під час штурму Гостомеля.

Потоплення крейсера "Москва". Не менше 22 загиблих

У ніч з 13 на 14 квітня українські військові обстріляли ракетний крейсер "Москва", що перебував у Чорному морі. Внаслідок отриманих пошкоджень корабель затонув. Скільки людей було на борту і скільки моряків загинуло, достеменно невідомо.

Міноборони Росії спочатку заявило, що флагман Чорноморського флоту Росії затонув під час буксирування в порт "в умовах штормового хвилювання" і визнало загибель однієї людини. 27 людей назвали безвісти зниклими.

На основі відкритих даних ВВС, "Медіазоні" та волонтерам вдалося встановити імена 22 членів екіпажу "Москви", які загинули під час затоплення крейсера.

"Медуза" з посиланням на свої джерела повідомила, що внаслідок обстрілу та затоплення крейсера загинули 37 військових.

У листопаді російський суд визнав загиблими 17 моряків із крейсера "Москва", але не став пов'язувати це з війною в Україні. Весь цей час загиблі моряки вважалися "безвісти відсутніми".

Бій за село Мощун. Не менше 21 загиблого

У перші дні березня російська армія наступала на Київ із кількох напрямків. Одним із найбільш кровопролитних став бій за село Мощун у Бучанському районі Київської області.

6 березня солдати та офіцери морської піхоти втратили щонайменше 21 особу при спробі взяти під контроль цей населений пункт. Більшість загиблих служила у 155-й бригаді морської піхоти.

Міноборони Росії про втрати під час цього бою не повідомляло.

Обстріл бази спецназу "Меркурій". Щонайменше 18 загиблих

19 липня ЗСУ завдали удару по будівлі, де була польова база загону спецназу Росгвардії "Меркурій".

Українські журналісти повідомили про 18 загиблих, офіційних повідомлень із російської сторони не було. Але родичі загиблих називали приблизно таку саму цифру. Ще десятки людей було поранено.

ВВС тоді вдалося підтвердити прізвища 10 загиблих спецназівців "Меркурія".

Міноборони Росії цей обстріл не коментувало.

В умовах нестачі інформації з фронту важко сказати, чи є обстріл ПТУ в Макіївці найбільшою одноразовою втратою російської армії. Але це справді найбільша одноразова втрата, визнана Міноборони Росії.