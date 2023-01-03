Космос-2023: на які події чекати цього року

1 година тому

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Усі ми любимо космічні історії, чи не так? Тож, шанувальники космосу, готуйтеся - 2023 рік обіцяє їх чимало.

2022 рік завершився місією "Артеміда-1" - корабель "Оріон" без екіпажу облетів навколо Місяця.

Протягом цього року також буде достатньо запусків ракет і космічних місій, багато з яких мають підготувати людство до повернення на поверхню Місяця.

Ми вирішили поглянути на деякі з них.

Місії до Місяця

Після успішного польоту "Оріона" на місячну орбіту NASA збирається здійснити додаткові місії для випробування обладнання та наукових експериментів і підготовки до пілотованої місії на Місяць, яку очікують в 2025 році.

Цьогоріч відбудеться кілька місій, однією з яких стане запуск першого місячного посадкового модуля Nova-C і доставка п'яти дослідницьких приладів до регіону на Місяці, що має назву "Океан штормів".

Автор фото, Intuitive Machines/NASA Підпис до фото, Розроблений приватною компанією Intuitive Machines посадковий модуль Nova-C запустять на ракеті Space X Falcon 9 у березні

Він оснащений технологією, яка допоможе вченим на Землі випробувати інструменти перед будь-якими пілотованими місіями.

Будуть випробувані низькочастотні радіосистеми, датчики та камери, щоб перевірити, наскільки вони ефективні для збору інформації та запису даних, які матимуть вирішальне значення для подальших місій.

Перша ракета Vulcan Centaur запустить місячний посадковий модуль Peregrine - також частина підготовки до висадки екіпажу на Місяць.

Оснащений п'ятьма основними двигунами для виконання всіх головних маневрів космічного корабля, цей посадковий модуль використовуватиметься для доставки корисних вантажів на Місяць... як вантажівка!

Космічний туризм

Цього року туристи за гроші зможуть вирушити у 10-денну відпустку на орбіті Землі - під час двох окремих польотів до Міжнародної космічної станції (МКС).

Це дійсно буде кімната з краєвидом!

Крім того, японський мільярдер обрав вісім людей, які мають приєднатися до нього в польоті Space X навколо Місяця! (Хоча регулятори в США фактично ще не дали дозволу на виконання рейсу).

Місії з поповнення запасів МКС

Автор фото, NASA Підпис до фото, МКС не могла б функціонувати без регулярних місій постачання обладнання та їжі астронавтам, які живуть там місяцями

Останніми роками ми спостерігали успішне використання космічного корабля Crew Dragon від Space X - цій приватній компанії, що належить мільярдеру Ілону Маску, доручили доставляти вантажі та людей на МКС і назад.

У 2023 році також відбудуться польоти екіпажів NASA, тож слідкуйте за ними!

Але цього року не лише кораблі Dragon перевозитимуть астронавтів NASA. Також маємо запуск першої оперативної місії Boeing CST-100 Starliner.

Starliner - це космічний корабель, призначений для транспортування екіпажу на Міжнародну космічну станцію та інші низькоорбітальні пункти призначення, тож ми вперше матимемо можливість побачити його в дії.

Його можна використовувати до 10 разів, і він оснащений інноваційними технологіями, зокрема планшетами та бездротовим інтернетом.

Крижані супутники

Автор фото, NASA Підпис до фото, Іо - третій за величиною супутник Юпітера на фоні цього газового гіганта

Європейське космічне агентство (ЄКА) також має амбітні плани - воно збирається запустити космічний корабель Jupiter Icy Moons Explorer.

Однак ця місія вимагатиме терпіння... для того, щоб дістатися до Юпітера, їй знадобиться аж вісім років.

Коли ж корабель нарешті туди дістанеться, він досліджуватиме Юпітер і його великі вкриті льодом супутники.

А у жовтні Falcon Heavy від Space X запустить дослідницьку місію NASA до великого металевого астероїда під назвою Психея.

Через програмні та технічні збої цю місії відклали у 2022 році - а це означає, що вона не завершиться аж до 2029 року.

Цілком таємно

Звісно, ми прагнемо надати вам факти, інформацію та знання... але є деякі речі, про які не знаємо навіть ми.

Найновіший підрозділ американських збройних сил - Космічні сили США - цього року має кілька засекречених вантажів, які вирушать у космос. Для чого їх туди відправляють - також оповито таємницею.

Багато інформації про Космічні сили засекречено, і доступ до неї можуть отримати лише обмежене коло осіб. Це свідчить про те, що найвищі посадові особи в уряді Сполучених Штатів не поспішають розголошувати свої таємниці.

Ми знаємо, що минулого року вони запустили космічний літак, який успішно завершив свою подорож орбітою протягом 908 днів.

Це лише деякі з місій, запуск яких очікують у 2023 році, тож слідкуйте за оновленнями BBC, щоб дізнатися більше про них і не тільки.