Північна Корея: чого чекати від Кім Чен Ина у 2023 році

Джин Маккензі

Кореспондентка у Сеулі

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новий рік у Пхеньяні

2022-й був для Північної Кореї роком рекордів.

КНДР протягом минулого року запустила набагато більше ракет, ніж у попередні. На 2022 рік припала чверть усіх ракет, запущених Пхеньяном за всю історію. Беззмінний лідер країни Кім Чен-Ин у вересні оголосив, що КНДР стала ядерною державою і має намір зберігати цей статус.

Це спричинило найбільше зростання напруги на Корейському півострові з 2017 року, коли президент США Дональд Трамп погрожував Північній Кореї "вогнем та люттю".

То що на нас чекає у 2023 році?

Розробка ядерної зброї

У 2022 році КНДР досягла значних успіхів у розширенні свого арсеналу зброї. На початку року Пхеньян почав тестувати ракети невеликої дальності, розроблені для ударів по Південній Кореї, а потім перейшов на ракети середньої дальності, призначених для атак по Японії.

До кінця року корейський режим випробував свою поки що найпотужнішу міжконтинентальну балістичну ракету, "Хвасон-17". Японія заявила, що вона може досягти території США.

Ядерні погрози Кім Чен Ина також стали більш агресивними. У вересні, говорячи про новий ядерний статус Північної Кореї, він заявив, що ядерна зброя для неї тепер не тільки засіб стримування, і Пхеньян готовий застосувати її й на випередження, щоб виграти війну.

Ближче до кінця року лідер зібрав високопосадових членів своєї правлячої Трудової партії, щоб розповісти їм про плани на 2023 рік.

На вершині списку пріоритетів Кіма - "експоненційне зростання" ядерного арсеналу. Сюди входить, як уточнив Кім, виробництво порівняно невеликих тактичних ядерних озброєнь, які можна було б застосувати у війні з Південною Кореєю.

Це була найсерйозніша частина звернення Кіма, каже експерт Фонду Карнегі з міжнародного миру Анкіт Панда.

Автор фото, KCNA Підпис до фото, У листопаді 2022 року Північна Корея випробувала найпотужнішу міжконтинентальну балістичну ракету у своїй історії

Щоб виробляти тактичні ядерні озброєння, Пхеньяну потрібно спочатку зробити порівняно маленьку ядерну боєголовку, яку можна було б монтувати на невелику ракету. Світ ще не побачив підтвердження того, що КНДР це вдалося. Західні розвідки більшу частину року провели в очікуванні пробного запуску такої ракети, але його не було. Можливо, перші випробування відбудуться у 2023 році.

Також серед новорічних обіцянок Кіма - супутник-шпигун, який він хоче запустити навесні, та важча міжконтинентальна ракета на твердому паливі, з меншим часом підльоту до території США.

Таким чином, можна припустити, що 2023 рік буде схожий на 2022-й: Пхеньян продовжить посилено випробовувати, удосконалювати й розширювати свій ядерний арсенал попри санкції ООН.

Загалом це вже почалося - перший запуск північнокорейської ракети відбувся через три години після настання нового року.

"Більшість запусків у наступні роки можуть виявитися не випробуваннями ракет, а бойовими навчаннями - КНДР готується застосувати свої ракети у можливому конфлікті", - каже Анкіт Панда.

Чи можливі переговори?

З такими амбітними планами на рік північнокорейський лідер навряд чи знайде час для переговорів зі США. Останній раунд переговорів про денуклеаризацію КНДР провалився у 2019 році, й відтоді Кім не демонструє ознак того, що хоче повернутися до них.

Хтось вважає, що він хоче досягти максимальної переваги за столом переговорів. Поки він не доведе - так щоб ні в кого не було сумнівів - що Північна Корея може завдати значної шкоди ударами по США та Півдню, Кім не зможе вести переговори на своїх умовах.

Натомість за минулий рік КНДР зблизилася з Росією та Китаєм. Цілком можливо, що країна фундаментально змінює свої зовнішньополітичні пріоритети, каже Рейчел Мін-Юн Лі, яка 20 років пропрацювала аналітикинею з питань КНДР на уряд США, а тепер співпрацює з НКО Open Nuclear Network.

Напруга на півострові

Тим часом на Корейському півострові знову складається вибухонебезпечна ситуація.

На кожну "провокацію" Півночі відповідає Сеул, а інколи і США.

Все почалося у травні минулого року із обранням нового президента Південної Кореї. Юн Сок Йоль обіцяє демонструвати більше сили у відносинах з Пхеньяном і не раз казав, що найкращий спосіб зупинити Кіма - це військова сила.

Він знову почав проводити масштабні військово-морські маневри за участю сил США, на які Північ відповіла запуском нових ракет. Так розпочався цикл військових дій та відповідей на них. Обидві сторони вдавалися до прольотів авіації вздовж кордонів та артилерійських ударів по ділянках акваторії.

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Наступного року Кім має намір працювати над розвитком ядерного арсеналу

Остання ескалація відбулася минулого тижня, коли у повітряний простір Південної Кореї несподівано залетіли п'ять дронів КНДР. Їх не змогли збити сили ППО, що оголило слабке місце в обороні Південної Кореї та стурбувало її мешканців, які зазвичай без паніки реагують на військові дії півночі.

Президент Південної Кореї заявив, що його країна пропорційно відповідатиме на провокації Півночі.

Глава некомерційної організації Risk Korea Group Чед О'Керрол каже, що 2023 року ескалація призведе до прямого військового конфлікту між двома країнами. Він вважає, що можуть загинути люди.

"Відповідь з боку або Півночі, або Півдня може перерости у взаємний обмін вогнем - випадково чи ні", - говорить він.

Одна помилка - і ситуація почне неконтрольовано розганятися по спіралі ескалації.

Що буде у самій Північній Кореї

Ще одне важливе питання - що 2023 рік готує для мешканців Північної Кореї?

Вони пережили три роки за закритим через пандемію кордоном. Через коронавірус країна тимчасово припинила всю міжнародну торгівлю. Гуманітарні організації вважають, що це призвело до серйозного дефіциту продовольства та ліків. Минулого року Кім говорив про "продовольчу кризу" - влада КНДР вкрай рідко визнає такі речі.

У травні 2022 року Північна Корея визнала у себе спалах коронавірусу, але вже у травні заявила, що їй вдалося перемогти вірус.

Чи стане 2023 роком, коли КНДР нарешті відкриє свої кордони для Китаю і впустить на свій ринок його товари?

Автор фото, KCNA Підпис до фото, У листопаді Кім вперше показав світові свою дочку

Судячи з відкритих даних, КНДР вакцинує людей, які живуть поруч із китайським кордоном. Однак, враховуючи стан її системи охорони здоров'я, каже Лі, небезпека зберігається.

"Якщо тільки економіка КНДР не виявиться близькою до повного колапсу, Корея навряд чи повністю відкриє кордон із Китаєм до повного закінчення пандемії по всьому світу, і особливо в Китаї", - каже вона.

Також варто стежити за підказками щодо того, хто буде наступником Кіма. Відкритих заяв із цього приводу не робили, але нещодавно Кім уперше показав світу, ймовірно, свою дочку, Кім Джу Е.

Вона з'являлася поряд із батьком уже на трьох військових заходах. У Новий рік опублікували її нові фото - і багато хто припустив, що наступницею згодом стане саме вона.