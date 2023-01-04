CES-2023 без Росії. У США стартує одна з найбільших технологічних виставок світу

Зої Кляйнман

Редакторка з питань технологій

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головна спеціалістка з розвитку компанії Earable Кімі Доан одягла на голову девайс, який прагне покращити сон шляхом аналізу мозкових хвиль

Цього тижня в Лас-Вегасі стартує одна з найбільших у світі технологічних виставок, на якій очікують близько 100 000 відвідувачів і понад 3 000 експонатів з усього світу.

Від технологічних гігантів до найменших стартапів - сюди запрошують усіх, хто може собі дозволити приїхати. Це "шведський стіл" розумних ідей - а подекуди й зовсім божевільні.

Але цьогоріч на CES-2023 помітна відсутність однієї країни - Росії. Минулого разу, коли я була тут у 2020 році, я каталася містом на безпілотному автомобілі, розробленому російським технологічним гігантом "Яндекс". Але цього року Гері Шапіро, голова Асоціації споживчих технологій, який проводить захід, сказав, що Росії тут "не раді".

"Цього року ми їм не раді з огляду на політичну ситуацію, - каже він. - Ми не вважаємо це доречним".

"Це не питання правової політики Сполучених Штатів, це питання нашої політики як організації", - додав Шапіро.

За його словами, у виставці хотіли взяти участь кілька російських компаній.

"Ми сказали, що якщо вони у цьому зацікавлені, то можуть переїхати в іншу країну", - зазначив він.

Своє ставлення до війни Росії в Україні Шапіро демонструє значком з прапором України на лацкані піджака. Він розповів, що на виставці присутні близько десятка українських технологічних компаній, багато з яких демонструють концепції сталого розвитку. Одна з них, Releaf, робить папір з опалого листя.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Кореспондентка ВВС Зої Кляйнман із тимчасовим цифровим татуюванням

Виставковий зал офіційно відкривається в четвер. За кілька хвилин після того, як я приїхала на попередній показ для преси, я встигла:

зробити тимчасове татуювання мініатюрним струменевим принтером корейської компанії Prinker

поласувати макарунами, які приготував "розумний" міксер американської компанії General Electric

подивитися, як репортер намагався брати інтерв'ю, люто крутячи педалі на велосипеді у гарнітурі віртуальної реальності

Підпис до фото, Цьогоріч Гері Шапіро заборонив Росії брати участь у CES

Мені також показали дерев'яно-золотий гаджет розміром із кубик Рубіка, який, як кажуть його творці, є вирішенням проблеми надмірного часу, який люди проводять перед екранами гаджетів. Це пригодницька гра в стилі квест-кімнати під назвою Ohm's Quest, у яку можна грати лише 60 хвилин за раз.

Я випробувала голосовий чат-бот від Talkr.ai. "Як ChatGPT, але розмовний", - з ентузіазмом кажуть мені. Але коли я задаю запитання у старомодну телефонну трубку, піднесену до вуха, це чомусь не спрацьовує. Можливо, в кімнаті занадто голосно, сумно каже демонстрант.

Підпис до фото, Гра Ohm's Quest

Багато місця тут відведено гаджетам для фітнесу і здоров'я, а також розумним домашнім пристроям. Також увагу приділили екологічності та сталому розвитку - що цікаво, враховуючи традиційно складні відносини технологічної галузі з довкіллям і її звичку виробляти обладнання, яке важко переробити.

Samsung оголосила, що їхні пульти дистанційного керування для телевізорів, що працюють на сонячних батареях, будуть виготовляти з пластикових відходів з моря та перероблених алюмінієвих банок.

Французька компанія Up & Go розробила прототип бездротового зарядного пристрою для електромобілів. Невеликий циліндр приєднується до пластини, яка розміщується під автомобілем, оснащеним адаптером. Це базовий процес індукції. Представник компанії Елі Чічепортіче каже мені, що зарядний пристрій коштуватиме 3000-5000 євро.

"Якщо це можна зробити з телефоном, то чому б не з автомобілем?" - він каже.

Автор фото, BBC News

"Я спілкувався з користувачами електромобілів, і всі погоджуються, що кабельна система працює не так добре, як хотілося б", - додає він.

Наразі прототип заряджає авто за кілька годин, але кінцева мета - повна зарядка за 10-30 хвилин.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Ці макаруни приготував розумний блендер

Як і багато інших виставкових заходів, CES сильно постраждав від Covid. Минулого року його відвідали 40 тисяч людей. До пандемії їх було ближче до 200 тисяч.

Відвідування CES завжди нагадує пошуки золота - і зазвичай, маючи правильний настрій і зручне взуття, щось таки можна знайти.