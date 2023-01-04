Салют на Новий рік і вибухові веселощі. Як в Україні карають за запуск феєрверків

32 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дим над Києвом через ракетну атаку РФ 31 грудня. Кремль завдав ударів по столиці напередодні Нового року і безпосередньо опівночі

Попри численні заклики не запускати салюти у новорічну ніч, багато українців все ж таки робили це на фоні шалених обстрілів Росії ракетами та дронами-камікадзе.

Заборона на використання піротехніки на час війни нібито є, проте виходить, що реально покарати любителів постріляти салютами досить складно.

На час війни в Україні заборонено запускати салюти. Вибухів від регулярних російських обстрілів і так вистачає у мирних містах. Але постійно знаходяться люди, які попри все нехтують цією забороною.

Ще влітку у Верховну Раду внесли законопроєкт про повну заборону продажу і використання салютів, петард і феєрверків (крім найтихіших, класу F1, наприклад, бенгальських вогнів).

За основу документ ухвалили 16 серпня, проте станом на зараз депутати так і не проголосували за нього в цілому. В зв'язку з цим рішення про заборону салютів приймаються на рівні місцевої влади.

Наприклад, ще у вересні 2014 року Київська міська рада заборонила проведення "заходів з використанням піротехнічних виробів" на час відбиття російської агресії.

Однак таке правопорушення досі перебуває в "сірій зоні" правосуддя, оскільки кримінальної відповідальності безпосередньо за факт придбання чи використання феєрверка немає.

Цим злісні порушники і користуються.

Новорічні порушники

Без "заборонених" феєрверків не минула навіть новорічна ніч, людей не зупинили обстріли, які РФ влаштувала у свято українським містам.

В Києві близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах.

Правоохоронці зареєстрували звернення та розпочали пошуки причетних осіб.

Автор фото, Поліція Києва Підпис до фото, Поліція затримує киянина, що запускав салют на Подолі

Автор фото, поліція Києва Підпис до фото, Пускова установка від феєрверка, за якою вдалось вирахувати порушника

Вдалося затримати одного підозрюваного - 47-річного киянина. Він запускав салют в дворі житлового будинку на вул. Костянтинівській.

Його затримав спецназ поліції у власній квартирі. Киянину пред'явлено підозру в хуліганстві за ст. 296 Кримінального кодексу. Порушник може сісти на пів року за ґрати чи отримати 5 років обмеження волі.

"Попри неодноразові попередження правоохоронних органів, місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі", - заявляє пресслужба столичної поліції.

Ще одного порушника в Києві затримали 4 січня. Встановлено, що 38-річний киянин на території футбольного майданчика на вулиці Маршала Тимошенка 1 січня здійснив запуски феєрверків.

Всього від громадян надійшло 19 скарг з двох місць запусків салютів на Подолі та Оболоні, вказує поліція Києва.

В Дніпрі також було шумно. За даними начальника головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Володимира Богоніса, зафіксовано близько 10 випадків використання піротехніки в новорічну ніч.

Правоохоронці затримали одного порушника. Він, за даними слідства, перебуваючи в нетверезому стані, запускав феєрверки з власного балкона.

У Вінниці також затримали 45-річного "любителя феєрверків". Він запускав салют близько 00:30 1 січня, а вже через пів години поліція його вирахувала і затримала.

Йому також висунули підозру за ст. 296 про хуліганство.

Автор фото, поліція Вінниччини Підпис до фото, Затриманий вінничанин - любитель феєрверків

Різноманітність покарання

Однак відсутність чітко визначеного в законодавстві покарання саме за використання феєрверків може зробити "ведмежу послугу" правоохоронцям.

Їм доводиться застосовувати до порушників інші статті Кримінального кодексу або Кодексу адміністративних правопорушень (КУпАП).

Аналіз судових рішень, ухвалених упродовж минулого року, вказує, що поліція найчастіше намагається інкримінувати затриманим "любителям салютів" статтю 296 (хуліганство) Кримінального кодексу або статтю 182 КУпАП (порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях).

Нагадаємо, законодавство вказує, що у нічний час, із 22 до 8 години забороняються в житлових приміщеннях гучні співи і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проте зазвичай судова система поблажливо ставиться до вказаної категорії порушників.

Автор фото, SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Обмеження вуличного освітлення в Києві застосовувалось навіть на різдвяні і новорічні свята

Наприклад, у вересні Кілійський районний суд Одеської області оштрафував на приблизно 600 грн місцевого жителя, який 20 липня о 22:00 запускав піротехнічні вироби. На нього поліцейські виписали адмінпротокол саме за ч. 1 ст.195-6 КУпАП, тобто пред'явили порушення порядку виробництва, зберігання та використання піротехнічних засобів.

Слід зауважити, що саме 19-20 липня російські війська масово запускали по Одещині ракети. Було травмовано 6 громадян, серед яких 5-місячна дитина.

Ще один вирок виніс 5 жовтня суд у Нікополі. Це місто на Дніпропетровщині і його околиці майже щоденно перебуває під нищівними обстрілами російської артилерії.

Тут місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, 23 липня під час комендантської години запускав з другом світлові феєрверки. Суддя посадив його на 10 діб під адміністративний арешт

Мешканця Пирятина на Полтавщині за аналогічний злочин місцевий суд покарав 40 годинами громадських робіт. Йому інкримінували ст. 173 КУпАП, тобто дрібне хуліганство.

Начальника відділу кадрів Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання ("СМНВО-Інжиніринг") суд вирішив не карати за те, що той в листопаді 2021 року замовив і провів гучний феєрверк на честь 125-річчя підприємства. На думку судді, порушення виявилось "малозначним".

Голова Нацполіції Ігор Клименко публічно визнає, що заборона на феєрверки має в першу чергу не юридичну, а моральну сторону.

"Тут першочергово справа не просто у порушенні заборони, а в тому, як люди можуть сприйняти ці салюти та петарди. Піротехніка зараз - це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після Перемоги будемо запускати салюти разом"", - вказував очільник поліції в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".