Пенсійний фонд перебрав на себе усі виплати соцстраху. Чому і як це працюватиме

1 година тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Крім пенсій з 1 січня пенсійний фонд також змушений займатись нарахуванням декретних виплат

З 1 січня в Україні набула чинності реформа системи соціального страхування. Як тепер будуть проводить виплати, зокрема лікарняні і декретні, для громадян?

Верховна рада 21 вересня минулого року ухвалила нову редакцію закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Положення закону набрали чинності з нового року. Одна з ключових новацій - припинення існування Фонду соціального страхування.

Ця інституція, створена ще в 1991 році, була відповідальна за великий спектр послуг. Зокрема, за лікарняні і декретні виплати, допомогу на поховання, щомісячні та одноразові страхові виплати тощо.

Лише за минулий 2022 рік соцстрах виплатив українцям 29 мільярдів гривень допомоги і страхових коштів.

Хто тепер виплачуватиме?

З 1 січня функції фонду соцстрахування переходять до пенсійного фонду, а соцстрах починає свою процедуру ліквідації.

Отже, відтепер Пенсійний фонд України виплачуватиме:

- допомогу з тимчасової втрати працездатності ("лікарняні");

- допомогу з вагітності і пологів ("декретні");

- допомогу на поховання застрахованим особам, в т. ч. потерпілим на виробництві;

- одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їхніх сімей.

Також пенсійний фонд тепер здійснює призначення страхових виплат, профілактику нещасних випадків на виробництві, проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, і контроль за використанням страхувальниками страхових коштів.

"Попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розміри цих виплат для громадян зберігаються, а розмір деяких - навіть збільшується", - повідомляє державна служба з питань праці.

Автор фото, Мінсоцполітики

"Наголошу, що хвилюватися щодо страхових виплат українцям не варто: умови їхнього надання та розміри не змінюються", - заявляє міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона вказує, що на сьогодні пенсійний фонд володіє державним реєстром застрахованих осіб, електронним реєстром листків непрацездатності, тобто має інформацію, необхідну для нарахування лікарняних.

"Це дозволить зробити процес нарахування зручнішим як для роботодавців, так і для заявників, оскільки послуга буде надаватися безпосередньо через особистий електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду України", - вказує Жолнович.

Міністерство соцполітики також наголошує, що, наприклад, видатки на реабілітацію людей з інвалідністю у 2023 році збільшені вдвічі порівняно з 2022 роком - до 3,3 млрд грн.

Але змінюється лише джерело фінансування цих видатків. Фінансування реабілітації постраждалих відбуватиметься за рахунок національної служби здоров'я України (НСЗУ), забезпечення допоміжними засобами реабілітації - за рахунок державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗІ).

"Реалізація такого рішення дозволить не тільки скоротити управлінський апарат та зменшити видатки на його утримання, що дуже важливо під час повномасштабної війни. Власне, першочерговою метою реформування системи соціального страхування є підвищення доступності та ефективності сервісу, забезпечення прозорості процесів. Наразі ми - на шляху до повної автоматизації та цифровізації нарахування страхових виплат", - каже Жолнович

27 грудня уряд також ухвалив постанову, якою розпочав процедуру припинення соцстраху як окремої установи, що має завершитись не пізніше 1 травня 2023 року.

Слід зауважити, що з 1 грудня 2022 року до пенсійного фонду також перейшла функція нарахування субсидій і пільг громадянам.

Чи зможе пенсійний фонд справитись з валом нових функцій - питання поки що відкрите.