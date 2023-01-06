Удар ЗСУ по Макіївці: чи могли мобільні телефони видати місце розташування росіян

1 година тому

Автор фото, Reuters

Міністерство оборони Росії стверджує, що мобільні телефони, якими користувалися їхні військові, дозволили Україні зруйнувати будівлю, де вони перебували, убивши щонайменше десятки призовників у Макіївці на Донбасі.

"Цей фактор дозволив противнику локалізувати та визначити координати військовослужбовців для завдання ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Україна заявила, що під час нападу на Новий рік загинули близько 400 російських військових. Російська влада заявила про 89 загиблих.

Чи могли мобільні телефони видати солдатів?

Від початку війни в західних ЗМІ з'явилося багато повідомлень про здатність обох сторін перехоплювати телефонні дзвінки та визначати їхню геолокацію для вибору цілей.

У березні минулого року, через кілька тижнів після початку вторгнення, New York Times процитувала неназваного американського чиновника, який сказав, що українці змогли перехопити дзвінок російського генерала, геолокувати його та вбити його та його штаб.

Також у березні у статті Sky News ішлося про російську систему Leer-3, яка запускає безпілотники над цільовою зоною, які можуть імітувати вежі мобільного зв'язку та змушувати телефони комунікувати через них.

Потім ці дрони можуть передавати інформацію на базову станцію неподалік, звідки потім можна визначити розташування телефонів.

Водночас деякі коментатори висловлюють сумніви щодо такого пояснення атаки в Макіївці.

Російська служба Бі-бі-сі раніше спілкувалася з мобілізованими призовниками, які кажуть, що у них забирають телефони, щойно вони прибувають у частини.

Але водночас надходили повідомлення про використання росіянами мобільних телефонів на фронті через відсутність іншої техніки. Це може пояснити, чому деякі призовники могли зберегти їх при собі.

Аналіз Джонатана Біла, кореспондента з питань оборони

Російська влада, схоже, звинувачує своїх солдатів у використанні мобільних телефонів. Але якщо це правда, то виникає запитання - чому була такою слабкою дисципліна?

У більшості армій наголошують на важливості оперативної та особистої безпеки під час операцій, включно з обмеженням використання мобільних телефонів.

Здається, були й інші помилки. Значне скупчення військ в одній будівлі, де також зберігалися боєприпаси, стало очевидною ціллю.

За пересуванням та звичками можна було спостерігати за допомогою супутника або дронів. Хоча ракети великої дальності, такі як HIMARS, і допомогли Україні, головну роль зіграла розвідка, яка стояла за цими ударами.

Удар по Макіївці показує, що Росія досі не вчиться на минулих помилках. Це вже не перший випадок, коли українці обстрілюють військову казарму.

Але дещо таки змінилося. Джастін Крамп, голова консалтингової компанії з питань безпеки Sibyline, каже, що критика, що звучить у самій Росії, показує, що там стає менше терпимості до такої некомпетентності.

Однак замість того, щоб зосереджуватися на втратах людей, багато критиків у Росії вбачають у цьому виправдання для ескалації.

Що знищили під час удару?

У Міноборони Росії заявили, що українці влучили в тимчасовий військовий штаб у Макіївці.

На одному відео з наслідками видно будівлю, повністю зруйновану ударом. Коментатори у соцмережах швидко впізнали, що це ПТУ №19.

За пошуком в інтернеті ми знайшли фотографію, яку порівняли із супутниковим зображенням будівлі на місці удару (до її знищення), щоб знайти відповідності.

Доказів того, що в будівлі зберігалася велика кількість боєприпасів, немає.

Але міністерство оборони Великої Британії заявило у твіттері, що такий сценарій можливий, "враховуючи масштаби руйнування" на місці.

Росія каже про американські ракети

Російська влада заявляє, що під час удару використали реактивну систему залпового вогню HIMARS, надану Україні США.

Невдовзі після удару українське міністерство оборони опублікувало твіт із запуском ракети з одним словом: "Сюрприз!".

HIMARS M142 - це ракетна установка, встановлена на п'ятитонній вантажівці, яка може швидко випустити шість керованих ракет.

Поставлені в Україну ракети мають дальність дії до 80 км, що вдвічі перевищує радіус дії гаубиць, які США раніше надали Україні.

США зобов'язалися поставити Україні 38 цих систем, і повідомляли, що від початку конфлікту було поставлено 20.