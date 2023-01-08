Газова відлига. М'яка зима позбавила Кремль головної зброї у війні з Європою

Олексій Калмиков

ВВС

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Європейці у 2022 році знизили споживання газу на 10%, а в опалювальний сезон - на 20%. Навіть Ейфелеву вежу не підсвічували заради економії

Новий рік, який щойно встиг початися, приніс Європі тактичну перемогу над Кремлем у газовій війні, яку Володимир Путін розв'язав проти Євросоюзу задовго до вторгнення в Україну. Допомогла погода.

Початок січня видався настільки теплим, що європейці засмагали та купалися на середземноморських пляжах, а енергетики не лише перестали спалювати запасений на зиму газ, а й перейшли до небаченого для цього часу року поповнення підземних сховищ.

Це - перша хороша новина для Європи, оскільки від того, скільки газу залишиться у сховищах до кінця опалювального сезону, залежать шанси ЄС пережити не лише цю, а й наступну зиму під тиском Кремля. Підвладний Путіну "Газпром" планомірно скорочує постачання, сподіваючись викликати енергетичну кризу та соціальне невдоволення, щоб підірвати рішучість 27 країн Євросоюзу допомагати Україні захищатися від російської агресії.

До цієї зими сховища були заповнені на 95%, а до наступної у них може бути лише 65%, попереджали й аналітики Міжнародної енергетичної агенції, й експерти дослідницького центру ICIS. Це загрожує рекордними цінами та віяловими відключеннями.

Усе тому, що у Путіна залишилися козирі в запасі, і він довів схильність до ескалації у відповідь на невдачі на фронті - чи то в газовій війні з Європою, чи у справжній - з Україною. До війни ЄС купував 40% всього газу в Росії, а тепер - менше 8%. Однак Росія продовжує качати газ до ЄС через Україну та Туреччину, і можливості перекрити постачання не вичерпані.

Кремль робив це і до війни, а до травня минулого року прокачування російського газу скоротилося вдвічі порівняно з піками трирічної давності - до 250 млн кубометрів на добу. Газ під європейські санкції не потрапив, але за час вторгнення в Україну підконтрольний Кремлю "Газпром" сам під різними приводами скоротив постачання до ЄС майже на 80%.

ЄС витримав випробування холодом

Друга хороша новина для Європи полягає в тому, що вона навчилася економити газ навіть у лютий мороз.

У грудні континент на тиждень скував арктичний холод, і аналітики побоювалися тоді, що тренд буде зламаний. Адже листопад видався надзвичайно теплим, і ЄС скоротив споживання газу на 22% до п'ятирічного середнього значення після зниження на 24% у жовтні - першому місяці опалювального сезону.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Відмова від російського газу дорого коштувала не лише європейцям, а й природі - вугілля почали палити більше, викиди збільшились. На фото - найбільша в ЄС вугільна станція у польській Жлобниці

І ось підсумки грудня підбиті, й вони втішні: споживання скоротилося на 13%, попри морози, свідчать попередні дані ICIS.

Частково допомогло потепління наприкінці місяця, але головну роль відіграло енергоощадження. Менше за інших (мінус 7-8%) заощадили дві провідні промислові держави ЄС - Німеччина та Франція, зокрема через падіння вироблення на французьких ядерних станціях та німецьких вітряках.

Італія (- 18%), Нідерланди (-16%) та Іспанія (-23%) практично утримали листопадові темпи позбавлення від газової залежності, а ось Британія, що не входить до ЄС, через особливості місцевого енергоринку виступила найгірше - скорочення всього на 3%.

Статистика першого тижня січня показала стрімке повернення до жовтнево-листопадових темпів енергоощадження: за перші дні попит на газ в ЄС впав аж на 38% порівняно із середніми значеннями за останні п'ять років і виявився "приголомшливо низьким", ділиться здивуванням глава газових аналітиків Марзек-Мансер.

Він наголошує й на інших факторах, які зіграли на руку Європі: збільшення генерації на АЕС та вітряна погода, завдяки якій різко зросло виробництво відновлюваної енергії.

Німецький розворот

Промисловий мотор і найбільша економіка Європи - Німеччина - останні роки купувала все більше і більше газу у "Газпрому" і вже готова була подвоїти постачання "Північним потоком" в обхід України, до невдоволення Києва та США.

Рішення Путіна відправити армію на завоювання України різко змінило політику німецького уряду. Менш ніж за рік країна скоротила імпорт із Росії та споживання газу в цілому, відзвітувала у п'ятницю німецька влада.

"Загалом ми оцінюємо ситуацію як менш напружену, ніж на початку зими. Дефіцит газу цієї зими все менш імовірний, - повідомив держрегулятор Bundesnetzagentur. - Проте погіршення не можна виключати. Економити газ, як і раніше, актуально".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Європа заміняє дешевий російський трубопровідний газ дорогим скрапленим. Із цим теж доведеться щось робити у 2023 році. На фото - новий плавучий термінал для прийому скрапленого газу у Фінляндії

Тим часом Росія втрачає в особі Німеччини свого найбільшого та найбагатшого клієнта на Заході. Ще 2021 року німці імпортували 52% всього газу з Росії, а 2022 року ця частка впала до 22%. Найбільшим постачальником замість Росії стала Норвегія із 33%.

За перші три місяці опалювального сезону німецька промисловість скоротила споживання природного газу на 23% порівняно із середнім значенням цього періоду за останні чотири роки. Населення та бізнес спалили на 21% менше газу.

У новорічні свята економія виявилася ще вищою - близько 30%.

"Закачування газу до підземних сховищ перевищує відбір із них, - повідомило Bundesnetzagentur у п'ятницю. - На сьогодні вони заповнені на 90,76%".

Поки що газова війна Росії із Європою йде не на користь Кремля. Але радіти рано, поділяє обережність німців голова МЕА Фатіх Біроль.

"Євросоюз досяг значних успіхів у справі скорочення залежності від російського газу, але небезпека не минула, - сказав він у грудні. - Обставини, які дозволили країнам ЄС заповнити газові сховища до цієї зими, можуть змінитись у 2023 році".

МЕА порадила Європі ще більше скорочувати споживання газу і ще активніше розвивати відновлювану енергетику, щоб уникнути кризи в цьому році.