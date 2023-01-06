Як президентські вибори у США, Росії і Тайвані змінять хід війни - Financial Times

1 година тому

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Президентські вибори у США, Росії і Тайвані, які мають відбутися у 2024 році, мають таке ж важливе значення для ходу війни в Україні, як і події на полі бою, пише Financial Times.

"Війни найчастіше завершуються не за столом переговорів, а біля виборчих урн", вважає директор болгарського Центру ліберальних стратегій і експерт з міжнародних відносин Іван Крастев. Так закінчилася війна США у В'єтнамі, алжирська війна і югославські війни після поразки Слободана Мілошевича на виборах у 2000 році.

Війна в Україні відбувається на тлі важливих виборів, що мають відбутися у 2024 році, пише автор колонки у FT. На його думку, президентські вибори в Росії, США та Тайвані матимуть вирішальне значення для результатів війни в Україні та вигляду майбутнього міжнародного порядку.

Вибори в Росії

"Складно уявити, що Володимир Путін може програти на виборах, влаштованих з єдиною метою, щоби він їх виграв", - зазначає Іван Крастев. Однак у разі невдачі його "спеціальної операції" або замороження війни в Україні Путін стикнеться не лише з протидією кількох лібералів, які залишилися в країні, а і "з мобілізованими і надійними російським націоналістами", вважає експерт.

Це може спровокувати виступи проти путінського режиму, яких так довго чекали європейці та американці, хоча дуже малоймовірно, що політичний переворот призведи до свободи в Росії.

Автор нагадує, що у 2024 році мають відбутися і президентські вибори в Україні. Однак варто зауважити, що під час воєнного стану вибори не проводяться, тому складно щось прогнозувати з цього приводу.

Однак підтримка Володимира Зеленського у майбутньому напряму залежатиме від української громадської думки, яка вочевидь не дозволить йому піти на територіальні компроміси, пише болгарський аналітик.

Тайвань і Китай

На хід російсько-української війни впливатимуть і майбутні президентські вибори в Тайвані, зазначає експерт. Досі невідомо, які висновки зробив президент Сі Цзіньпін із російського вторгнення. Чи вважає він, що Путін помилився, розпочавши повномасштабне вторгнення, або, на думку китайського лідера, він навпаки зробив це надто пізно?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін і Сі Цзіньпін на саміті Шанхайської організації кооперації у вересні 2022

На думку Крастева, Китай також може збільшити підтримку Москви, щоб тримати США у пастці європейського конфлікту, відволікаючи їх таким чином від ситуації з Тайванем.

США

Утім, найбільше значення для ходу війни в Україні, матимуть президентські вибори у США, а також вибори до Європейського парламенту, пише аналітик, адже українці не зможуть протистояти "путінській машині вбивств", якщо американці та європейці зменшать військову та фінансову підтримку.

Україна має усі підстави побоюватися, що демократи можуть втратити владу.

"Як для демократів, так і для їхніх європейських союзників успіх Путіна на Донбасі чи пряма участь НАТО у війні можуть кардинально вплинути на те, хто стане наступним президентом США і хто буде обраний до Європейського парламенту", - йдеться в аналізі FT.

Успіх Росії на полі бою або значна участь НАТО у війні в Україні можуть схилити терези президентських виборів на користь республіканців. Останнє, що потрібно демократам та їхнім європейським союзникам, це щоб виборці звинуватили Білий дім у розв'язанні третьої світової війни, вважає аналітик.

Для того, щоб Джо Байден та його європейські союзники виграли вибори, критично важливо, щоб українці продовжували перемагати на полі бою, додає експерт.

"Перемога у війні у ХХІ столітті вимагає не лише успіхів у боях, а й перемоги на виборах, причому не лише у своїй країні", - підсумовує автор колонки у FT.