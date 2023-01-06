Новий різновид коронавірусу XBB.1.5: чи небезпечний він і що про нього варто знати

Фергюс Волш

Медичний редактор BBC

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Новий підваріант Covid встиг наробити шуму в США, де він швидко поширюється, кілька випадків було зареєстровано у Великій Британії. Що потрібно знати про XBB.1.5?

Що таке ХВВ.1.5?

Це ще один різновид домінуючого зараз у всьому світі коронавірусного варіанта "Омікрон", який, у свою чергу, з'явився наприкінці 2021 року, витіснивши ранні мутації вірусу - "Альфу", "Бету" та "Дельту".

"Омікрон" породив безліч підваріантів, що є більш заразними, ніж оригінал.

Вважається, що симптоми XBB.1.5 аналогічні до симптомів попередніх версій "Омікрона", але стверджувати це напевно ще занадто рано. Симптоми більшості людей нагадують застуду.

Чи є XBB.1.5 більш заразним чи небезпечним, ніж попередні варіанти?

Сам XBB.1.5 походить від XBB, який почав циркулювати у Великій Британії у вересні 2022 року, але органи охорони здоров'я не знайшли достатніх причин, щоб класифікувати його як такий, що "викликає занепокоєння".

У XBB була мутація, яка допомагала йому "пробити" імунний захист організму, але та сама мутація знижувала здатність вірусу проникати в клітини людини.

Професор Імперського коледжу Лондона Венді Барклі каже, що XBB.1.5 має мутацію, відому генетикам як F486P, яка відновлює здатність вірусу проникати в клітини, не втративши при цьому здатності вислизати від нашого імунітету. Це полегшує поширення вірусу.

За словами Барклі, ці зміни в геномі вірусу можна порівняти зі сходинками еволюційних сходів: розвиваючись, вірус знаходить нові способи оминати захисні механізми організму господаря.

В Інституті Сенгера під Кембриджем генетики щотижня розшифровують щонайменше 5000 зразків вірусного геному, намагаючись не проґавити появу нових варіантів.

За словами співробітника Інституту Юена Гаррісона, скоріше за все, XBB.1.5 з'явився в результаті зараження когось із пацієнтів одразу двома різними варіантами "Омікрона".

"Частина геному одного вірусу злилася разом із фрагментом іншого - і далі він почав поширюватися вже в такому вигляді", - пояснює він.

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила, що XBB.1.5 може поширюватися швидше, ніж інші вірусні варіанти, відомі вченим досі.

Водночас ВООЗ наголошує, що немає жодних підстав вважати цей підваріант серйознішим чи шкідливішим, ніж звичайний "Омікрон".

У ВООЗ запевнили, що уважно стежитимуть за лабораторними дослідженнями, даними лікарень та статистикою заражень XBB.1.5, щоб краще зрозуміти, який вплив ця інфекція має на хворих.

Де розповсюджується XBB.1.5?

За оцінками експертів, у США понад 40% нових випадків зараження коронавірусом спричинені саме XBB.1.5, що робить його домінуючим варіантом у країні.

Ще на початку грудня на нього припадало всього 4% випадків заражень, тобто XBB.1.5 швидко обігнав попередні різновиди "Омікрону".

В останні тижні кількість госпіталізацій у зв'язку із зараженням Covid-19 у США почала зростати, і влада країни знову розгорнула програму безкоштовної перевірки на вірус.

Чи може спалах XBB.1.5 статися у Британії?

Важко сказати з певністю, але така перспектива видається можливою. 2022 року Велика Британія пережила п'ять хвиль "Омікрона", і подальші сплески захворюваності неминучі.

За даними Інституту Сенгера, станом на 17 грудня у Великій Британії варіант XBB.1.5 спричинив лише кожен 25-й випадок зараження коронавірусом.

Втім, на той момент виявили лише дев'ять зразків нового підвиду, тож точнішої картини доведеться почекати. Наступного тижня Агентство з питань безпеки охорони здоров'я Великої Британії планує опублікувати доповідь про поширення у Великій Британії різних варіантів коронавірусу.

За словами професора Барклі, якщо новий варіант поширюватиметься у Британії так само, як у США, медикам потрібно готуватися до зростання випадків, коли пацієнтам потрібна госпіталізація.

Представники системи охорони здоров'я Великої Британії вже заявили, що їхні побоювання з приводу "твіндемії" - одночасної епідемії Covid та грипу - виправдалися. Обидва віруси створюють навантаження на і без того перевантажені лікарні та поліклініки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В останні тижні в США зростає кількість випадків Covid, госпіталізацій та смертей

Чи турбуються вчені щодо XBB.1.5?

У професорки Барклі поширення нового підваріанту вірусу у Великій Британії особливого занепокоєння не викликає, оскільки, за її словами, немає жодних вказівок на те, що XBB.1.5 подолає захист від тяжкого перебігу хвороби, яку забезпечують вакцини.

Занепокоєння викликає невизначеність з приводу того, який ефект XBB.1.5 має на людей, які входять до різних груп ризику - зокрема пацієнтів з ослабленим імунітетом, яким щеплення допомагають менше.

Професор Хантер зараз також не бачить свідчень того, що XBB.1.5 може виявитися небезпечнішим за інші варіанти "Омікрона". Відповідно, шансів відправити пацієнта до лікарні або призвести до його смерті у нинішнього варіанту не більше, ніж у решти.

"Цікаво те, що всі зосереджені на можливій появі нових варіантів у Китаї, а XBB.1.5 з'явився у США", - зазначає він.

Професор Девід Хейманн з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини визнає, що про новий варіант ще багато чого доведеться дізнатися. Однак навряд чи він спричинить серйозні проблеми у таких країнах, як Велика Британія, які мають високий рівень вакцинації та попередній досвід боротьби з інфекцією.

Що справді викликає у вчених занепокоєння, то це Китай, де через тривалі локдауни попит на вакцини був знижений, і імунітет до вірусу у більшості населення залишається досить слабким.