Спікеріада по-американськи. Керівника палати представників не обрали з 11 спроб. Що далі

Макс Матца

BBC News

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті зазнав невдачі у своїй останній спробі здобути посаду спікера. В результаті уряд США опинився у патовій ситуації, якої не було з часів громадянської війни у США.

Консервативна й ультраправа частина республіканців зірвала 11-ту спробу обрати Маккарті головою нижньої палати Конгресу на третій день голосування.

Республіканці отримали більшість у Палаті представників на проміжних виборах у листопаді, але без обраного спікера Палата не в змозі провести присягу членів чи ухвалювати законопроєкти.

Палата оголосила перерву до п'ятниці.

Такої кількості голосувань під час обрання спікера у нижній Палаті Конгресу не було з 1860 року, коли профспілка Сполучених Штатів сперечалася щодо питання рабства. Тоді знадобилося 44 раунди голосування.

Близько 20 консервативно налаштованих членів фракції відмовляються підтримати кандидатуру Маккарті, в результаті він не може набрати необхідні 218 голосів.

Опоненти скептично ставляться до консервативного реноме каліфорнійського конгресмена, попри його підтримку колишнього президента Дональда Трампа.

Один із членів фракції, Ральф Норман з Південної Кароліни, сказав BBC, що він просто не довіряє Маккарті.

Конгресмен сказав, що команда Маккарті погрожувала їм політичною помстою, якщо вони не підтримають його кандидатуру.

"Нас збиралися виключити з комітетів, - пояснив Ральф Норман. - Ми можемо втратити всі привілеї, які мали".

Тим часом демократи меншості продовжували одностайно голосувати за свого лідера, ньюйоркця Хакіма Джеффріса, першу темношкіру людину, яка коли-небудь очолювала партію в Конгресі. Утім, виглядає малоймовірним, що він зможе заручитися підтримкою шістьох республіканців, голосів яких йому бракує до необхідних 218-и.

Члени Палати знову зберуться опівдні у п'ятницю, у другу річницю протестів, влаштованих прихильниками Трампа у Капітолії в січні 2021 року.

Маккарті, який є лідером більшості у Палаті представників, заручився підтримкою понад 200 республіканців, які складають понад 90% членів його фракції.

З огляду на позиції сторін, можна уявити три подальші варіанти розвитку подій.

1. Кевін Маккарті перемагає

Стратегія Кевіна Маккарті, як можна зрозуміти, зводиться до війни на виморювання. Його прихильники продовжуватимуть висувати його кандидатуру доти, доки незгодні не втомляться голосувати проти.

Робити одне й те саме, очікуючи різних результатів, можливо, не є ознакою здорового глузду, але постійне висування Маккарті може бути єдиним способом з'ясувати, чого саме хочуть норовливі республіканці.

Якщо Маккарті зуміє з ними домовитися, йому майже напевно доведеться ділитися владою та впливом, щоб вони могли оголосити про свою перемогу.

Проблема для самого Маккарті полягає в тому, що будь-які подальші поступки - а CNN повідомляє, що у нього ще є як мінімум один козир - зрештою послаблять його вплив. Це також збільшує ймовірність його усунення з посади в майбутньому - а протягом року в Конгресі чекають по-справжньому спекотні баталії щодо бюджету або стелі держборгу.

Маккарті також може сподіватися, що демократи втомляться від постійних голосувань і перестануть брати в них участь, а це зменшить необхідну для отримання більшості перевагу. Проте принаймні поки що демократи явно одержують чимало задоволення від хаосу у конкурентів.

А деякі республіканці - наприклад, Кен Бак з Колорадо - вже натякають, що Маккарті слід поступитися дорогою альтернативному кандидату, наприклад, своєму заступнику Стіву Скалізу з Луїзіани.

2. Кевін Маккарті здається

Після двох днів невдач капітуляцію Маккарті доводиться розглядати як можливий і високо ймовірний результат.

Якогось моменту рядові республіканці, які поки що підтримують Маккарті, можуть вирішити, що найкращий вихід - поступитися республіканцям-радикалам і спробувати рухатися далі. Якщо хоча б кілька з них дійдуть цього висновку, за ними негайно підуть і інші, і цей пролом закрити вже не вдасться.

"У нас починається відкритий конфлікт як у палаті, так і за зачиненими дверима, - сказав у середу вдень Кен Бак, який голосував за Маккарті всі шість разів. - Ми повинні обрати спікера і рухатися далі".

У Стіва Скаліза, можливо, найкращі шанси стати кандидатом, прийнятним як для консервативних прихильників жорсткої лінії, так і для інших республіканців Палати представників. Його вважають стійким південним консерватором, який проливав кров за партію у буквальному значенні слова.

У 2017 році його важко поранили під час нападу на конгресменів-республіканців під час бейсбольного тренування. Головна перешкода на сьогодні - схоже, він сам не хоче бути спікером.

Серед інших можливих кандидатів - конгресмен Джим Джордан з Огайо та Джим Бенкс з Індіани. Однак жоден із них, схоже, не здатний об'єднати всіх конгресменів-республіканців.

3. Обидві партії домовляються про компромісного кандидата

У вівторок в аналогічній ситуації демократи та республіканці в Палаті представників штату Огайо об'єдналися, відкинули більш консервативного спікера та обрали поміркованого компромісного кандидата. Чи може у Палаті представників США статися щось схоже?

Таких припущень було багато, оскільки останніми днями позиції Маккарті невблаганно погіршувалися. Деякі коментарі в цьому дусі - це явна спроба його прихильників надіслати сигнал консерваторам, мовляв, не вибивайтеся з колективу. Але деякі з них цілком серйозні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Група республіканців, включаючи Метта Гетца, у залі засідань Палати представників

Дон Бекон, республіканець-центрист із Небраски, раніше висловлював готовність працювати з демократами над обранням компромісного спікера у разі поразки Маккарті.

Фред Аптон, колишній республіканський конгресмен з Мічигану з помірними поглядами, висловив готовність представити себе кандидатом від коаліції (спікер не обов'язково має бути чинним членом Конгресу).

Ходять розмови про те, що республіканці можуть піти на поступки демократам, наприклад, внісши зміни до регламенту, які розширять можливості меншості у комітетах чи його право на внесення законопроєктів.

Щоправда, для цього потрібна згода значної кількості конгресменів-демократів, що за нинішнього міжпартійного антагонізму виглядає вкрай малоймовірним. А будь-який республіканець, який іде на співпрацю з демократами, миттєво стане персоною нон грата серед більшості консерваторів.

Проте з огляду на ситуацію в Палаті представників (останнього разу з такими труднощами спікера обирали сто років тому), жоден із варіантів, включаючи найнесподіваніші, не можна вважати фантастичним.

Позиція Маккарті щодо України

На проміжних виборах у Конгрес восени 2022 року, Кевін Маккарті говорив, що здобувши більшість у Палаті представників, республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків". Це повторювало скептичні настрої деяких членів республіканської партії щодо підтримки України у війні з Росією.

Популістське крило республіканської партії закликало урізати фінансування, яке надають Україні.

Водночас більш помірковані республіканці, такі як лідер партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, закликали продовжити підтримувати Україну більше і надавати допомогу швидше, хоч і здійснювати ретельні перевірки цієї допомоги.