Чи можуть українці самостійно збивати російські дрони? Суд вирішив

18 хвилин(и) тому

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Київський суд розглянув справу чоловіка, який зі свого пістолета стріляв по безпілотнику, намагаючись його збити. За такі дії чоловіка вирішили не карати.

Печерський районний суд Києва 14 грудня розглянув справу столичного мешканця на ім'я Віталій Щербінін.

Поліція виписала на нього адмінпротокол за те, що чоловік 4 листопада о 21:35 здійснив декілька пострілів з травматичної зброї з власного балкона.

Сам підсудний заявив, що він побачив літаючий об`єкт, схожий на ворожий дрон, та здійснив постріл вгору з балкона своєї квартири виключно "для захисту будинку та мешканців".

Правоохоронці інкримінували йому "стрільбу з вогнепальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях" (ст. 174 Кодексу про адміністративні порушення).

Однак суд не став карати порушника. Суддя Світлана Гречана закрила справу "у зв`язку з вчиненням дії особою в стані крайньої необхідності".

"Зважаючи, що негативних наслідків від таких дій не наступило, натомість заподіяна шкода суспільним відносинам є менш значною, ніж відвернута, тому вказана дія вчинена у стані крайньої необхідності, а відтак, провадження у справі слід закрити", - йдеться у рішенні суду.

Вилучений у киянина пістолет "Форт-12Р" поліція зобов'язана йому повернути.

Слід зауважити, що українське військове командування не повідомляло про атаку дронів на Київ ввечері 4 листопада. Але в ніч з 3 на 4 листопада, за даними Повітряних сил, російські військові атакували Україну зі східного напрямку іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Вісім безпілотників були знищені протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".

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Позиція правоохоронців

Масовані нальоти російських дронів, зокрема "Шахедів", восени минулого року підняли питання, як люди можуть їм протидіяти.

В жовтні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко публічно закликав власників зброї, зокрема мисливської, самостійно збивати безпілотники.

Він у своїх соцмережах опублікував відеозапис, як столичні поліцейські з автоматів збивають дрон в центральній частині Києва.

Правоохоронці стверджують, що змогли влучити в "Шахед" і збити його.

"Шахеди можна збивати. Зокрема, я вважаю, це можуть робити і наші мисливці. Їх можна і потрібно збивати, і давайте це робити", — закликав Геращенко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Правоохоронці просять громадян не збивати самостійно дрони і запевняють, що самі впораються з цим

Відповідні світлини "полювання" звичайних громадян на російські дрони також почали викладати в соцмережах.

Очільник МВС Денис Монастирський висловив іншу думку. Він закликав громадян не намагатися збивати БПЛА самостійно.

"Якщо ми говоримо про звичайну ситуацію, коли пересічна людина може використовувати зброю, це є небезпечно, і тому не потрібно цього робити. Найкраща допомога нашим Повітряним силам буде у тому, що, якщо ви бачите дрон, зателефонувати на номер "102" в поліцію, зафіксувати де саме та о котрій хвилині, ви бачили дрон", - заявив міністр.

Голова Національної поліції Ігор Клименко закликав громадян думати в першу чергу про власну безпеку, а не про те, як збити дрон.

"Є сили безпеки та оборони, які навчені цьому, вміють стріляти. Як поліцейські сьогодні вели вогонь - вони перебували вздовж вулиці та стріляли по об'єкту, вогонь вели прицільно з автоматичної зброї. Хочу попросити наших громадян: у таких випадках краще сховатися... Поліцейських та військових достатньо, і в них достатньо досвіду, щоб перекривати у таких випадках повітряні цілі".