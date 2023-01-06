"Різдвяне перемир'я" по-російськи: обстріли Херсона, Курахового і Краматорська, є загиблий

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Роман Падун Підпис до фото, Знищені будинки в Кураховому 6 січня

Міністерство оборони Росії заявило, що опівдні почався "режим припинення вогню" в зоні бойових дій. Однак Україна заявила про обстріли з боку противника на сході і півдні, які призвели до загибелі людей.

Також Росія піднімала свою бойову авіацію вдень 6 січня, тож кілька годин перед святвечором українці провели у сховищах через тривогу по всій країні.

Вдень 6 січня міноборони РФ оприлюднило заяву про дотримання "різдвяного перемир'я". Відповідне розпорядження вчора ввечері віддав очільник Кремля Володимир Путін.

Київ тоді назвав його заяву "інформаційною спецоперацією" і "пропагандистським жестом".

"Попри дотримання сьогодні 6 січня з 12 години московського часу російським угрупуванням військ режиму припинення вогню, київський режим продовжив артилерійські обстріли населених пунктів та позицій російських військ", - заявило оборонне відомство 6 січня.

Воно вказує, що українські війська здійснили 4 мінометні обстріли біля Лиману (Донецької області), у районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині - 3 артилерійські обстріли.

З району населеного пункту Новопавлівка Запорізької області начебто здійснено 8 артилерійських обстрілів.

"Вогнем у відповідь російських військ позиції ЗСУ, з яких здійснювалися обстріли, придушені", - запевняє міноборони РФ.

Слід зауважити, що керівник окупаційної адміністрації Донеччини Деніс Пушилін 5 січня заявив, що російський вогонь у відповідь не підпадає під "різдвяне перемир'я".

Автор фото, Кирило Тимошенко Підпис до фото, Загиблий рятувальник з обстріляної пожежної частини в Херсоні

Удари по цивільних

Українська влада натомість заявляє, що "режим припинення вогню" не протримався і хвилини.

Близько 11:00 за київським часом (12:00 за московським) заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про обстріл Херсона.

Удар завдали по пожежній частині.

"Зафіксовано не менше 4 вибухів. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі. І потім вони говорять про "припинення вогню". Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів", - зазначив чиновник.

Автор фото, Кирило Тимjшенко Підпис до фото, Пожежна частина в Херсоні двічі за 2 дні потрапила під обстріл

Від обстрілів загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранення, повідомив очільник Херсонської області Ярослав Янушевич.

"Так зване російське "різдвяне перемирʼя" - це бабуся, яка напередодні Різдва потрапила під обстріл у власній оселі, це родина рятувальника, яка не дочекається на повернення свого Героя, це четверо рятувальників, які зустрінуть Різдво у лікарні".

В Краматорську через обстріл постраждали 14 приватних будинків, жертв немає.

Вдень 6 січня зазнало потужних обстрілів місто Курахове на Донеччині. Мер Роман Падун повідомив про пошкодження житлових багатоповерхівок і місцевої лікарні.

Автор фото, Кирило Тимошенко Підпис до фото, Обстріляний 6 січня вдень будинок в Кураховому

Автор фото, Кирило Тимошенко Підпис до фото, Наслідки обстрілу житлових кварталів в Кураховому

"Прямі влучання в дві багатоповерхівки, пошкоджено одне приватне домогосподарство...Влучання в інфекційне відділення Курахівської лікарні... В якому перебувала на лікуванні 21 особа. Поранено працівницю Курахівської міської лікарні", - повідомив очільник.

Офіс президента вважає ці обстріли свідченням "цинічного обману" з боку Кремля, що заявляв про своє бажання припинити вогонь на православне Різдво.

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир'я". Вбивати у спину, імітуючи тишу…Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", - зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.