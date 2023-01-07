Кокаїн, чаклунка і перший секс. Сенсаційні подробиці з мемуарів принца Гаррі "Запасний"
Мемуари принца Гаррі "Запасний" (Spare), які ще не вийшли у світ, містять сенсаційні заяви та звинувачення на адресу членів королівської родини - від вживання кокаїну і марихуани самим Гаррі, ще в шкільному віці і прямо у шкільних стінах, до рукоприкладства принца Вільяма, пише газета Guardian, у розпорядження якої потрапила копія книжки.
Як зазначає редакція Guardian, автобіографія принца, складена професійним мемуаристом Дж. Р. Мерингером, написана в особистому ключі, і зачіпає всіх найближчих родичів Гаррі, тобто всіх членів королівської родини.
Поки незрозуміло, чи містяться там які-небудь сенсаційні одкровення з приводу покійної королеви Єлизавети II і її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа. У тих фрагментах книги, які переказує Guardian, про бабусю та дідуся принц не згадує.
У Кенсінгтонському та Букінгемському палацах (резиденціях принца Вільяма та короля Чарльза III відповідно) коментувати скандальні витоки відмовилися.
Англійською мовою мемуари мають вийти 10 січня. Іспаномовну версію "Запасного" вже опубліковано, і деякі британські ЗМІ (зокрема BBC) встигли частково з нею ознайомитися.
BBC розповідає про найгостріші та неоднозначні фрагменти книги.
Гаррі та Вільям просили батька не одружуватися з Каміллою
У своїй книзі Гаррі пише, що вони з братом благали батька не одружуватися на Каміллі - на той момент Паркер-Боулз, а тепер королевою-консортом Чарльза III - і окремо зустрічалися з нею для розмови, перш ніж відбулося весілля.
За словами Гаррі, він боявся, що Камілла стане для них із братом злою мачухою, але в глибині душі вони з Вільямом були готові пробачити їй все, якщо батько буде з нею щасливий.
Коли саме відбулася розмова Гаррі з Каміллою, яка ще не вийшла за його батька, з опублікованих уривків неясно, так що ми не знаємо, скільки років було принцу на той момент. Саме одруження принца Чарльза - тепер короля Чарльза III - відбулося 2005 року.
Чаклунка передала "послання від Діани"
Принц Гаррі описує, як неминуча скорбота за загиблою матір'ю, принцесою Діаною, привела його до якоїсь жінки, яка стверджувала, що має дар вступати в контакт з потойбічним світом.
"Твоя мама каже, що ти живеш життям, яке сама вона прожити не змогла. Ти живеш життям, яке вона для тебе і хотіла", - нібито сказала йому чаклунка.
Принцеса Діана загинула в Парижі 1997 року, коли Гаррі було 12 років.
У книзі Гаррі лише коротко розповідає про розмову з його покійною матір'ю, пише Guardian.
Коли і де відбулася його зустріч із чаклункою - також неясно.
Чарльз не обійняв Гаррі після смерті Діани
У своїх мемуарах Гаррі згадує, як батько підійшов до нього, щоб повідомити трагічну новину про загибель Діани в автокатастрофі - і не обійняв його на той момент.
Втім, пише принц, навіть у звичайних обставинах його батько "ніколи не вмів виявляти свої почуття".
Вільям і Кейт сміялися з костюма нациста, який Гаррі обрав для вечірки
У мемуарах стверджується, що Вільям та Кетрін сміялися, коли Гаррі на маскарад у 2005 році заявився у формі із символікою нацистської Німеччини.
За словами Гаррі, можливі варіанти костюма для вечірки він обговорював із братом і невісткою напередодні, йому була важлива їхня думка.
Він докладно описує, як попросив їх допомогти йому обрати між костюмами пілота та нациста.
"Я зателефонував Віллу і Кейт і запитав, що вони думають. Вони сказали - нацистська форма. Я взяв цей костюм напрокат, разом зі смішними вусами, і повернувся додому. Вільям і Кейт реготали. Це було навіть гірше, ніж леопардове трико Вілла, набагато безглуздіше".
Гаррі було 20, коли таблоїд Sun опублікував на першій шпальті фотографію, на якій він одягнений у нацистську форму на тематичній вечірці "Корінні мешканці та колонізатори".
Як Гаррі втратив цноту
Гаррі відверто говорить, що перший сексуальний досвід у нього стався в 17 років.
Це сталося в полі за пабом з жінкою, яка була старша за нього.
Партнерка поводилась із ним, "як із молодим жеребцем", пише Гаррі, і перший сексуальний досвід став для нього вкрай принизливим.
Кокаїн в 17 років і марихуана в Ітоні
Гаррі розповідає, що йому запропонували понюхати кокаїн, коли у віці 17 років він був в гостях у знайомих. Принц зізнається, що кілька разів вживав цей наркотик, хоч, за його словами, це й не давало йому задоволення.
"Це було не дуже весело і не дало мені особливого відчуття щастя, як це відбувалося з іншими. Натомість я відчував себе іншою людиною, а це й було моєю головною метою. Я був 17-річним хлопчиком, який готовий спробувати все, що змінить заздалегідь встановлений порядок".
Він також розповідає, як у роки навчання в Ітоні курив марихуану у ванній кімнаті кампусу, поки його охоронці-поліцейські охороняли будівлю ззовні.
Вільям був незадоволений присутністю Гаррі в Ітоні
"Ти не знаєш мене, Гарольде, а я - тебе", - нібито сказав братові принц Вільям, коли той прибув на навчання до найпрестижнішого коледжу Великої Британії.
На той час Вільям провчився в Ітоні вже два роки і, як він сам зізнавався Гаррі, це місце стало для нього притулком від родини.
"У нього не було тягаря у вигляді молодшого брата, який би ліз до нього з розпитуваннями або пхав свій ніс у його коло спілкування", - трактує Гаррі позицію Вільяма.
Гаррі попросив брата не турбуватися з його приводу і пообіцяв забути, що вони знайомі.
Чарльз благав Вільяма і Гаррі не битися
Гаррі згадує, як у 2021 році, після похорону діда - герцога Единбурзького - вони з Вільямом мало не побилися.
Принц Чарльз буквально встав між синами і сказав: "Будь ласка, хлопчики, не отруюйте мені останні роки життя".
Про смерть бабусі Гаррі дізнався не від сім'ї, а з новин
За словами принца Гаррі, про смерть своєї бабусі - королеви Єлизавети ІІ - він дізнався з новин сайту BBC. Коли її стан помітно погіршувався, йому подзвонив батько, і Гаррі збирався в дорогу - в шотландську резиденцію королеви Балморал, де вона перебувала під наглядом лікарів.
Однак незабаром йому дали зрозуміти, що брати з собою Меган не варто, слідує з мемуарів. Цим Гаррі пояснює плутанину, що виникла в день смерті королеви, коли преса спочатку повідомила, що Гаррі та Меган їдуть разом, а потім, що Меган не буде. При цьому дружина принца Вільяма Кейт також не поїхала до Балморалу.
Він дізнався, що королева померла, коли його літак приземлився у Великій Британії. Не від сім'ї, а з новин у телефоні, наголошує Гаррі у своїй книзі.
"Коли літак пішов на посадку, спалахнув екран мого мобільного. Надійшло повідомлення від Мег (Меган): "зателефонуй мені, як тільки отримаєш це". Я відкрив сайт BBC. Моя бабуся померла. Мій батько став королем", - пише принц Гаррі.
Вільям - спадкоємець, Гаррі - запасний
Назва книги "Запасний", стверджує принц Гаррі, обрана не випадково і має глибоке значення. Це слово нібито вимовив його батько, коли Гаррі народився.
Римований вираз "an heir and a spare" ("один спадкоємець і один запасний") у британській англійській є стійким. У знатних сім'ях так заведено напівжартома називати двох дітей. Старша дитина має успадкувати батьківський титул і стан, а молодший служить гарантією того, що рід не перерветься навіть у тому випадку, якщо зі старшим сином щось трапиться.
"Чудово. Ти дала мені одного спадкоємця і одного запасного. Твоя місія виконана", - нібито сказав тоді принц Чарльз принцесі Діані, стверджує Гаррі.
Він уточнює, що йому самому про це розповіли, коли йому вже було 20, але своє джерело автор мемуарів не називає.