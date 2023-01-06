Ракети Sea Sparrow, які США передають Україні. Для чого ЗСУ небезпечний "горобець"

51 хвилин(и) тому

Автор фото, raytheonmissilesanddefense.com

У Вашингтоні повідомили, що у новому пакеті військової допомоги для ЗСУ вперше будуть зенітні ракети Sea Sparrow. Що це і для чого вони потрібні?

Ще 5 січня американське видання Politico з посиланням на джерела повідомило про передачу Україні американських ракет. Понад те, за даними ЗМІ, вони будуть використовуватись на старих радянських зенітно-ракетних комплексах, таких як "БУК".

"У пакет вперше увійдуть протиповітряні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з землі для перехоплення літаків або крилатих ракет. Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося налаштувати наявні пускові установки "БУК" радянської епохи, щоб стріляти з Sea Sparrow", - вказує Politico.

Наразі Тайвань є єдиною країною, яка має версію ракет Sea Sparrow наземного базування, тоді як ВМС США та кілька союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

Тайвань 30 років тому отримав близько 500 таких ракет і використовує їх у своїй системі протиповітряної оборони Skyguard.

Українське видання Defense Express вказує, що передача Києву цих зенітних ракет є дуже важливою, оскільки закриє наявний дефіцит такого озброєння.

"Це насправді дуже позитивна новина, бо таких ракет на складах є чимало і це дозволить вирішите одне з болючих питань дефіциту ракет до радянських систем, тим паче, що вони можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети, що особливо актуально в контексті російських ударів по Україні".

Що можуть "Морські горобці"?

Ракети RIM-7 Sea Sparrow (в перекладі "Морський горобець") були розроблені в 1960-х роках американськими компаніями Raytheon і General Dynamic на основі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow.

Зараз вони є важливою частиною ешелонованої системи протиповітряної оборони американських бойових кораблів.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети наступні: маса у близько 230 кг, з якої 40,5 кг осколково-фугасної бойової частини. Ракета довжиною у 3,64 м та діаметром 0,203 м може знищувати цілі на дальності від 1,5 до 20-30 км на висоті від 6 м до 15240 м зі швидкістю понад 3,5 Маха.

Автор фото, raytheonmissilesanddefense.com Підпис до фото, Запуск "Sea Sparrow" з військового корабля. Скріншот відео

Використання цих ракет не обійшлось без інцидентів. Восени 1992 року США, Туреччина та кілька інших членів НАТО брали участь у навчаннях "Exercise Display Determination 1992".

Під час однієї з фази навчань 2 жовтня американський авіаносець Saratoga випадково випустив 2 ракети Sea Sparrow в бік турецького есмінця Muavenet. Удари прийшлися по командному містку і бойовому центру турецького корабля.

Внаслідок вибуху і пожежі п'ять членів екіпажу корабля загинули, а 22 були поранені. Сусідні кораблі ВМС США надали допомогу турецькому кораблю, який втратив управління.

Американські матроси, які випустили ракети, не були покарані, але командир корабля, капітан Джеймс М. Драгер, чотири офіцери та троє військовослужбовців отримали адміральське позасудове покарання і пішли з ВМС США.

Вашингтон також передав свій фрегат Capodanno Туреччині в якості компенсації за аварію.

В 1994 році декілька турецьких моряків, які служили на борту Muavenet, подали судовий позов проти уряду Сполучених Штатів. Але американська Феміда відмовила їм. Підставою стало те, що судова влада не має права "втручатись у процес ухвалення військових рішень та в питання зовнішньої політики".