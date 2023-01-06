Яким буде перше богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі

1 година тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Спецназ поліції охороняє вхід до Києво-Печерської лаври, 14 жовтня 2018 року

Вранці 7 січня вперше в українські історії предстоятель ПЦУ має відслужити божественну літургію в Києво-Печерській лаврі. Десятиліттями вона була основним храмовим комплексом УПЦ МП.

Митрополит Епіфаній проведе божественну літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі. Вона розпочнеться о 9 годині ранку 7 січня.

ПЦУ повідомила, що для "запобігання провокаціям" під час богослужіння громадянам буде заборонено проходити до лаври з їжею, водою та напоями, парасолькам та "іншими подібними предметами".

Всі, хто бажає взяти участь у богослужінні та молитві, повинні мати при собі посвідчення особи.

У лавру пускатимуть після проходження рамок металошукачів, тож радять не брати з собою будь-яких небезпечних предметів.

Автор фото, unian Підпис до фото, Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній

Охорона Києво-Печерської лаври буде суттєво посилена.

"Поліція Києва готується до забезпечення правопорядку під час богослужіння в Успенському соборі лаври. Сама подія — історична. Буде залучено загалом близько 3 тисяч правоохоронців, із них — майже 1 700 поліцейських", — сказав начальник Головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський..

Силовики будуть перебувати як по периметру лаври, так і біля самого Успенського собору.

Головне завдання поліції - не допустити заворушень та провокацій, заявив Вигівський. Проте він наголосив, що поки інформації про можливі порушення громадського порядку немає.

В.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник у коментарі ВВС News Україна так відповів на питання, чи готовий заповідник до прийняття великої кількості людей і забезпечити охорону:

"Питання безпеки поставили на найвищому рівні. Буде залучена поліція та поліція охорони, задіємо усі можливі структури задля безпечного проведення служби".

У заповіднику додали, що вже зранку 6 січня туди почали прибувати автомобілі та служби, які займаються безпековими питаннями.

Як УПЦ МП втратила монополію на лавру

Міністерство культури підтвердило, що дало дозвіл на проведення предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Заповідник "Києво-Печерська лавра" також уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8.00 до 12 години дня.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Намісник лаври, митрополит УПЦ МП Павло каже, що богослужіння ПЦУ на території храмового комплексу незаконне. Проте він закликав своїх вірних не заважати службі 7 січня

Успенський собор лаври та Трапезна церква до кінця 2022 року перебували у погодинній оренді УПЦ МП.

Проте держава не продовжила договір користування. 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що спеціальна комісія завершила перевірку майна двох споруд і вони остаточно повернуті в користування державі.

Обидва храми розташовані на території Верхньої лаври. Весь комплекс споруд Нижньої лаври і далі перебуває в оренді УПЦ МП.

При цьому намісник лаври, митрополит УПЦ МП Павло (Лебедь) не погоджується з діями держави та обіцяє оскаржити їх у суді.

Митрополит Павло в останній проповіді напередодні 7 січня закликав вірян не йти на жодні конфлікти і не заважати проведнню служби в Успенському соборі.