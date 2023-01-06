У Мексиці під час затримання сина наркобарона Ель Чапо загинули 29 людей

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Під час кривавої операції із затримання сина мексиканського наркобарона Ель Чапо загинули щонайменше 29 осіб, повідомляє влада Мексики.

32-річний Овідіо Гусман-Лопес, якого вважають лідером колишнього картелю свого батька, був схоплений у Кульякані та доставлений до Мехіко у четвер, 5 січня.

Це викликало заворушення в Мексиці. Під час і після арешту було вбито 10 військових і 19 підозрюваних.

Розлючені члени банди встановили блокпости на дорогах, підпалили десятки автомобілів і атакували літаки в місцевому аеропорту.

Міністр оборони Луїс Кресенсіо Сандовал заявив у п'ятницю, 6 січня, що ще 35 військовослужбовців отримали поранення, а 21 збройного нападника заарештовано.

Гусман-Лопес на прізвисько "Мишка" (The Mouse) був вивезений гелікоптером і доставлений до столиці, а потім відправлений у федеральну в'язницю суворого режиму.

Його звинувачують в тому, що він керував угрупованням сумнозвісного картелю свого батька Сіналоа - однієї з найбільших у світі організацій з торгівлі наркотиками.

Його батько, Хоакін "Ель Чапо" Гусман, відбуває довічне ув'язнення в США після того, як у 2019 році його визнали винним у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей. Під час суду над ним були розкриті деякі жорстокі подробиці діяльності мексиканських наркокартелів.

Автор фото, US Department Підпис до фото, Гусман-Лопес на прізвисько "Мишка" (The Mouse). США визначили нагороду 5 млн доларів за інформацію про нього

За словами Сандовала, шестимісячна операція по захопленню Гусмана-Лопеса була реалізована за підтримки Сполучених Штатів.

США призначили винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту або засудження, а також трьох його братів, які, як вважають, також зберегли свої керівні посади в картелі.

Але президент Мексики Андрес Лопес Обрадор запевняє, що найближчим часом не планується екстрадиція Гусмана-Лопеса до США.

Операція, яка почалася на світанку в Куліакані, штат Сіналоа, на північному заході Мексики, викликала хвилю насильства з боку озброєних членів картелю.

Десятки транспортних засобів були підпалені, а щонайменше два літаки в аеропортах Сіналоа були вражені вогнем з боку бандформувань. Через це в місцевих аеропортах було скасовано понад 100 рейсів.

За словами міністра оборони Сандовала, два літаки мексиканських ВПС були змушені здійснити аварійну посадку після того, як по них відкрив вогонь наркокартель.

Для підтримки наземної операції з боку влади були задіяні бойові вертольоти.

Президент Лопес Обрадор сказав, що мексиканські сили діяли відповідально, піклуючись про цивільне населення та уникаючи невинних жертв. Інформації про загиблих серед цивільного населення поки не надходило.

Ще близько тисячі військовослужбовців направляються в Сіналоа, щоб допомогти з поточними заходами безпеки.

На відео в соціальних мережах видно, як палаючі автобуси блокують дороги в Кульякані.

32-річна Джастін Голдбас їхала в автобусі через Сіналоа, повертаючись додому в Лос-Анджелес зі своїм чоловіком і восьмирічним сином - незадовго до початку заворушень у четвер.

Потім їм сказали, що автобус "під загрозою", а водієві повідомили, що йому потрібно "зупинитися і сховатися". Транспортний засіб був припаркований біля головної дороги на 16 годин у Каборці, в сусідньому штаті Сонора, перш ніж його знову дозволили рухатися.

"Було багато страху, люди були налякані", - сказала Джастін.

"Наш автобус щойно проїхав місце, де це сталося - буквально, якби ми почекали ще 30 хвилин, перш ніж проїхати, ми б опинилися в епіцентрі"

"Ми також бачили охоронців, деякі в машинах, а деякі у великих танках, що їхали на південь. Можливо, ми були далеко від цього, але ми були достатньо близько, щоб побачити багато людей, які досить швидко їхали в протилежному напрямку".

Мексиканська авіакомпанія Aeromexico повідомила, що фюзеляж літака, який мав летіти з Кульякана до Мехіко, був уражений вогнем під час операції в четвер вранці, коли він готувався до зльоту.

Зазначається, що ніхто з клієнтів і співробітників не постраждав. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як пасажири присідають і ховаються на своїх сидіннях.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Члени наркокартелю знищили 2 літаки в аеропортах в Мексиці. Десятки рейсів були скасовані.

"Коли ми прискорювалися для зльоту, ми почули постріли дуже близько до літака, і тоді ми всі кинулися на підлогу", - сказав агентству Reuters один із пасажирів Девід Теллез.

Президент США Джо Байден наступного тижня має відвідати Мексику для участі в саміті північноамериканських лідерів.

Він прибуде в неділю, на день раніше, ніж очікувалося раніше, згідно з твітом міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда. Причини, чому він прибуде раніше, не назвали.

Усі школи в усьому штаті Сіналоа були закриті в п'ятницю, повідомили в місцевому урядовому органі, що наглядає за освітою.

Мексиканські сили безпеки раніше заарештовували пана Гусмана-Лопеса в 2019 році, але відпустили його, щоб уникнути загрози насильства з боку його прихильників.

Державний департамент США каже, що він і його брат Хоакін наразі контролюють приблизно 11 лабораторій метамфетаміну в штаті Сіналоа, виробляючи приблизно 1,3 -2,2 тонни кг наркотику на місяць.

Крім того, правоохоронці мають дані, що Гусман-Лопес замовив вбивства інформаторів, торговця наркотиками та популярного мексиканського співака, який відмовився співати на його весіллі.