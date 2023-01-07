Як святкують Різдво православні в усьому світі - фото

1 година тому

Православні християни в усьому світі святкують Різдво, яке відбувається цього року на тлі війни між двома православними країнами.

Понад 200 мільйонів християн по всьому світу пов'язані з православними церквами. Більшість із них святкує Різдво 7 січня, оскільки вони дотримуються юліанського календаря, на відміну від тих християнських конфесій, які дотримуються григоріанського календаря.

Хоча більшість православних християн проживають у Східній Європі, церемонії та хресні ходи проходять по всьому світу, зокрема на Близькому Сході, де православні церкви є найпоширенішою формою християнства.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В Україні святкування проходить на тлі війни. Так святкують військові поблизу лінії фронту на Донбасі під час короткого перепочинку між боями.

Підпис до фото, У Києво-Печерській лаврі вперше різдвяне богослужіння провела Православна церква України. На службі в Успенському соборі лаври зібралося більше тисячі людей

Підпис до фото, Різдвяне богослужіння провів предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Києві віряни також запалили свічки у Володимирському соборі. Мільйони українців прийшли до церков по всій країні, щоби помолитися за мир

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Храмі Христа Спасителя в Москві предстоятель РПЦ патріарх Кирил очолив урочистості. Кирило активно підтримує війну президента Росії Володимира Путіна проти України.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Самотня фігура Володимира Путіна під час служби у Благовіщенському соборі в Кремлі. Напередодні Різдва він оголосив про тимчасове припинення вогню, проте 6 січня російські військові продовжували обстріли території України

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У церкві Святого Сави у Белграді в Сербії віряни відвідали щорічне багаття із сухих дубових гілок - бадняк. Вогонь символізує багаття, яке розвели пастухи, щоб зігріти немовля Ісуса в яслах

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Ефіопії, де мешкає понад 36 мільйонів православних християн, священики повели віруючих відзначати Святвечір - або Гену - в церкві Святої Марії в Лалібелі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А в храмі Різдва Христового у Віфлеємі - місці, де народився Ісус - зібралися віряни, щоб відзначити один із найважливіших днів у православній вірі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Християни греко-православної церкви святкують Різдво 25 грудня, але у п'ятницю вони відзначили Богоявлення. Віряни тримають дерев'яний хрест, який вони дістали з вод Золотого Рогу в Стамбулі у Туреччині.