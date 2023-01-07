Як святкують Різдво православні в усьому світі - фото
Православні християни в усьому світі святкують Різдво, яке відбувається цього року на тлі війни між двома православними країнами.
Понад 200 мільйонів християн по всьому світу пов'язані з православними церквами. Більшість із них святкує Різдво 7 січня, оскільки вони дотримуються юліанського календаря, на відміну від тих християнських конфесій, які дотримуються григоріанського календаря.
Хоча більшість православних християн проживають у Східній Європі, церемонії та хресні ходи проходять по всьому світу, зокрема на Близькому Сході, де православні церкви є найпоширенішою формою християнства.
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