Що програма з розпізнавання облич виявила про оточення Путіна

Джейк Нортон, Адам Робінсон, Пол Маєрс

BBC Reality Check & BBC Monitoring

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Путін виступив з телезверненням у новорічну ніч

У соціальних мережах ширяться повідомлення про те, що під час новорічного звернення президента Росії Володимира Путіна поруч із ним стояли актори. Схожа інформація з'являлась і про інші заходи за участі російського лідера. Чи можна довести, що це так?

Щоб перевірити деякі з цих звинувачень, ми використали програмне забезпечення для розпізнавання облич.

Російський президент неодноразово позував на заходах поруч із людьми, які зовсім не ті, ким вони здаються.

Розслідування Російської служби BBC у 2020 році виявило, що на деяких заходах із президентом, під час яких він начебто розмовляє з випадковим людьми, насправді були місцеві чиновники.

Білявка

Підпис до фото, Користувачі соцмереж стверджують, що одна і та сама жінка з'являється на трьох різних заходах з президентом Путіним

Публікації у соціальних мережах і на новинних сайтах, як-от The Sun і Daily Mail, припускали, що жінка з білявим волоссям грала різних персонажів на кількох попередніх заходах з Путіним, як-от риболовля в 2016 році та церковна служба в 2017-му.

Інші ресурси, зокрема українські ЗМІ, стверджують, що вона може бути співробітницею Федеральної служби охорони Росії (ФСО) - сил безпеки, які охороняють вищих керівників.

За допомогою комп'ютерної програми ми порівняли обличчя жінки з новорічного звернення президента з зображеннями жінки 2016 і 2017 років. Програма показала низький результат збігу 29% та 28% відповідно.

"Зазвичай для виявлення ідентичності має бути показник схожості у 75% або вище", - каже професор Хассан Угайл, директор Центру візуальних обчислень Бредфордського університету.

Далі ми порівняли знімки з подій, проведених у 2016 та 2017 роках, які дали 99,1% збігу, що переконливо вказує на те, що обидва зображення належать одній людині.

Цю жінку в російських ЗМІ назвали Ларисою Сергухіною. Обидва заходи, на яких вона з'явилася, відбулися в Новгородській області, де вона є депутатом регіонального парламенту від партії "Єдина Росія", що підтримує Путіна.

Коли ми порівняли її зображення 2016 року з човна з її офіційним портретом на вечірці в Інтернеті, ми отримали 99,8% відповідності. Сергухіна також значиться засновницею рибної компанії в Новгороді.

Жінку на новорічному зверненні російські ЗМІ назвали Анною Сергіївною Сидоренко, капітаном і військовим лікарем. Порівняння її обличчя на новорічному заході із зображенням, взятим із відеоінтерв'ю, опублікованого на сайті російської газети "Исвестия", показало 99,5% відповідності. Її ім'я також фігурує в оприлюдненому українськими спецслужбами списку військовослужбовців російського військового полку.

Рибалки

Потім команда BBC дослідила твердження про групу чоловіків у рибальському спорядженні, сфотографованих поруч із Путіним на човні в 2016 році.

Ці ж чоловіки, як стверджується, також були на фото з церковної служби 2017 року.

Порівняння облич чоловіків на човні з обличчями у церкві дало понад 99% збігу для всіх чотирьох чоловіків. Через це ми уважніше дослідили, хто ці люди.

Ми виявили докази того, що всі вони працювали в Новгородській області, і принаймні троє з них були рибалками.

Олексій Ляшенко (1) - лідер рибальської бригади, зображеної разом з Путіним. Ми знаємо про це з його акаунтів у соціальних мережах, а також профілів, опублікованих про команду рибалок в інтернеті.

Євген Ляшенко (5) - син Олексія. Його також названо членом тієї ж команди. І Олексій, і Євген мають акаунти в соціальних мережах, які підтверджують, що вони батько і син.

Згідно з цими ж даними, бригада входить до складу місцевого агроконгломерату "Єврохімсервіс", заступником гендиректора якого є Лариса Сергухіна (3).

Сергія Александрова (2) російські ЗМІ називають рибалкою. Ми знайшли його профіль у соцмережі, на якому він зображений на човні в одязі рибалки.

Автор фото, VK

Ми не змогли знайти у соціальних мережах профіль людини номер 4, але виявили зображення, яке збігається з його зовнішністю. Під ним є коментар користувача "Як усе пройшло з Путіним?" і відповідь "Він кілька разів зустрічався з Путіним на роботі в Новгороді".

На іншому зображенні, опублікованому в інтернеті, стверджується, що двоє цих рибалок також зустрічалися з Путіним під виглядом фермерів у Ставропольському краї. Але якщо порівняти обличчя фермерів з двома рибалками, програма розпізнавання облич показує менше 8% схожості.

Продавчиня морозива

Було кілька інших прикладів, коли жінок з білявим волоссям вважали акторками на заходах з президентському минулому. Зокрема йшлося про два фото жінки, яка подає Путіну морозиво на авіашоу у 2017 та 2019 роках.

На фото портрет жінки зроблений у профіль і має нижчу роздільну здатність, що робить розпізнавання обличчя ненадійним, тому ми не можемо точно оцінити зображення.

Але ми знайшли на російському телебаченні в 2019 році інтерв'ю з жінкою, яка заявила, що вона продавчиня морозива, яка обслуговувала президента на обох заходах.

Це цілком може бути та сама людина, адже вона брала участь в тому самому авіашоу, яке Путін відвідав двічі з різницею у два роки.

Були також припущення, що та сама жінка, яка продавала морозиво Путіну, позувала як співробітниця російської авіакомпанії "Аерофлот", але програма з розпізнавання облич не могла надійно підтвердити схожість облич у цьому випадку.

У травні були також припущення, що поранений солдат, з яким Путін зустрівся під час візиту у лікарню, раніше фігурував на фото з ним на заводі.

Однак, комп'ютерна програма показала лише 25% схожості, що не є достатнім для збігу зображень.

Репортаж за участі Ольги Робінсон, графіка Яни Таушинськи.