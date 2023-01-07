Телефони Android зможуть підключатися до супутника, якщо мобільна мережа не працює

Зої Клейнман

Редактор з питань технологій

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Iridium

Нове партнерство між фірмою супутникових телефонів Iridium і гігантом мікросхем Qualcomm забезпечить супутникове підключення до преміум-смартфонів Android пізніше цього року.

Це означає, що в місцях, де немає покриття мобільного зв'язку, телефони зможуть підключатися до супутників, які проходять повз, і надсилати та отримувати повідомлення.

Мікросхеми Qualcomm є в багатьох смартфонах на базі Android.

Apple анонсувала функцію супутника для iPhone 14 у вересні 2022 року.

Зараз послуга доступна лише для надсилання та отримання простих текстових повідомлень в екстрених випадках.

Британський виробник смартфонів Bullitt першим запустив власний супутниковий сервіс, випередивши Apple. Він також призначений для використання в екстрених випадках і буде доступний в обраних регіонах.

Нове партнерство зробить таку саму послугу доступною для мільйонів інших користувачів смартфонів, не прив'язуючи їх до певного бренду, але виробник повинен увімкнути її.

Iridium - оригінальна супутникова телефонна система, яка відправила свій перший супутник на орбіту в 1997 році. Вона завершила оновлення своєї мережі з 75 космічних апаратів у 2019 році.

Супутники покривають всю земну кулю та літають на низькій орбіті, приблизно у 780 км над Землею, групи супутників можуть передавати сигнал між собою.

Qualcomm повідомила, що спочатку нова функція під назвою Snapdragon Satellite буде включена лише у преміальні чіпи, тому навряд чи з'явиться в бюджетних пристроях.

Але згодом її встановлять на планшетах, ноутбуках і навіть транспортних засобах, вона також стане послугою, яка не обмежуватиметься лише екстреним зв'язком, хоча, ймовірно, за це потрібно буде платити.

Супутникове підключення вважають наступним кроком для мобільних телефонів, адже воно здатне вирішити проблему зон, де немає мобільного покриття, наприклад, у сільській місцевості чи віддалених місцях.

Його вже успішно розгорнули для забезпечення широкосмугового покриття такими службами, як Starlink Ілона Маска.

Супутникове широкосмугове з'єднання є швидким і загалом надійним, але дорожчим, ніж кабельне або оптоволоконне з'єднання.

Використання цієї функції регулюватимуть місцеві урядові постанови, оскільки у деяких країнах, як-от Індія і Китай, заборонене використання супутникових телефонів.