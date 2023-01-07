Різдвяне перемир'я, якого не було. Репортаж ВВС з охопленого війною Бахмуту

Джеймс Вотерхаус

Кореспондент BBC, Бахмут

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, По місту Бахмут росіяни продовжували завдавати удари попри 36-годинне припинення вогню, яке оголосила Росія в односторонньому порядку

Доїхати від Костянтинівки до Бахмута - це як злізти зі скелі цивілізації.

Звуки пострілів танків говорять про те, що ви наближаєтеся до однієї з найактивніших ділянок на лінії фронту на східному Донбасі.

Вони також показують, що оголошене Росією 36-годинне припинення вогню - це лише слова.

"Обіцяли, що буде, але ми цього не бачимо і не відчуваємо", - каже український військовий Олександр.

Постійні удари "прильотів" артилерії підтверджують його слова. Згодом за 50 метрів від місця, де ми говоримо, падає снаряд.

Я підстрибую. Олександр не здригається.

"Для чого це все?" - питає він.

Цілком резонне запитання посеред практично зруйнованої головної площі міста.

Підпис до фото, Олександр каже, що реального режиму припинення вогню на місці він не бачить

"Все руйнується. Гинуть мирні жителі, гинуть солдати, гинуть наші люди", - каже військовий.

Російські сили перебувають на східній околиці міста трохи менш ніж в двох кілометрах. З літа вони кинули всі сили, щоб взяти Бахмут, намагаючись просунутися далі на захід, але місто не впало.

У четвер Володимир Путін оголосив про припинення вогню, якого, за його словами, його війська будуть дотримуватися на всій лінії фронту.

Воно мало тривати з опівдня п'ятниці до півночі суботи. Він стверджував, що це для того, щоб православні могли відсвяткувати Різдво.

Україна майже одразу відмовилася від перемир'я. Для тих, хто залишився в Бахмуті, видається, цей день точно не той, який варто відзначати.

Цивільний Сергій, що згрібає листя в урну, доводить мене, що я помиляюся.

"Такого не побажаєш навіть ворогові, але ми відсвяткували Різдво, як завжди, — каже він. - У нас була ялинка і прикраси, але це було в підвалі".

Підпис до фото, Сергій - один із небагатьох мирних мешканців Бахмуту, що залишився в місті

Ви не очікуєте зустріти в цьому місті когось, хто не є солдатом. Тут залишилося лише кілька тисяч людей із довоєнного населення в 50 тис..

По обмерзлих дорогах щодуху мчить військова техніка. Ми не можемо залишатися на одному місці більше п'яти хвилин. Зволікання зробило б нас мішенню.

Важко уявити собі більш сильний обстріл, але Сергій стверджує, що зараз відносно спокійно.

"Бачите, тут немає даху?" - питає він. - Це було гучно. Коли вдарили по автобусній станції, було гучно. Коли влучили в цей ліхтарний стовп, було гучно. Отже, зараз тихо".

Якщо дивитися на заяву Володимира Путіна про перемир'я як на вершину айсберга, вона була знаковою. Вперше такі речі говорить одна зі сторін.

Але Східна Україна зі війною добре знайома. Це був осередок російської агресії з 2014 року після того, як Москва вперше підтримала тут бойовиків-сепаратистів.

Протягом багатьох років тут було багато спроб запровадити припинення вогню. Більшість зазнали невдачі, і мало хто в Бахмуті очікував перепочинку від цієї останньої спроби.