"Ми втратили 5 людей". Як українці під час війни розвивають стартапи

Джеймс Клейтон

Кореспондент з питань технологій у Північній Америці

49 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Любомир Дикун, генеральний директор G-Mak

Любомир Дикун каже, що 95% його працівників пішли воювати.

Він є генеральним директором G-Mak, української компанії, що розробляє рішення для безпеки житла.

Його ідея схожа на систему домашньої безпеки Amazon Ring - але з розмахом.

Розробка їхньої компанії виглядає як маленька чорна коробка з камерою.

Якщо вона виявить зловмисника, то може застосувати сльозогінний газ, щоб відлякати потенційного грабіжника.

"Українці вміють захищати" - так звучить гасло компанії.

Однак війна створила для Любомира величезну проблему - забрала його працівників.

"Ми втратили п'ятьох людей", - каже він, стримуючи сльози.

Спроба створити успішний стартап і у найкращі часи є величезним викликом, але зробити це під час війни надзвичайно важко.

Бомбардування, напади на інфраструктуру та відключення світла - це лише деякі з труднощів роботи в Україні зараз.

І все ж делегація українських стартапів здійснила довгу подорож до Лас-Вегаса, на найбільшу у світі технологічну виставку.

Для них CES (The Consumer Electronics Show) - це величезна можливість залучити західних інвесторів.

Але навіть дістатися на виставку було непросто.

Підпис до фото, Артем Дудинський, співзасновник Corner

"Мені знадобилося три дні, щоб потрапити сюди", - розповідає Артем Дудинський, співзасновник онлайн-дизайнера кухонь Corner.

Чоловікам до 60 років заборонено залишати країну, тому він мав отримати спеціальний дозвіл від української влади на виїзд.

Для нього незліченні неонові вивіски Лас-Вегаса - величезний контраст із Києвом, де електрика є розкішшю.

"Іноді мій робочий день обмежується батареєю мого комп'ютера... два тижні тому у мене три дні не було електрики", - каже він.

Хоча Артем знайшов альтернативне рішення. АЗС біля його дому має надійний генератор. Тож зараз його офіс - це бензоколонка. Це єдиний спосіб роботи програміста.

Він каже, що в квартирі немає опалення. "Я сплю разом із собакою, щоб зігрітися", - каже він.

Підпис до фото, Мар'яна Романяк, Rekava

Мар'яна Романяк працює в Rekava - компанії, яка виготовляє біорозкладний одноразовий посуд із кавової гущі.

Вони базувалися у Сумах неподалік від кордону з Росією, тож її бізнес-партнер ухвалив важке рішення перенести компанію через усю Україну до Львова.

"Бізнесу в Україні зараз дуже важко", - каже вона.

Крім бомб і браку електроенергії, новим компаніям майже неможливо отримати фінансування, каже Мар'яна.

"Усі наші великі інвестори та великі компанії підтримують армію", - каже вона.

Але водночас Мар'яна визнає, що перебування у Львові - поблизу кордону з Польщею - справді допомогло бізнесу.

"Ми почали думати, що, можливо, для нас краще бути поруч із Європейським Союзом, тому що ми можемо легше досягати результатів", - каже вона.

Інша компанія, eFarm, створена, щоб допомогти українським фермерам вносити добрива на полях за допомогою супутникових технологій.

Хоча за останні кілька місяців компанія зробила кардинальний розворот - і випробовує технологію, яка може виявляти наземні міни.

Підпис до фото, Тетяна Горзей, eFarm

Тетяна Горзей з eFarm каже, що заміновано 30% українських полів. "Якщо поля займають мільйони гектарів, то справді важко перевірити кожен сантиметр", - каже вона.

Що стосується Любомира, генерального директора G-Mak, то він хоче спробувати виробляти свої пристрої для безпеки для дому в Америці.

Для нього CES є життєво важливою можливістю зустрітися з потенційними інвесторами.

Багато членів української делегації показали хоробре обличчя війни і сподіваються, що вони зможуть досягти успіху.

І якщо вони зможуть це зробити після всіх викликів, які кинула війна, у них є непогані шанси досягти успіху й деінде.