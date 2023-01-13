Підрахунок калорій у їжі - небезпечний пережиток минулого?

52 хвилин(и) тому

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Зараз - саме той час, коли люди роблять новорічні обіцянки. Скинути вагу та привести тіло до ладу - одна з найпопулярніших.

Щоб цього досягти, ми часто обмежуємо споживання їжі та збільшуємо фізичне навантаження.

Оскільки енергія, що міститься в їжі, вимірюється в калоріях, багато хто припускає, що якщо ми підрахуємо та зменшимо споживання калорій, то досягнемо своєї мети втратити вагу.

Але чи це правильний підхід - чи настав час його переосмислити? Деякі експерти не тільки кажуть, що підрахунок калорій є застарілим методом, але й стверджують, що він небезпечний.

Що таке калорія і звідки взявся цей термін?

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Калорія - це одиниця енергії, яка часто використовується для вираження харчової цінності продуктів.

Термін походить від латинського слова calor, що означає тепло і використовується вже понад століття.

"Ніколя Клеман визначив калорію як кількість тепла, необхідну для підвищення температури одного літра води на 1C на рівні моря", — розповідає ВВС доктор Джайлс Єо, професор молекулярної нейроендокринології в Кембриджському університеті.

Французький учений Клеман був першим, хто використав це слово в лекціях про теплові двигуни на початку 19 століття.

Звідси походить сьогоднішнє словникове визначення, яке говорить, що калорія еквівалентна тепловій енергії, необхідній для підвищення температури 1 кг води на 1°C, і дорівнює одній тисячі маленьких калорій: кілокалорій.

Який вплив це відкриття мало на весь світ?

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Здатність точно вимірювати калорійність їжі стала переломним моментом.

"Раптово завершилась ера, у якій вважали, що дієта конкретної людини безпосередньо пов'язана з її расою, кліматом, у якому вона живе, її соціальним класом і, звичайно, статтю, і жодні дві дієти не можна порівняти. Але раптом вони стали порівнянними", - пояснює Нік Каллатер, професор історії та міжнародних досліджень в Університеті Індіани, Блумінгтон.

Наші уявлення про їжу зазнали серйозних змін. Люди почали розглядати їжу як суму багатьох компонентів, таких як білки, вуглеводи, мікроелементи, жири тощо.

"Тіло тепер розглядалося як двигун, а їжа - як паливо, що змінило те, як люди розглядали їжу", - каже Каллатер.

У 20 столітті калорії навіть почали впливати на державну політику. У 1920-30-х роках японський флот запровадив дієтичні стандарти для своїх моряків, що, на їхню думку, привело їх у відповідність до європейських стандартів. До раціону моряків почали вводили пшеницю та м'ясо, особливо свинину та курку, і рекламувати їх широкій японській громадськості. Існує думка, що японська їжа, яка подобається багатьом із нас сьогодні, виникла завдяки цій зміні дієти.

Протягом десятиліть США використовували підрахунок калорій, щоб визначити, скільки продовольчої допомоги потрібно надіслати країнам, які страждають від посухи, а Ліга Націй, яка виникла в результаті Версальського договору наприкінці Першої світової війни, вивчала питання харчування і встановила 1935 року глобальний стандарт, який рекомендував дорослій людині споживати 2500 калорій на день.

Зараз загальноприйнятою нормою є 2500 калорій на день для чоловіка і 2000 калорій - для жінки.

Чому деякі експерти стверджують, що підрахунок калорій застарів?

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Деякі експерти стверджують, що підрахунок калорій застарів - і ось чому.

Навіть якщо різні продукти мають однакову енергетичну цінність, вони можуть не мати однакових переваг для здоров'я чи харчування. Наприклад, склянка молока містить близько 184 калорій, а аналогічна склянка чистого пива містить менше - 137 калорій.

"Насправді ми не їмо калорій; ми їмо їжу, а потім наше тіло має працювати, щоб отримати калорії. Залежно від того, яку їжу ви їсте - моркву, пончик чи стейк - ваше тіло має працювати різною мірою, щоб отримати калорії", - зазначає генетик Джайлз Єо.

Етикетки, які ми бачимо на харчових продуктах у супермаркетах, повідомляють нам, скільки калорій містить порція, але не вказують, скільки з них наше тіло зможе засвоїти.

"На кожні 100 калорій білка, які ми їмо, ми поглинаємо лише 70 калорій, - додає він. - Жир, з іншого боку, дуже енергетично насичений і є дуже ефективним запасом палива. На кожні 100 калорій жиру, які ми їмо, ми отримуємо майже 98-100 калорій".

Простіше кажучи, якщо ви з'їсте 100 калорій чипсів, ви поглинете набагато більше калорій, ніж якщо ви з'їсте 100 калорій моркви.

Єо стверджує, що підрахунок калорій з точки зору дієти не має сенсу, якщо ви не враховуєте тип їжі, яку ви їсте. І на цьому складність не закінчується. Те, скільки енергії кожен із нас отримає з певної їжі, залежатиме від низки індивідуальних чинників, таких як наш вік, кількість сну, кількість кишкових бактерій і гормонів, те, як ми пережовуємо їжу тощо. Під час виготовлення обробленої їжі, з неї зникають білки та клітковина, натомість додаються жир, цукор і сіль, що робить їжу багатою на калорії, але знижує її поживну цінність.

"Калорії - це лише певна цифра. Вони не дають інформацію про вміст поживних речовин. Вони не говорять про кількість жиру, цукру, вуглеводів, клітковини, вітамінів. У цьому для мене полягає проблема з калоріями. Це тупий інструмент", - каже Єо, який стверджує, що підрахунок калорій може спонукати нас робити нездоровий вибір.

Чи небезпечний підрахунок калорій?

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"Фіксація на калоріях шкодить людям, - попереджає Едрієнн Роуз Бітар, фахівчиня з історії та культури американської їжі та здоров'я з Корнельського університету, Нью-Йорк. Вона стверджує, що одержимість калоріями та програми зменшення калорій можуть створити проблеми.

"На відміну від алкоголіка, який може кинути пити, ви не можете кинути їсти. Багато розладів харчової поведінки, таких як анорексія, булімія, орторексія, починаються з нешкідливої програми підрахунку калорій", - стверджує Бітар.

Вона каже, що деякі програми навіть радять людям дотримуватися небезпечно низькокалорійних дієт.

Яка альтернатива?

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За межами харчової промисловості енергія вимірюється не калоріями, а джоулями. Зараз деякі харчові компанії вказують цінність харчових продуктів у кілоджоулях.

Але калорії настільки захопили громадську уяву, що навіть ті, хто не знають, що це таке, можуть зрозуміти, що надмірне споживання калорій шкідливо для здоров'я.

Деякі експерти, такі як Бріджит Бенелам з Британського фонду харчування, застерігають нас не відмовлятися від калорій. Вона каже, що попри усі свої недоліки, калорійність має функціональну цінність.

"Ожиріння, мабуть, є найбільшою проблемою охорони здоров'я, з якою ми зараз стикаємося. Тому важливо зрозуміти, що призводить до надмірної ваги та ожиріння", - каже Бенелам.

Для деяких людей, які прагнуть схуднути, каже вона, підрахунок калорій може бути дуже корисним для планування дієти.

"Важливо розуміти, що люди споживають і звідки надходять ці калорії. Тому, наприклад, коли ми дивимося, чи люди їдять занадто багато насичених жирів, ми обчислюємо це на основі того, скільки калорій вони отримують з насичених жирів. Отже, з наукової точки зору це важливо вимірювати та розуміти", - каже вона.

У Британії Національна служба охорони здоров'я (NHS) каже, що люди повинні збалансувати енергію, яку вони споживають, з енергією, яку вони використовують, і радить не перейматися, якщо іноді ви з'їдаєте занадто багато. "Просто споживайте менше енергії в наступні дні", - радить NHS.