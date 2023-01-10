Як кодове слово призвело до штурму головних органів влади Бразилії і до чого тут Ілон Маск

Ханна Гелбарт і Джуліана Гранані

Відділ ВВС по боротьбі з дезінформацією

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протестувальники увірвались до президентського палацу, Верховного суду та Конгресу в столиці Бразилії. Чутки про те, що вибори будуть нечесними, почалися ще до їх проведення, коли опитування показали, що Лула да Сілва лідирує

У неділю весь світ приголомшено стежив за тим, як тисячі прихильників колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару штурмували будинки Конгресу, Верховного суду й президентський палац.

Все це дуже нагадувало захоплення Капітолія США, куди рівно два роки тому увірвалися прихильники колишнього президента Дональда Трампа і стверджували, що результати виборів сфальшували.

Невдоволені бразильці діяли за таким самим сценарієм, вимагаючи перегляду результатів виборів, реальним переможцем яких вони й досі вважають Болсонару.

У світлі цих подій є одне важливе запитання: як прихильникам колишнього президента вдалося організувати такий масовий і бурхливий протест просто на очах спецслужб і модераторів соцмереж?

ВВС спробувала в цьому розібратися.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Запрошення в телеграмі: "Всі приходьте на вечірку до сестри Сельми"

Запрошення на "вечірку"

Президентські вибори в Бразилії, що відбулися в жовтні минулого року, завершилися перемогою Лули да Сілви, але з мінімальною перевагою. Насправді з найбільш мінімальною перевагою за всю історію країни: 50,9% проти 49,1%.

Це було однією з причин, чому прихильники Болсонару закидали соцмережі заявами про те, що насправді виграв саме він, а Лула отримав посаду президента завдяки фальсифікаціям і порушенням.

Вони помітно активізувалися у дні, що передували нападу на Конгрес та Верховний суд Бразилії. Заклик до протестів мав дещо завуальований характер. Наприклад, усіх однодумців запрошували на "Вечірку до Сельми".

Насправді під "Сельмою" мали на увазі "сельву", що в перекладі з португальської означає "джунглі". Це ж слово бразильські військові використовують як вітання чи бойовий клич.

За чотири дні до заворушень відео про майбутню "Вечірку Сельми" стало вірусним у телеграмі. У ньому якийсь чоловік розповідав про те, що саме треба принести на "вечірку".

Виявилось, що потрібен цукор, виготовлений бразильською компанією UNICA (União у португальській мові означає "єдність"), а також п'ять великих качанів кукурудзи. З кукурудзою теж все не так просто. "Milho" - це "кукурудза", а "milhão" - "мільйон". Очевидно, це означало, що на акцію протесту запросили п'ять мільйонів людей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після розгону демонстрацій поліція затримала понад 1500 людей

Як обійти модераторів

Більшість платформ соціальних мереж забороняють заклики до насильства і намагаються їх негайно видаляти. Найімовірніше, езопова мова "запрошень" якраз і була розрахована на те, щоб обійти заборони.

Наприклад, в одному з відео в TikTok, яке пізніше видалили, якась жінка стверджує, що тепер вона про політику більше говорити не буде, тому що не хоче, щоб її обліковий запис видалили. Після чого вона відразу переходить до запрошення всіх охочих на "Вечірку до Сельми".

Основну роль в організації протестів зіграв твіттер, де минулими вихідними гештег #festadaselma став вірусним. Його використовували для того, щоб "запросити" людей на площу Трьох влад (Praça dos Três Poderes), центру столиці країни, навколо якої розташовані Конгрес, Верховний суд і президентський палац.

"Сельма" була не єдиною "господаркою" вечірок. У Сан-Паулу гостей збирала її двоюрідна сестра "Тельма", а в Ріо-де-Жанейро - її близька родичка "Вельма". Однак альтернативні акції великого резонансу не набули.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Болсонару стверджує, що до протестів нікого не закликав. І дійсно, перед поїздкою до США він попросив своїх прихильників поводитись гідно і в рамках конституції. Наскільки ці слова були щирими, поки що сказати важко. Якщо роль Болсонару у підбурюванні до заворушень підтвердять, його можуть вислати із США

Нестача модераторів

Після того, як Ілон Маск купив Twitter, він почав з того, що звільнив чималу кількість працівників, і в Бразилії, зокрема. Під адміністративну сокиру потрапили й ті, чия роль полягала у боротьбі з дезінформацією під час та після виборів. При цьому і керівництво Twitter, і сам Маск неодноразово заявляли, що продовжують боротися з найбільш небезпечним контентом.

Те, що сталося в Бразилії, - не перший випадок того, як дезінформація, що розповсюджується в інтернеті, призводить до фізичних нападів на демократичні інститути. Колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі зізнався на слуханнях у справі про штурм Капітолія США у 2021 році, що дезінформація у соцмережах відіграла велику роль у підбурюванні до насильства.