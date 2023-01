"Золотий глобус" 2023: перемога Спілберга і Бланшетт та виступ Зеленського

Приз за найкращу чоловічу роль у категорії "комедія/мюзикл" здобув ірландський актор Колін Фарелл за фільм "Банші Інішеріна" (The Banshees of Inisherin) - трагікомедію, дія якої відбувається на віддаленому ірландському острові. Ця стрічка була також визнана найкращою у категорії "комедія/мюзикл", "Золотий глобус" також отримав автор її сценарію Мартін Макдон .

Виконавицею найкращої жіночої ролі в категорії "комедія/мюзикл" була визнана Мішель Єо - за фільм "Все скрізь і одразу" (Everything Everywhere All At Once) - науково-фантастичну комедію про життя у паралельних всесвітах.