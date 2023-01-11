Чому росіянам важливо захопити Соледар

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на дорозі поблизу Бахмута, 8 січня

Хоча ситуація у Соледарі в Донецькій області залишається вкрай складною, українська сторона не підтверджує заяви росіян про повне взяття міста. Чому контроль над Соледаром такий важливий для російської армії і що відомо на цей час про ситуацію у найгарячішій точці війни?

Попри переможні заяви, які з вечора вівторка лунали у пабліках російських воєнкорів, українське командування вранці 11 січня заявило, що у місті продовжується бойова операція.

Про те, що частини міста залишаються під контролем Збройних сил України пише також у своєму зведенні Американський інститут вивчення війни.

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, на північно-західних околицях міста розташовані лінії оборони України. Однак він також зазначає, що українське командування може вивести свої сили з вщент зруйнованого міста з метою максимально зберегти особовий склад.

Обережно прокоментував ситуацію у Соледарі і офіційний Кремль. Його речник Дмитро Пєсков зазначив, що говорити про успіх воєнних дій можна буде тільки, коли буде досягнуто поставленої мети спецоперації.

У заяві російського Міноборони зазначено, що Соледар блокований з півночі та півдня підрозділами повітряно-десантних військ, повітряні сили завдають удари по опорних пунктах противника, у місті ведуть бій штурмові загони.

Що відбувається у Соледарі

У ранковому зведенні українського генштабу практично нічого не повідомляється про ситуацію навколо Соледара. Судячи з відомостей із місця подій, російські формування увійшли до центру міста, проте під повний контроль його поки що не взяли.

Російські ЗМІ та соцмережі вже встигли повідомити про "успіхи" в Соледарі. Про повне взяття цього міста у вівторок ввечері повідомив керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а численні канали російських воєнкорів фактично святкували перемогу.

"Підрозділи ПВК "Вагнер" взяли під контроль усю територію Соледара. У центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої. Кількість полонених буде повідомлено завтра. Ще раз хочу наголосити, що у штурмі Соледара не брали участі жодні підрозділи, крім бійців ПВК "Вагнер", - повідомила пресслужба Пригожина ввечері 10 січня.

Про взяття Соледара також написав так званий глава "ДНР" Денис Пушилін. Він назвав це переломним моментом на шляху до звільнення всієї території "ДНР".

Але українська сторона цю інформацію спростовує. Військові досі згадують Соледар серед населених пунктів на Бахмутському напрямку, в районі яких тривають обстріли з боку російських сил.

Речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий у коментарі BBC News Україна не підтвердив взяття Соледара росіянами, але ситуацію у місті прокоментував досить стримано. За його словами, у місті "триває бойова операція".

Про те, що російським військам поки що не вдалося повністю захопити Соледар пише і Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому зведенні.

ISW зазначає, що його експерти бачили кадри з бійцями ПВК "Вагнер" у центрі цього невеликого міста на Донеччині. При цьому оцінити, хто саме контролює ті чи інші квартали в Соледарі, досить складно, оскільки під час вуличних боїв ситуація може дуже швидко змінюватися, йдеться у зведенні.

"Навіть якщо вірити найсміливішим російським заявам, взяття Соледара не призведе до негайного оточення Бахмута, - зазначає при цьому ISW. - Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським силам встановити контроль над ключовими українськими лініями постачання, які ведуть до Бахмуту".

Чому Соледар важливий?

Соледар - невелике (близько 10 тисяч населення, згідно з даними на лютий 2022 року) місто за 10 кілометрів на північний схід від Бахмута. Там розташоване держпідприємство "Артемсіль", найбільша у Східній та Центральній Європі компанія з виробництва кухонної солі. Завод припинив роботу ще навесні, що спричинило дефіцит солі в Україні.

Агентство "Рейтер" повідомляло з посиланням на представника Білого дому, що прагнення захопити Бахмут та Соледар пов'язане із прагненням голови "ЧВК Вагнера" бізнесмена Євгена Пригожина взяти під контроль соляні та гіпсові родовища на Донеччині. З майже 50 тисяч бійців ПВК, які воюють в Україні, понад 4 тисячі вбито та 10 тисяч поранено, стверджував співрозмовник агентства.

Соледар зараз називають ключем до Бахмута, хоча ця фраза, можливо, не більше ніж штамп. Його можлива втрата означає ослаблення лівого флангу української оборони Бахмута та відкриває російським військам шляхи для наступу з півночі, що підвищує шанси на успішне завершення операції зі взяття міста. Але це не гарантує успіху.

Автор фото, Reuters

Українські війська в Бахмуті, як і раніше, можуть отримувати постачання як мінімум двома дорогами із заходу, з боку села Красне та міста Годин Яр, а штурмувати міську забудову з півночі ніяк не легше, ніж з будь-якої іншої сторони.

Соледар, як і Бахмут, важливі для Москви насамперед із погляду репутації.

У коментарі BBC News Україна військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що тактичного та стратегічного значення зараз Соледар не має, а Росія витрачає величезні ресурси, щоби зробити з цієї ділянки фронту велику перемогу.

"У російської армії немає важливих перемог, а є виключно ганьба, у вигляді, наприклад, великої кількості втрат у Макіївці", - зазначає Олександр Коваленко. Це рекордне число втрат батальйонно-тактичної групи за лічені хвилини, якого ще не було у сучасній історії воєнних конфліктів.

Крім цього Бахмут вже понад пів року перебуває у ситуації постійної наступальної операції, але взяти його під контроль російська армія не може. "Саме тому вони витрачають такі великі ресурси, щоби окупувати маленьке містечко Соледар та подати це як велику перемогу", - підсумовує аналітик.

Він також додає, що щоби сконцентрувати свої сили на Соледарі, росіяни були змушені відтягувати частину своїх підрозділів від Бахмуту.

А під Бахмут вони передислокували частину підрозділів десантно-штурмової дивізії, яка не була укомплектована повноцінно. Таким чином, прикриваючи тили вагнерівців, росіяни відчули на собі великі втрати, адже не були повністю готові входити до бойових дій у такому складі.

"Вони фактично продовжують витрачати ресурси заради пропагандистського елементу, а не заради тактичного чи стратегічного значення цих дій", - вважає Коваленко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на позиціях поблизу Бахмута, 8 січня

На думку іншого військового експерта Костянтина Машовця, загальна ситуація в районі Соледара для Росії навіть у разі взяття міста виглядатиме не дуже сприятливо.

За його словами, за Соледаром існує достатньо підготовлена та потужна лінія оборони ЗСУ, а південно-східна частина міста, куди зайшли штурмові загони "Вагнера", достатньо ефективно прострілюється засобами ураження ЗСУ.

Також на північний захід від міста рівень місцевості поступово підвищується, тому позиції ЗСУ займатимуть панівне положення стосовно місцевості, по якій росіяни намагаються організувати штурмові дії.

"Навіть якщо припустити, що українське командування ухвалить рішення про повний відхід з району Соледара, це жодним чином не наблизить російські війська до "омріяної мети" - повного блокування з півночі міста Бахмут", - вважає Машовець.