Що потрібно Україні, щоб перемогти - Politico

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові під Бахмутом

Якщо результат воєнних дій в Україні для Москви залежить від неї самої, доля Києва - в руках його західних союзників, пише американське видання Politico.

Чи зможе Росія перемогти у війні, яку вона розв'язала в Україні, залежить насамперед не від кількості мобілізованих солдатів, а від здатності російської армії навчатися, вважає автор статті, редактор Politico Europe Джеймі Деттмер.

"Війни, які вимірюються роками, стають змаганнями в організаційному навчанні та адаптації; зрештою, це і є різниця між перемогою та поразкою", - цитує він американського військового академіка Майкла Кларка. Оскільки війна Путіна наближається до своєї першої річниці, обидві сторони зараз підводять підсумки та планують свої наступні кроки.

Українські офіційні особи стверджують, що Кремль незабаром оголосить ще одну часткову мобілізацію, аби зібрати ще 500 тисяч військових до вже призваних 300 тисяч.

Утім, військові експерти сумніваються, що самої чисельності солдатів буде достатньо, щоб перемогти українські сили, пише Politico. Росії у першу чергу доведеться подолати погане матеріально-технічне забезпечення та домогтися злагодженої взаємодії своєї піхоти, бронетехніки, артилерії та авіації на полі бою.

Завдяки західній підготовці з 2014 року Україна показала високий рівень ведення бойових дій у війні, яку іноді називають війною четвертого покоління. Українські сили демонструють краще навчання та більш компетентне нижче військове керівництво, зазначає автор статті у Politico. Тоді як російські військові давно визнали, що мають проблеми з погано підготовленими сержантами, яких навчали ще за застарілими моделями військової освіти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Часткова мобілізація в Росії у вересні 2022 року

Щоб Росія здобула перемогу на полі бою, їй потрібно різко вдосконалити свої методи ведення війни та перевчити сержантський склад. Це важке завдання в розпал війни, і для цього знадобляться місяці навчання, підсумовує американське видання.

Що потрібно для перемоги України

Водночас для перемоги України все зводиться до поставок потужної наступальної зброї, зауважує автор статті. Саме тому Київ вже кілька місяців благає західних союзників про так звані бойові танки третього покоління - американські M1A2 Abrams, французькі Leclerc, британські Challenger 2 і німецькі Leopard, а також близько 600 бойових машин.

Те, що наразі Захід пропонує Києву - 50 бойових машин Bradley і 40 Marder від США та Німеччини відповідно, а також близько 30 легких броньованих машин AMX-10 RC від Франції - далеко не відповідає бронетехніці, яка, за розрахунками Києва, потрібна йому для перемоги.

Але українці сподіваються, що це вже ознака того, що вони зможуть переконати союзників надати їм більше потрібної зброї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Танк Leopard 2A6 німецьких збройних сил бере участь у військових навчаннях НАТО 26 жовтня 2022

Є дві причини, чому західні союзники України вагаються. По-перше, вони побоюються, що передача такої величезної кількості бронетехніки виснажить їхні власні арсенали, пояснює аналітик.

З цієї точки зору у більш скрутному становищі перебуває Британія. Вона має лише лише 227 танків Challenger 2, 148 з яких перебувають на модернізації або очікують реконструкції. Решта 79 потрібні потрібні як тимчасова заміна, після чого його вони будуть списані.

Водночас на озброєнні західних партнерів України є 2000 танків Leopard. Вони розподілені між Німеччиною та 13 іншими європейськими країнами та декількома іншими країнами, які не входять до ЄС. Жодна з цих країн не має більше 100 таких танків, окрім Німеччини, у яких їх 266.

Утім, ще 3600 танків Leopard 2 були нещодавно виготовлені, а сотні старих моделей зберігаються по всій Європі. Їх можна було б використати під час весняного наступу України.

Саме тому аргумент про виснаження запасів Заходу розчаровує українських посадовців, пише Politico. Вони вказують на те, що хоча західні союзники поки що не стикаються з безпосередньою загрозою для свого існуванню, для них є вкрай важливим терміново надати Україні потрібну зброю.

На цьому Україна акцентуватиме увагу під час наступної зустрічі контактної групи міністрів оборони країн Заходу "Рамштайн", запланованої на 20 січня.

Але саме там Київ стикнеться з другим аргументом союзників щодо танків - страхом перед ескалацією та ризиком помсти з боку Москви, припускає Politico.