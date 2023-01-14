Challenger і Leopard. Три причини, чому це потужне поповнення танкового "зоопарку" ЗСУ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard 2 під час навчань у Польщі в 2015 році

В питанні бронетехніки для Збройних сил України намітився прорив. Спочатку стало відомо про постачання декількох десятків бронемашин від західних партнерів. Тепер настала черга танків.

Про потребу в західних танках Київ заявляв ледь не з початку повномасштабного вторгнення Росії. Аналітичний ресурс Global Firepower, що складає рейтинги найсильніших армій, у своєму останньому звіті станом на початок року вказував на разючий дисбаланс в кількості танків між Україною і РФ. За його даними, українська армія має приблизно 1,8 тисячі одиниць, а російська - в сім разів більше (12,6 тисячі).

За час війни ЗСУ були змушені задовольнятись лише точковими постачаннями старих або модернізованих радянських танків від країн Східної Європи, або розраховувати на російські трофейні, захоплені на полі бою.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний прямо називає бронетехніку одним ключових чинників для українського наступу. Він вказує і конкретну цифру - 300 танків.

В останні дні, здається, цей процес зрушив з місця.

Гучні обіцянки

Польський президент Анджей Дуда 11 січня у Львові оголосив про можливе надання Україні роти танків Leopard 2. Тобто до української армії може найближчим часом надійти близько півтора десятка нових західних бронемашин.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зустріч президентів України і Польщі у Львові 11 січня.

Щоправда, шлях цей обіцяє бути непростим, оскільки формально танки має передавати "міжнародна коаліція", й дозвіл на це має дати виробник - Німеччина.

Заяви від Берліну з цього приводу звучать поки що неоднозначно.

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Тим не менш, можна зазначити, що навіть невелика кількість "Леопардів" буде суттєвою підтримкою для української армії.

Ще більшим проривом стане, якщо британська влада від обіцянок дійсно перейде до поставок Києву танків.

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11 січня газета Financial Times повідомила, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса "працювати з партнерами" в найближчі тижні, аби просунутися "швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків".

Мова про надання Україні танків Challenger 2 британської армії. FT з посиланням на власні джерела пише, що поки що мова йде про постачання десятка таких танків.

І врешті прем'єр Ріші Сунак ухвалив рішення про відправку в Україну танків, стало відомо 14 січня.

Про передачу першої партії танків Сунак повідомив Зеленському телефоном вдень 14 січня. А президент України наголосив, що це рішення "дає правильний сигнал іншим партнерам".

Оголошення про передачу більшої кількості танків може бути на черговій зустрічі в форматі "Рамштайн" 20 січня.

Чи можуть Leopard і Challenger змінити ситуацію на полі бою? Найпевніше, що так. І ось основні причини, чому.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Challenger 2 має унікальну гармату

1. Озброєння

Головна функція танка - знищувати противника. Основний інструмент для цього - танкова гармата з довгим стволом.

Британський Challenger 2 має в цьому контексті унікальне озброєння. Хоча його 120-мм гармата L30A1 має уніфікований танковий калібр, але сама гармата особлива тим, що має нарізний ствол.

Це єдиний танк з таким стволом в арсеналі країн-членів НАТО. В інших країнах, найперше в Росії і США, зосередили на створенні гладкоствольних танків.

В чому особливість саме нарізного ствола? Він надає снаряду обертання.

Обертання, своєю чергою, надає снаряду стійкість у повітрі і він летить далі і точніше.

Наприклад, під час війни в Перській затоці британський танк Challenger 2 підбив іракський танк на відстані 5,1 км.

В німецького Leopard 2 ствол гладкий, але він вражає іншим. Це був перший західний танк, що мав гармату більшого діаметра - 120 мм замість 105.

Це дозволило зробити ствол більш коротким, а вистріл з нього більш потужним і влучним.

Крім того, є інформація, що ствол для "Леопарда" міг бути ще більшим. Начебто у 1980-х розроблявся варіант встановлення 140-мм гармати на танк. Експеримент був проведений успішно, але в масове виробництво такий варіант Leopard не пішов.

Крім першокласних стволів, британський і німецький танки мають також високоякісну систему наведення.

2. Захист

Навіть найбільш влучний, але неповороткий і великий танк може стати "легкою здобиччю" для противника. Українська армія по вінця оснащена західними переносними ПТРК (протитанковими ракетними комплексами), зокрема всесвітньо відомими Javelin, з самого початку вторгнення демонструвала, як просто танк з грізної зброї перетворюється на гору палаючого металобрухту.

Щоб такого не відбувалося, у переважної більшості західних танків є динамічний і активний захист.

Якщо говорити просто, то динамічний захист - це певні квадратні чи прямокутні пластини зверху на броні танку, які начинені вибухівкою.

При попаданні в танк ворожої ракети підривник, замкнутий між сталевими пластинами динамічного захисту, детонує, змушуючи більшу частину кумулятивної струї розпилюватися і рятуючи тим самим корпус танка від ураження.

Challenger 2 вважається одним із найкраще захищених танків у світі, оснащений другою генерацією Chobham Armor, композиційною матрицею з кераміки та металу з кращими якостями в порівнянні з типовою однорідною сталевою бронею. Результатом є броня, здатна відбивати як кінетичну енергію, так і осколково-фугасні протитанкові снаряди. Британія наразі планує модернізувати Challenger 2 і оцінює можливість оснащення його ще більш сучасною системою активного захисту.

Деякі з останніх модернізацій Challenger, зокрема модель під назвою "Black Night" ("Чорна ніч") комплектується декількома засобами додаткового захисту, зокрема димовими гранатометами, комплексами оптико-електронного придушення MUSS та активним захистом Iron Fist. Це найсучасніші захисні механізми в світі.

Що стосується танка Leopard 2, то лише рік тому він отримав новий і один з найкращих в світі комплексів активного захисту - Trophy ізраїльського виробництва.

Ця система дозволяє знищувати ракети ще на підході до танка завдяки потужному бортовому комп'ютеру та детекторам.

Принцип дії — спеціальний детектор визначає, звідки ведеться вогонь, потім бортовий комп'ютер обчислює траєкторію польоту боєприпасу та дає команду пристрою, який знищує його на підльоті.

Випробування показали здатність нового комплексу захисту нейтралізувати понад 90% загроз, які можуть виникнути на полі бою для Leopard 2. Контракт на постачання комплексу між Ізраїлем та Німеччиною було підписано на початку 2021 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard 2 - один з найшвидших танків у світі

3. Швидкість і потужність

Танки - це найбільші фігури на "шахівниці" сучасної сухопутної війни. Відповідно, їхні параметри можуть бути як перевагою, так і недоліком.

Не так багато сучасних танків можуть розганятися на швидкість більше 70 км/год. Однак останні модифікації Leopard 2 саме такі.

Наприклад, Leopard 2А7, що надійшов на озброєння армії Німеччини в 2014 році, обладнаний двигуном 1,5 тис. кінських сил з 12 циліндрами, а його швидкість здатна досягати 72 км/год по шосе і 45 км/год - по бездоріжжю. Швидкість заднього ходу - 31 км/год.

І це при тому, що з кожною новою модифікацією "Леопардів" збільшувалась їхня маса. Остання модель важить близько 70 тонн, має довжина корпусу - 7,7 м, ширину - 3,7 м, а висоту - 2,8.

Challenger 2 менше і дещо повільніше за свого німецького побратима.

Його вага складає 62,5 т, довжина корпусу - 8,3 м, ширина - 3,5 м, висота - 2,5 м.

Щоправда, для Challenger 2 розроблені додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 до 75 тонн.

Максимальна швидкість танку на рівні 60 км/год по шосе і 40 км/год - бездоріжжям. Але його шасі має гідропневматичну підвіску, яка забезпечує високу плавність ходу.