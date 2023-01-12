Соледар на супутникових знімках - до і після

Команда візуальної журналістики

BBC News

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Бої у Соледарі зруйнували вщент багато будівель у місті

Нещодавно опубліковані супутникові знімки виявили, як сильно зруйноване місто, в якому в останні місяці війни точаться кровопролитні бої між росіянами та українським захисниками.

Порівняння з попередніми зображеннями свідчить, що серед зруйнованих будинків у Соледарі є школа та кілька сільськогосподарських споруд, а вирви від бомб і снарядів поцяткували поля і дороги навколо "соляного міста" на Донеччині.

Найбільше руйнувань завдано останніми тижнями, коли російські війська почали жорстоко атакувати Соледар з метою захопити його.

Протягом багатьох місяців російській армії не вдавалося встановити контроль над жодним ключовим населеним пунктом України.

Військові аналітики заперечують стратегічне значення Соледара, але якщо Росії вдасться встановити повний контроль над містом, це буде символічною перемогою для Кремля.

У боях за Соледар бере участь російська група найманців ПВК "Вагнер". Її керівник Євген Пригожин заявляв, що його бійці встановили контроль над містом, що в боях за нього беруть участь виключно його найманці. Однак міністерство оборони Росії наполягає, що у Соледарі воюють і підрозділи регулярної російської армії.

У міністерстві оборони України заявили, що важкі бої тривають, і "вагнерівцям" не вдалося прорвати українську оборону.

На знімках, оприлюднених американською компанією космічних технологій Maxar, видно, як щільно російська артилерія обстрілює українські окопи в полях навколо міста.

Успіх у Соледарі може сприяти і наступу Росії на Бахмут, що лежить приблизно за 10 км на південний захід, забезпечивши російським військовим артилерійську позицію в радіусі міста.

У місті також є глибокі соляні шахти, які можна використовувати для розміщення військ і зберігання техніки, захищеної від українських ракет.

Взяття Бахмута було б "дуже необхідним поштовхом для російських сил на сході, які перебувають під тиском з вересня", - каже Едвард Арнольд з Королівського інституту об'єднаних служб (Rusi), хоча він додає, що для результату війни це мало б "невелике стратегічне значення".

Саме місто спустошене місяцями запеклих боїв, але Росія продовжує штурмувати його і після того, як її сили було відкинуто на інших ділянках фронту.